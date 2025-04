Адвокатите на Харви Уайнстийн поискаха той да бъде настанен в болница, докато тече нов процес срещу него

Адвокатите на бившия филмов продуцент Харви Уайнстийн поискаха той да нощува в болница, вместо в затвора, докато в Ню Йорк тече нов процес по обвинения в сексуално посегателство и изнасилване, след като миналата година присъдата му беше отменена, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Защитниците на 73-годишния Уайнстийн, чието падение през 2017 г. доведе до началото на глобалното движение #Аз също, отправиха искането в момент, когато изборът на съдебни заседатели беше възобновен за втори ден.

Харви Уайнстийн отново пристигна в инвалидна количка, както при всичките си скорошни явявания в съда.

В съдебните документи неговите адвокати посочват, че престоят на Уайнстийн в известния нюйоркски затвор на остров Райкърс влошава многобройните му здравословни проблеми. Според тях за него ще е по-добре да бъде в затворническото отделение на болница "Белвю", където през последните месеци няколко пъти е бил приеман за лечение на различни заболявания.

