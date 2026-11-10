Кристершон получи още седмица за съставяне на кабинет

Премиерът на Швеция в оставка Улф Кристершон получи още една седмица, за да проучи възможностите за съставяне на ново правителство. Той трябва да представи резултата от преговорите пред председателя на парламента Андреас Норлен на 17 ноември, съобщи „Ройтерс“.

Първоначалният срок за доклада изтичаше на 10 ноември. Норлен заяви, че след разговора с Кристершон ще се срещне с лидерите на всички парламентарно представени партии, преди да обяви следващата стъпка в процедурата.

„След това ще съобщя следващите стъпки в процеса“, каза Андреас Норлен.

Шведското радио уточни, че срещата на 17 ноември не означава автоматично насрочване на гласуване за премиер. Кристершон получи мандат за преговори на 3 ноември, след като парламентът отхвърли кандидатурата на лидерката на Центристката партия Елизабет Танд Рингквист.

Промяна в позицията на Шведските демократи

Кристершон се опитва да запази властта на десноцентристкия блок, който загуби парламентарното си мнозинство на изборите през септември. Той оглавява правителство в оставка, докато партиите търсят формула за нов кабинет.

Преговорите се улесниха, след като Шведските демократи се отказаха от настояването си да получат министерски постове. Партията заяви, че може да подкрепи правителство на Кристершон, без да участва пряко в него.

„Отговорната позиция на Шведските демократи е добре дошла. Тя може да бъде част от решението“, заяви Кристершон, цитиран от шведската телевизия SVT. По думите му позицията на Центристката партия също позволява разговорите да се съсредоточат върху конкретните политики.

Опозицията също иска нов мандат

Лидерката на Социалдемократическата партия Магдалена Андершон поиска от Норлен нова възможност да състави правителство. За да получи достатъчно подкрепа, тя трябва да постигне споразумение със Зелената партия, Лявата партия и Центристката партия.

Центристката партия обаче заяви, че не приема кабинет, в който участва Лявата партия. Това оставя отворена възможността тя да подкрепи десноцентристка алтернатива, ако Кристершон предложи приемлива политическа програма и гаранции за ограничаване на влиянието на Шведските демократи.

След доклада на Кристершон на 17 ноември председателят на парламента ще прецени дали да предложи кандидат за гласуване или да продължи разговорите между партиите.

Източници: in.marketscreener.com, sverigesradio.se, svt.se