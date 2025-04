Украински представители в Париж за ключови разговори със съюзници

Днес ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак, министърът на външните работи Андрий Сибиха и министърът на отбраната Рустем Умеров пристигнаха в Париж, за да обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и да се срещнат с гостуващи американски служители, предава The Kyiv Independent.

„В рамките на посещението са планирани редица двустранни и многостранни срещи с представители на страните от коалицията на желаещите и способните да гарантират сигурността - включително Франция, Германия и Обединеното кралство“, заяви Ермак на X.

