Президентът на Съединените щати Джо Байдън обмисля пътуване до Европа около първата годишнина от началото на руската война в Украйна, съобщи в четвъртък NBC News, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Според източниците на NBC, в дневния ред на Байдън могат да бъдат включени редица места, включително посещение в Полша.

Освен това беше отбелязано, че се очаква Вашингтон да разкрие детайли относно нов голям пакет военна помощ за Киев по време на това посещение на президента в Европа.

