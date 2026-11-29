Самолет Gulfstream S102B Korpen на шведските военновъздушни сили е извършил разузнавателен полет по северната част на границата между Финландия и Русия. Полетът е продължил около три часа, съобщи РИА Новости, цитирана от „Фокус“.

Бортът е излетял от авиобаза Малмен в Швеция около 9:06 ч. московско време, или 8:06 ч. българско време, и е поел на североизток. Около 10:50 ч. московско време самолетът е достигнал северния край на Финландия, след което е започнал да лети по близкия до Русия участък от границата. Около 13:45 ч. московско време е поел обратно към базата, от която е излетял.

Данните за маршрута са свързани с наблюдение на полета и са анализирани от РИА Новости. В съобщението не се посочва да е имало нарушение на въздушното пространство на Русия. Самолетът е изпълнявал полета над територията на Финландия, в близост до руската граница.

Самолет за радиоелектронно разузнаване

S102B Korpen е специализиран самолет за радиоелектронно разузнаване. Този тип платформа събира информация за радио- и радарни сигнали, но от самия маршрут не може да се направи извод какви конкретни данни са били търсени по време на полета.

Шведските военновъздушни сили редовно използват самолети Gulfstream за полети в близост до руските граници. Подобни мисии са извършвани не само в северната част на Европа, но и над акваторията на Черно море, недалеч от бреговете на Крим, посочва РИА Новости.