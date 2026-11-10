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Лондон призова за дипломация за край на войната между САЩ и Иран
  Тема: Иранската криза

Лондон призова за дипломация за край на войната между САЩ и Иран

10 Ноември, 2026 16:15 437 1

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Ивет Купър настоя за всеобхватни дипломатически усилия, докато Вашингтон и Техеран остават разделени по ключови условия за прекратяване на конфликта

Лондон призова за дипломация за край на войната между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският външен министър Ивет Купър призова за „всеобхватни дипломатически усилия“ за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Лондон настоява спорът да бъде решен чрез преговори и деескалация, на фона на засилени посреднически контакти в региона.

Призивът идва след срещата във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Катар предава предложения между Вашингтон и Техеран, а Ал Тани посети Иран преди разговорите си с Тръмп.

„Иран военно е ефективно приключил“, заяви Тръмп пред журналисти на 9 ноември. Американският президент обаче подчерта, че войските на САЩ остават в готовност и че морската блокада на иранските пристанища ще продължи. Той каза също, че Вашингтон вижда „добър шанс“ конфликтът да бъде прекратен, но не обяви постигнато споразумение.

Различията между Вашингтон и Техеран остават

Иран настоява САЩ да прекратят блокадата на пристанищата му, да отменят част от санкциите, да размразят ирански активи и да спрат въздушните удари. Техеран свързва тези стъпки с възобновяването на разговорите за ядрената си програма и с възстановяването на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Вашингтон отхвърля досегашното иранско предложение и настоява ядрените способности на Иран да бъдат част от всяко споразумение за прекратяване на огъня. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не очаква дипломатически пробив в близко бъдеще, а представителят на ОАЕ Ануар Гаргаш определи всеобхватното политическо споразумение като трудно постижимо.

Посредничеството продължава

Катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани и Тръмп обсъдиха усилията за деескалация и възможността за „всеобхватно споразумение, което да сложи край на кризата и да донесе сигурност и стабилност в региона“, съобщи Associated Press.

Според агенцията Иран разглежда предложения, свързани с ядрената му програма, но не е готов да започне преговори по този въпрос, преди САЩ да приемат основните му условия. Иранският външен министър Абас Арагчи паралелно води телефонни разговори с регионални представители, включително от Ирак, Турция и арабските държави от Персийския залив.

Конфликтът започна на 28 февруари 2026 г. с американски и израелски удари по Иран и продължава повече от осем месеца. Въпреки дипломатическата активност окончателно споразумение за прекратяване на военните действия все още не е обявено.

Източници: apnews.com, whbl.com, aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 язе

    0 0 Отговор
    магличаните викат спри за Иран,ама за покрайна викат - давай още може,ние ще ви даваме квото требе....

    16:38 10.11.2026

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