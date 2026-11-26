Швеция извика руския посланик в Стокхолм, за да протестира срещу нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети и срещу предполагаем заговор за убийството на американско-украински гражданин в Дания. Двата случая са били поставени пред руския дипломат в рамките на една дипломатическа среща.

„Посланикът е извикан, за да му бъде предадена позицията на Швеция срещу нарушаването на полското въздушно пространство в петък, 20 ноември“, заяви шведското Министерство на външните работи. В същото изявление ведомството посочи, че протестът обхваща и „предполагаемия заговор за убийството на американско-украински гражданин на датска територия“, който Дания е приписала на Русия.

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Полският инцидент е станал по време на руска атака срещу Украйна. Полските власти определиха навлизането на ракетите като опасна провокация, а на 24 ноември извикаха руския посланик във Варшава и му връчиха дипломатическа нота с остър тон. Русия не е поела отговорност за нарушаването на въздушното пространство.

Датското разследване

Вторият повод за шведския протест е свързан с разследване в Дания. На 20 ноември датските власти обявиха, че са предотвратили опит за убийство на американско-украински гражданин на датска територия и приписаха предполагаемия заговор на руски разузнавателни служби. Дания съобщи, че предприема и дипломатически мерки спрямо Русия.

В шведското изявление не се посочват допълнителни подробности за срещата с руския посланик, нито се съобщава какъв отговор е дал той. Не е обявено и дали Стокхолм предвижда други мерки по двата случая.

Предишен случай в Полша

Напрежението около нарушаването на полското въздушно пространство напомня за експлозията в Източна Полша през ноември 2022 г. Тогава НАТО заяви, че предварителната оценка сочи украинска ракета за противовъздушна отбрана, изстреляна при защита срещу руска ракетна атака. Алиансът подчерта, че Русия носи политическата отговорност за инцидента заради войната срещу Украйна, но няма данни експлозията да е била умишлена атака срещу НАТО.

Новият случай се разглежда от съюзниците в различен контекст, тъй като Полша твърди, че този път въздушното пространство е било нарушено от руски ракети. НАТО определи инцидента като опасен, но посочи, че оценката дали нарушаването е било умишлено трябва да бъде направена въз основа на събраните доказателства.

Източници: bta.bg, apnews.com