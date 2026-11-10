Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Войната с Иран на практика е приключила военно
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Войната с Иран на практика е приключила военно

10 Ноември, 2026 03:32 627 1

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • съединени щати-
  • преговори

Техеран отхвърли твърденията за преговори и обвини Вашингтон, че разпространява „фалшиви новини за въображаеми разговори“

Тръмп: Войната с Иран на практика е приключила военно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е „на практика приключила“ във военно отношение, но призна, че американските сили продължават да поддържат блокадата на иранските пристанища и остават готови за нови действия. Изявлението беше направено след среща с премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани във Вашингтон.

„Военно Иран е на практика приключил. Просто запазваме настоящото положение“, каза Тръмп. По думите му военните действия в момента не изглеждат необходими, но американските сили са „готови за действие“, ако обстановката се промени.

Президентът заяви още, че има „положителен напредък“ към края на конфликта и че вижда „добър шанс“ за споразумение. Тръмп каза, че Иран разговаря „много учтиво“ с американски представители, но не посочи кога и къде се водят тези контакти, нито представи конкретни параметри на евентуална сделка.

Техеран отрича да има преговори

Съветникът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи отхвърли твърденията за дипломатически напредък. Той призова Вашингтон да спре да произвежда „фалшиви новини за въображаеми разговори“ и заяви, че е време САЩ да приемат седемте условия, които Иран многократно е поставял.

„Спрете да произвеждате фалшиви новини за въображаеми разговори“, написа Резаи.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също заяви, че страната му не може да бъде принудена да отстъпва чрез натиск. По-рано той определи ситуацията като състояние „нито война, нито мир“, като същевременно остави отворена възможността за преговори.

Блокадата и военните сили остават

Въпреки думите на Тръмп за край на войната във военно отношение, САЩ не са обявили прекратяване на военните операции. Американската блокада на иранските пристанища продължава, а хиляди американски военнослужещи остават в района. Според Асошиейтед прес американските сили са извършили ограничени удари по ирански цели най-малко два пъти през последната седмица.

Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт настояват за запазване на настоящото положение, заяви Тръмп. Той обаче подчерта, че Вашингтон може да възобнови ударите, ако прецени, че това е необходимо.

Катарският премиер потвърди, че на срещата с Тръмп са обсъждани начините за придвижване на разговорите между САЩ и Иран. Засега обаче няма публично потвърждение от двете страни за официално споразумение, прекратяване на огъня или договорен график за следващи преговори.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, aljazeera.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    3 0 Отговор
    Тръмп шикалкави заради унизителното положение в което се оказа след последните избори. Той просто се гавреше със слабите и лицемереше със силните. Не може да му се гласува доверие...

    03:50 10.11.2026