Иран отрича за предстояща среща на Резаи с Ванс в Доха

Иран отрече да има планове за среща в Доха между американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи. Отричането дойде, след като ръководителят на турската Национална разузнавателна организация Ибрахим Калън заяви в Анкара, че двамата ще се срещнат в Катар през следващата седмица.

Калън е определил евентуалната среща като важна възможност за напредък в преговорите между Съединените щати и Иран. По думите му дипломатическите контакти продължават, а Турция и други регионални посредници работят по план за уреждане на спора.

Часове по-късно ирански представител по сигурността отхвърли съобщенията за планирана среща. Той е заявил пред агенция „Тасним“, че политиката на Техеран по отношение на преговорите не се е променила.

„Докато американската страна не предприеме практически стъпки в рамките на седемте условия, не са планирани преговори с американски представители“, е заявил иранският представител.

До момента не е обявена конкретна дата за разговор между Ванс и Резаи. Няма и официално потвърждение от Белия дом, катарското правителство или турските власти, че срещата е окончателно договорена. Затова информацията за нея остава предмет на противоречиви съобщения.

Писмо от Вашингтон и посредничеството на Катар

Ванс е изпратил писмо до Резаи с предложение за възобновяване на преките преговори между Вашингтон и Техеран. Посланието е било предадено чрез катарски посредници, съобщи „Аксиос“. Според медията вицепрезидентът е участвал в продължаващи непреки контакти с Иран, насочени към ново прекратяване на огъня и подновяване на разговорите за ядрената програма.

Катар заема централна роля в посредническите усилия. Премиерът и външен министър на страната Мохамед бин Абдулрахман ал Тани се очаква да разговаря с Ванс отделно от срещата си с американския президент Доналд Тръмп. Разговорите са част от усилията за изграждане на последователност от мерки за намаляване на напрежението и връщане към дипломатически преговори.

Съобщенията за евентуална среща между Ванс и Резаи идват на фона на различията около условията, поставени от Иран. Техеран настоява Вашингтон първо да предприеме практически действия, докато американската страна търси възобновяване на преговорите по по-широк кръг от въпроси, включително ядрената програма.

Засега потвърдено е единствено, че посредническите контакти продължават. Дали те ще доведат до пряка среща в Доха през следващата седмица, остава без официален отговор.

Източници: axios.com, tasnimnews.ir, iranintl.com