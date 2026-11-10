Тръмп: Войната с Иран на практика е приключила военно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е „на практика приключила“ във военно отношение, но призна, че американските сили продължават да поддържат блокадата на иранските пристанища и остават готови за нови действия. Изявлението беше направено след среща с премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани във Вашингтон.

„Военно Иран е на практика приключил. Просто запазваме настоящото положение“, каза Тръмп. По думите му военните действия в момента не изглеждат необходими, но американските сили са „готови за действие“, ако обстановката се промени.

Президентът заяви още, че има „положителен напредък“ към края на конфликта и че вижда „добър шанс“ за споразумение. Тръмп каза, че Иран разговаря „много учтиво“ с американски представители, но не посочи кога и къде се водят тези контакти, нито представи конкретни параметри на евентуална сделка.

Техеран отрича да има преговори

Съветникът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи отхвърли твърденията за дипломатически напредък. Той призова Вашингтон да спре да произвежда „фалшиви новини за въображаеми разговори“ и заяви, че е време САЩ да приемат седемте условия, които Иран многократно е поставял.

„Спрете да произвеждате фалшиви новини за въображаеми разговори“, написа Резаи.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също заяви, че страната му не може да бъде принудена да отстъпва чрез натиск. По-рано той определи ситуацията като състояние „нито война, нито мир“, като същевременно остави отворена възможността за преговори.

Блокадата и военните сили остават

Въпреки думите на Тръмп за край на войната във военно отношение, САЩ не са обявили прекратяване на военните операции. Американската блокада на иранските пристанища продължава, а хиляди американски военнослужещи остават в района. Според Асошиейтед прес американските сили са извършили ограничени удари по ирански цели най-малко два пъти през последната седмица.

Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт настояват за запазване на настоящото положение, заяви Тръмп. Той обаче подчерта, че Вашингтон може да възобнови ударите, ако прецени, че това е необходимо.

Катарският премиер потвърди, че на срещата с Тръмп са обсъждани начините за придвижване на разговорите между САЩ и Иран. Засега обаче няма публично потвърждение от двете страни за официално споразумение, прекратяване на огъня или договорен график за следващи преговори.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, aljazeera.com