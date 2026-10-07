7 октомври 1571 г. Флотът на Османската империя е разбит в битката при Лепанто

На 7 октомври 1571 г., флотът на Свещената лига, състояща се от 202 галери и 6 галеаси, навлиза в залива на Лепанто, за да се изправи срещу най-големия флот, който Средиземноморието е виждало до този момент: 250 османски галери с повече от 30 000 войници, и 50 000 моряци и гребци.
Всичко започва няколко месеца по-рано, когато християнската коалиция е насърчена от папа Пий V да спаси венецианската колония във Фамагуста на остров Кипър, която била обсадена от османците през пролетта на 1571. Година по-рано били превзети и другите владения на Венеция в Кипър, между които и Никозия.
Получил благословия от папата, флотът достига Неаполитанското кралство на 14 август 1571 г. Там в базиликата на Света Клара за водач на коалицията след дълги дискусии е определен Дон Хуан Австрийски.
Въпреки лошото време християнските кораби отплават на юг и на 6 октомври 1571 г. достигат пристанището Сами на остров Кефалония.
Неравенството било срещу християнския флот, но неговият капитан, 24-годишния Дон Хуан, решил да нападне османците незабавно. Макар и млад, морските битки не му били чужди. Шест години по-рано се присъединил към военноморска армада, изпратена да спаси Малта и участвал в дебаркационния отряд на Дон Гарсия, където едва 8 000 испански войници подсигурили бреговия плацдарм и тогава нападнали превъзхождащата ги османска обсаждаща сила. Сега младият благородник щял да спечели най-великата битка през живота си. Противно на османския си сродник по чин, който дал богати обещания на поробените си християнски гребци, Дон Хуан Австрийски бил лаконичен. „Няма рай за страхливците!” Това казал Дон Хуан. В средата на деня, когато битката вървяла на зле за християнския флот, венецианците и испанците задържали позициите си.
Когато денят преминал, османският флот бил разрушен, с над 50 потопени кораба и 140 превзети. Над 20 000 османски войници били убити, елитният корпус на еничарите изгубил почти всичките си войници, а Османската империя изгубила по-голямата част от опитните си моряци – загуба, която не можела да възстанови за няколко поколения. 12 000 роби християни били освободени, богата награда за 7500 жертви, които пострадали в християнската коалиция по време на битката.
Три са били технологичните прогреса, които спечелили битката.
Първият бил металургията. Докато топенето на желязо и бронз винаги е било извършвано за производство на брони и ръчни оръжия и инструменти, то усъвършенстването на оръдието през XIII и XIV век, изисквало много по-добро развитие на технологията.
Ефикасността на оръдието срещу укрепените градове и големите армии, принудили европейските правителства и предприемачи да развият металургичния процес, така че повече оръдия да бъдат произведени на по-ниска цена. Византия също произвеждала достатъчно артилерия, за да защитава столицата си през 1396 срещу османската обсада. По онова време, мюсюлманският свят нямал с какво да се сравнява с напредъка на европейската металургия и османците нямали оръдия. Били принудени да се оттеглят, но си научили урока.
Около 50 години по-късно, Османската империя все още нямала развита металургия, но била способна да купи 68 оръдия от Унгария и така превзела Константинопол през 1453, побеждавайки оскъдната сила от 7000 защитника.
През 1571, Европа, колкото и мъничка да била по отношение на населението в сравнение с Османската империя, можела да произведе оръдия много по-бързо и по-евтино от всеки друг на света.
В онази сутрин на 7 октомври, малкият брой християнски галери били изпълнени с оръдия: някъде от 1500 до 1800 оръдия с различни размери се сравнили само със 700 на големия османски флот. Да не говорим, че османците нямали достатъчно амуниции. Мнозинството от мюсюлманските кораби потънали още преди да стигнат достатъчно далеч, за да бъдат оръжията им ефективни.
Вторият фактор бил огнестрелните оръжия. Металургичният напредък не само позволил на християните да имат повече и по-добри оръдия, той също поставил по-добри лични огнестрелни оръжия в ръцете на християнските войници. През 1571 производството на огнестрелни оръжия направило процъфтяващ бизнес и сигурната еднаквост в калибъра и амунициите била достигната. Производството на лято желязо било усъвършенствано по-добре в Европа от всяко друго място. Освен производството на гюлета от лято желязо, което помогнало на артилерията, също помогнало производството на мускетни и аркебузни цеви от лято желязо. Европейските оръжейни се заели да произведат най-голямото количество огнестрелни оръжия, което светът бил виждал до момента. (Мускетите станали толкова евтини, че всяко семейство можело да си позволи един, и действително, само 40 години след Лепанто най-бедните измежду пуританските заселници в Масачузетс можели да притежават един или повече мускети.)
Османците все още били подпомагани от сложните лъкове. Последният път, в който Европа била виждала толкова голямо сражение на стрелци с лъкове, бил два века по-рано, в Стогодишната война.
Третият технологичен фактор били галеасите.
Още от появата на оръдията проблема на корабостроителниците бил „Как да се съберат големи оръдия на палубата на кораба, без да пречат на гребците?” Венецианците дали отговор с изобретяването на галеасите.
Първите шест построени галеаси били използвани при Лепанто. Всъщност две били предназначени за южното крило на Джовани Андреа Дория и не влезли в действие до по-късно през деня. Другите четири спечелили битката.
Турците не знаели нищо за новия вид плавателен съд, така че предположили че галеасите били някакъв вид запасни кораби, които лесно ще бъдат победени и завзети. Четирите галеаси били изпратени далеч напред, около половин миля пред християнската линия. По-голямата част на турския десен фланг и центъра се фокусирали върху залавянето на галеасите. Когато врага бил в обсег, огромните чудовища отворили бойниците си и дали изстрел.
Оценката след битката показва, че над 70 османски галери (една трета от османските загуби) са били или потънали или извадени от строя от четирите галеаси.
Битката при Лепанто бележи началото на технологичното превъзходство на християнския свят. Геройството на християнските войници и моряци било подпомогнато от интелектуалната любознателност и предприемаческия кураж на европейските учени, занаятчии и предприемачи. Малко позабравен факт е, че Мигел де Сервантес участва в битката и в нея губи лявата си ръка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
Днешните младежи не са и чували за героя на Сервантес - Дон Кихот... Има една реплика на благородника от Ламанча, която казва всичко за свободата - "...Свободата, Санчо, е на върха на копието..." Когато човек не е жертвал нещо от себе си за свободата, то той не може да я цени достойно...
Коментиран от #10
04:06 07.10.2023
2 Винкело
05:08 07.10.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 "ВРАГ НА НАРОДА"
"д€мокрацията" В РБ У$П€ШНО ЗАТРИ ПРОМИШЛЕНОСТТА И НЕ $АМО, В ПОЛЗА НА НОВИТ€ НИ "партньори"-"$ъюзници"!
06:42 07.10.2023
8 "ВРАГ НА НАРОДА"
КИТАЙ, НАПРАВИ НАЙ-ГОЛЯМАТА $ТРАТ€ГИЧ€$КА ГР€ШКА-И ОТВОРИХА ВРАТАТА ЗА ГО$ПОД$ТВОТО НА ЖЪЛТАТА РАСА, КАТО $БЛИЖИХА РУСИЯ И КИТАЙ!
06:44 07.10.2023
9 така е било
Коментиран от #16, #28, #38
06:49 07.10.2023
10 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "среднощен":Точно е и е Факт
06:52 07.10.2023
11 МАЙКА
До коментар #4 от "Шабан":не отричай историята - така е било , а после какво е станало , а сега какво е или по точно казано днес печелиш утре губиш и така до края на всичката тази лудост . Не се радвайте на победи и загуби ,на убийства и разрушения , този свят е за всички нас родени да живеем в разбирателство, а не да воюваме и да се убиваме .
Коментиран от #17
07:10 07.10.2023
12 един от стадото
07:25 07.10.2023
13 един от стадото
До коментар #4 от "Шабан":битката е била морска, не четеш ли. Каквото са имали на вода са го хвърлили в боя османците. Ама ядец
07:35 07.10.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не е точно така
До коментар #9 от "така е било":Не си мисли, че всичко е решавал и вършил сам. Имал е везири, съветници и подобие на парламент, така нареченият "диван" и там не са били случайни хора. Не трябва да се подценява и много важната роля на майката на султана - валиде ханъм или валиде султан, наричана още в някои случаи. Основна заслуга за посочване на престолонаследника (шехзаде-то) е била именно нейна, обикновенно след люта борба с другите конкуренти. Останалите принцове били удушавани чрез задушаване с копринен шнур. Та да имаш за съветник такъв човек, победил в борбата за власт и държащ останалите в ръцете си , съвсем не е за пренебрегване. Прочети книгата "Роксолана". Там това е много добре и подробно описано.
Коментиран от #18
08:29 07.10.2023
17 Шабан
До коментар #11 от "МАЙКА":Това че, на тебе така ти се иска да бъде, не означава, че така е било! А и никой не говори за война( пличкали са се две дървени корита намазани със смола), никой не знае какви са били условията тогава, освен ако не си летял с машина на времето и да засвидетелстваш, фактите!!!
08:30 07.10.2023
18 глупости
До коментар #16 от "Не е точно така":То и сегашния ни президент е заобиколен от десетки съветници, ама нещо не се получава, народа все беден и гладен......извода е не е до съветници, ако на последния етаж няма никой
11:54 07.10.2023
19 Иванов
14:32 07.10.2023
20 Стефан
Коментиран от #30
16:25 10.10.2023
21 Е иии
Коментиран от #29, #35, #41, #47
04:35 07.10.2024
22 Папа Пий Додъно
05:04 07.10.2024
23 А османците…
никой не знае какво крие утрешния ден. Всичко се мени и променя и никой не знае докога ще е цар.
Коментиран от #45
05:08 07.10.2024
24 Гост
05:46 07.10.2024
25 така казано
Коментиран от #26
05:56 07.10.2024
26 Дон Хуан
До коментар #25 от "така казано":Виж помаците какво са запазили.
Коментиран от #27, #43
06:26 07.10.2024
27 така казано
До коментар #26 от "Дон Хуан":Само помаците за 500 години успели да им сменят вярата ли,а тебе,мене са оставили, понеже сме се крили пет века в подземия. В историята пише, когато османците идват на Балкините,че османците срещат общност мюсюлмани живееща в сегашна Южна България и Северна Гърция. Хубаво е човек да чете История на България издадена преди съветската окупация на страната ни
Коментиран от #37, #48
06:34 07.10.2024
28 Срамно
До коментар #9 от "така е било":В казармата командира ми на полка беше на 35г. Майор Василев от Петрич. Сега 35 годишните сопола си немогат да обършат.
Коментиран от #46
07:23 07.10.2024
29 Коко Н
До коментар #21 от "Е иии":Русия побеждава,обаче още е жива мечтата ѝ за излаз на топло Южно море.Радват се на глобалното затопляне,за да развият северния Арктически път.Даже и Китай влиза в тая игра.
Отделно се заиграват а Иран и Сирия.
07:28 07.10.2024
30 Той
До коментар #20 от "Стефан":Да ама не ..
Коментиран от #40
08:00 07.10.2024
31 Провинциалист от провинция Тракия
08:18 07.10.2024
32 Кажете сбогом на ДВГ
08:25 07.10.2024
33 Чума
10:10 07.10.2024
34 Йокин
11:02 07.10.2024
35 Лазо
До коментар #21 от "Е иии":Верно ли Русия ще хвърля пари и ресурси за войни, за освобождава балканските народи?
Може би на тебе Русия ти дава пари, ей така без да работиш, само за да пишеш манипулации?
Целта на Русия е икономическа и геополитическа. икономическата е излаз на море - за да улесни търговията, а геополитическата - да контролира ключовата геополитическа зона - проливите.
12:52 07.10.2024
36 сали
14:06 07.10.2024
37 00001
До коментар #27 от "така казано":Има общност на Балканите наричана Туркомани те са местни,но не се споменава дане са християни , използвани са като военни наемници
14:10 07.10.2024
38 00001
До коментар #9 от "така е било":Константинопол е превзет от 50 000 Български християнски башибозук, наричан акинжи тогава, и еничарите.
14:13 07.10.2024
39 Кимба
14:41 07.10.2024
40 Я пак
До коментар #30 от "Той":Провери!
14:47 07.10.2024
41 Гост
До коментар #21 от "Е иии":Струвала е животи.
Парите сме си ги платили.
16:17 07.10.2024
42 DW смърди
Опитвайте се да изглаждате фразите, които не звучат добре на български след директен превод.
Има думи в чуждите езици, които имат 2-3 различни значения според контекста...
"сложните лъкове"
17:26 07.10.2024
43 Помак
До коментар #26 от "Дон Хуан":Никога не сме били християни, пък исляма сме приели доброволно и то от арабите през средните векове
Коментиран от #44
17:38 07.10.2024
44 Кара Ибрахим
До коментар #43 от "Помак":От арабите сте приели на баба си хвърчилото.Гледай Време разделно и пак се изхождай по въпроса.
19:00 07.10.2024
45 Абе то де факто
До коментар #23 от "А османците…":и ние сме наследници на османците...Колкото и да не ни се ще...
19:48 07.10.2024
46 Сега има
До коментар #28 от "Срамно":35 годишни мултимилионери, ама ти от къде да знаеш...
19:50 07.10.2024
47 Жълтопаветен канибал
До коментар #21 от "Е иии":Ето защо всички български русофоби са жaлки османофили!
02:30 08.10.2024
48 Жълтопаветен канибал
До коментар #27 от "така казано":Евроатлантас османофил, класика! Е за това говоря.
02:34 08.10.2024
49 Този коментар е премахнат от модератор.