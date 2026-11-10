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Сеул ще търси подкрепа и от двете партии в САЩ

Сеул ще търси подкрепа и от двете партии в САЩ

10 Ноември, 2026 10:25 505 0

  • ли дже-мьон-
  • южна корея-
  • сащ-
  • американски конгрес-
  • доналд тръмп

Президентът на Южна Корея настоя за по-широки контакти с Конгреса, щатските власти и американския бизнес след победата на демократите на междинните избори

Сеул ще търси подкрепа и от двете партии в САЩ - 1
Снимка: abc7news.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Южна Корея Ли Дже-мьон призова Сеул да запази тесните контакти с администрацията на Доналд Тръмп и едновременно с това да изгради подкрепа както сред демократите, така и сред републиканците в Конгреса на САЩ.

Ли направи изявлението си на заседание на правителството, след като Демократическата партия спечели контрол и над Сената, и над Камарата на представителите на междинните избори в САЩ, проведени на 3 ноември.

„Най-важното е да укрепим и разширим доверието и сътрудничеството между двете страни от взаимноизгодна гледна точка“, заяви южнокорейският президент. Той нареди да се подготвят мерки за ограничаване на възможните негативни последици от промените във Вашингтон върху икономиката на Южна Корея.

Сеул ще разшири контактите си във Вашингтон

Ли настоя южнокорейското правителство да работи едновременно с Белия дом, Конгреса, щатските власти и американския бизнес. Целта е да бъдат защитени националните интереси на Южна Корея и инвестициите на нейните компании.

Ройтерс съобщи, че правителството в Сеул подготвя планове за действие при евентуални икономически последици от новото политическо разпределение във Вашингтон. Южнокорейските власти следят финансовите пазари и оценяват отражението върху инвестициите в изкуствения интелект, търговията и отбраната.

Промяната в Конгреса създава по-сложна политическа среда за изпълнението на договореностите между Тръмп и Ли. Двамата се споразумяха за пакет, който включва 350 млрд. долара южнокорейски инвестиции в САЩ, търговски отстъпки и американска подкрепа за изграждането на атомни подводници от Южна Корея.

Ядреното сътрудничество остава най-чувствителната тема

Южна Корея иска да разшири правата си за обогатяване на уран и преработка на отработено ядрено гориво за мирни цели. Вашингтон е одобрил плана за изграждане на атомни подводници, но начинът за осигуряване на горивото за тях все още подлежи на допълнителни разговори.

Двустранните консултации по тези въпроси напредват бавно. Първата работна среща се е състояла в Сеул през юни, а вторият кръг, планиран за САЩ през юли, все още не е насрочен, съобщи агенция Йонхап.

Новото мнозинство в Конгреса може да засили контрола върху сделките, свързани с ядрени технологии и материали. Демократите традиционно поставят по-силен акцент върху неразпространението на ядрени оръжия, което може да удължи преговорите по южнокорейските планове.

Новият Конгрес ще встъпи официално в длъжност на 3 януари 2027 г. Дотогава администрацията на Тръмп ще продължи да работи с настоящия Конгрес, но Сеул вече подготвя дипломатическа стратегия за едновременно взаимодействие с Белия дом и бъдещото демократическо мнозинство.

Източници: en.yna.co.kr, devdiscourse.com, m.koreaherald.com


Южна Корея
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