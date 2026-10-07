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7 октомври 1571 г. Флотът на Османската империя е разбит в битката при Лепанто

7 октомври 1571 г. Флотът на Османската империя е разбит в битката при Лепанто

7 Октомври, 2026 04:08 309 49

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  • битка-
  • османски флот

Три са били технологичните прогреса, които спечелили битката

7 октомври 1571 г. Флотът на Османската империя е разбит в битката при Лепанто - 1
Битката при Лепанто бележи началото на технологичното превъзходство на християнския свят. Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 октомври 1571 г., флотът на Свещената лига, състояща се от 202 галери и 6 галеаси, навлиза в залива на Лепанто, за да се изправи срещу най-големия флот, който Средиземноморието е виждало до този момент: 250 османски галери с повече от 30 000 войници, и 50 000 моряци и гребци.

Всичко започва няколко месеца по-рано, когато християнската коалиция е насърчена от папа Пий V да спаси венецианската колония във Фамагуста на остров Кипър, която била обсадена от османците през пролетта на 1571. Година по-рано били превзети и другите владения на Венеция в Кипър, между които и Никозия.

Получил благословия от папата, флотът достига Неаполитанското кралство на 14 август 1571 г. Там в базиликата на Света Клара за водач на коалицията след дълги дискусии е определен Дон Хуан Австрийски.

Въпреки лошото време християнските кораби отплават на юг и на 6 октомври 1571 г. достигат пристанището Сами на остров Кефалония.

Неравенството било срещу християнския флот, но неговият капитан, 24-годишния Дон Хуан, решил да нападне османците незабавно. Макар и млад, морските битки не му били чужди. Шест години по-рано се присъединил към военноморска армада, изпратена да спаси Малта и участвал в дебаркационния отряд на Дон Гарсия, където едва 8 000 испански войници подсигурили бреговия плацдарм и тогава нападнали превъзхождащата ги османска обсаждаща сила. Сега младият благородник щял да спечели най-великата битка през живота си. Противно на османския си сродник по чин, който дал богати обещания на поробените си християнски гребци, Дон Хуан Австрийски бил лаконичен. „Няма рай за страхливците!” Това казал Дон Хуан. В средата на деня, когато битката вървяла на зле за християнския флот, венецианците и испанците задържали позициите си.

Когато денят преминал, османският флот бил разрушен, с над 50 потопени кораба и 140 превзети. Над 20 000 османски войници били убити, елитният корпус на еничарите изгубил почти всичките си войници, а Османската империя изгубила по-голямата част от опитните си моряци – загуба, която не можела да възстанови за няколко поколения. 12 000 роби християни били освободени, богата награда за 7500 жертви, които пострадали в християнската коалиция по време на битката.

Три са били технологичните прогреса, които спечелили битката.

Първият бил металургията. Докато топенето на желязо и бронз винаги е било извършвано за производство на брони и ръчни оръжия и инструменти, то усъвършенстването на оръдието през XIII и XIV век, изисквало много по-добро развитие на технологията.

Ефикасността на оръдието срещу укрепените градове и големите армии, принудили европейските правителства и предприемачи да развият металургичния процес, така че повече оръдия да бъдат произведени на по-ниска цена. Византия също произвеждала достатъчно артилерия, за да защитава столицата си през 1396 срещу османската обсада. По онова време, мюсюлманският свят нямал с какво да се сравнява с напредъка на европейската металургия и османците нямали оръдия. Били принудени да се оттеглят, но си научили урока.

Около 50 години по-късно, Османската империя все още нямала развита металургия, но била способна да купи 68 оръдия от Унгария и така превзела Константинопол през 1453, побеждавайки оскъдната сила от 7000 защитника.

През 1571, Европа, колкото и мъничка да била по отношение на населението в сравнение с Османската империя, можела да произведе оръдия много по-бързо и по-евтино от всеки друг на света.

В онази сутрин на 7 октомври, малкият брой християнски галери били изпълнени с оръдия: някъде от 1500 до 1800 оръдия с различни размери се сравнили само със 700 на големия османски флот. Да не говорим, че османците нямали достатъчно амуниции. Мнозинството от мюсюлманските кораби потънали още преди да стигнат достатъчно далеч, за да бъдат оръжията им ефективни.

Вторият фактор бил огнестрелните оръжия. Металургичният напредък не само позволил на християните да имат повече и по-добри оръдия, той също поставил по-добри лични огнестрелни оръжия в ръцете на християнските войници. През 1571 производството на огнестрелни оръжия направило процъфтяващ бизнес и сигурната еднаквост в калибъра и амунициите била достигната. Производството на лято желязо било усъвършенствано по-добре в Европа от всяко друго място. Освен производството на гюлета от лято желязо, което помогнало на артилерията, също помогнало производството на мускетни и аркебузни цеви от лято желязо. Европейските оръжейни се заели да произведат най-голямото количество огнестрелни оръжия, което светът бил виждал до момента. (Мускетите станали толкова евтини, че всяко семейство можело да си позволи един, и действително, само 40 години след Лепанто най-бедните измежду пуританските заселници в Масачузетс можели да притежават един или повече мускети.)

Османците все още били подпомагани от сложните лъкове. Последният път, в който Европа била виждала толкова голямо сражение на стрелци с лъкове, бил два века по-рано, в Стогодишната война.

Третият технологичен фактор били галеасите.

Още от появата на оръдията проблема на корабостроителниците бил „Как да се съберат големи оръдия на палубата на кораба, без да пречат на гребците?” Венецианците дали отговор с изобретяването на галеасите.

Първите шест построени галеаси били използвани при Лепанто. Всъщност две били предназначени за южното крило на Джовани Андреа Дория и не влезли в действие до по-късно през деня. Другите четири спечелили битката.

Турците не знаели нищо за новия вид плавателен съд, така че предположили че галеасите били някакъв вид запасни кораби, които лесно ще бъдат победени и завзети. Четирите галеаси били изпратени далеч напред, около половин миля пред християнската линия. По-голямата част на турския десен фланг и центъра се фокусирали върху залавянето на галеасите. Когато врага бил в обсег, огромните чудовища отворили бойниците си и дали изстрел.

Оценката след битката показва, че над 70 османски галери (една трета от османските загуби) са били или потънали или извадени от строя от четирите галеаси.

Битката при Лепанто бележи началото на технологичното превъзходство на християнския свят. Геройството на християнските войници и моряци било подпомогнато от интелектуалната любознателност и предприемаческия кураж на европейските учени, занаятчии и предприемачи. Малко позабравен факт е, че Мигел де Сервантес участва в битката и в нея губи лявата си ръка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    159 2 Отговор
    "...Малко позабравен факт е, че Мигел де Сервантес участва в битката и в нея губи лявата си ръка...";

    Днешните младежи не са и чували за героя на Сервантес - Дон Кихот... Има една реплика на благородника от Ламанча, която казва всичко за свободата - "...Свободата, Санчо, е на върха на копието..." Когато човек не е жертвал нещо от себе си за свободата, то той не може да я цени достойно...

    Коментиран от #10

    04:06 07.10.2023

  • 2 Винкело

    42 75 Отговор
    Ъхъ, и само година след това старото положение не само че е възстановено, ами даже и става по-зле - цялото Средиземноморие почва да плаща данъци на Османската империя. Туй щото заради всичките възторжени дрънканици за "трите прогреси" и благоденствощото европейство, дето всеки можел да си купи пушкало...

    05:08 07.10.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "ВРАГ НА НАРОДА"

    70 32 Отговор
    РАЗВИТИЕТО НА МЕТАЛУРГИЯТА И ОРЪЖЕЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ( НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ) РЕШАВАТ ИЗХОДА СРЕЩУ ЧИСЛЕНОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО НА ВРАГА....!
    "д€мокрацията" В РБ У$П€ШНО ЗАТРИ ПРОМИШЛЕНОСТТА И НЕ $АМО, В ПОЛЗА НА НОВИТ€ НИ "партньори"-"$ъюзници"!

    06:42 07.10.2023

  • 8 "ВРАГ НА НАРОДА"

    48 40 Отговор
    НОВИЯТ ГОЛЯМ "БРАТ"- $ а щ(нато) € толкова Н€ДАЛНОВИД€Н, Ч€ ВМ€$ТО ДА $€ $ЪЮЗИ С РУСИЯ $Р€ЩУ
    КИТАЙ, НАПРАВИ НАЙ-ГОЛЯМАТА $ТРАТ€ГИЧ€$КА ГР€ШКА-И ОТВОРИХА ВРАТАТА ЗА ГО$ПОД$ТВОТО НА ЖЪЛТАТА РАСА, КАТО $БЛИЖИХА РУСИЯ И КИТАЙ!

    06:44 07.10.2023

  • 9 така е било

    57 27 Отговор
    навремето младежите са били доста смели, както 21 годишният турски султан , който завзема константинопол

    Коментиран от #16, #28, #38

    06:49 07.10.2023

  • 10 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "среднощен":

    Точно е и е Факт

    06:52 07.10.2023

  • 11 МАЙКА

    66 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шабан":

    не отричай историята - така е било , а после какво е станало , а сега какво е или по точно казано днес печелиш утре губиш и така до края на всичката тази лудост . Не се радвайте на победи и загуби ,на убийства и разрушения , този свят е за всички нас родени да живеем в разбирателство, а не да воюваме и да се убиваме .

    Коментиран от #17

    07:10 07.10.2023

  • 12 един от стадото

    86 11 Отговор
    Браво на европейците. Показват класа. По късно ги спират и при Виена. Всичко зависи от главата, не чутури сегашни. Преди това са натирени и маврите на юг. А за технологиите. Гюллетата/до автора/ са били лят чугун, топовете също, мускетите ковани на дорник. Малко им е трябвало във времето на европейците да измислят и проката/тип валцоване/ и щяха да ги смелят окончателно. Слава на стара Европа. Новата пасти да яде

    07:25 07.10.2023

  • 13 един от стадото

    51 4 Отговор

    До коментар #4 от "Шабан":

    битката е била морска, не четеш ли. Каквото са имали на вода са го хвърлили в боя османците. Ама ядец

    07:35 07.10.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не е точно така

    15 17 Отговор

    До коментар #9 от "така е било":

    Не си мисли, че всичко е решавал и вършил сам. Имал е везири, съветници и подобие на парламент, така нареченият "диван" и там не са били случайни хора. Не трябва да се подценява и много важната роля на майката на султана - валиде ханъм или валиде султан, наричана още в някои случаи. Основна заслуга за посочване на престолонаследника (шехзаде-то) е била именно нейна, обикновенно след люта борба с другите конкуренти. Останалите принцове били удушавани чрез задушаване с копринен шнур. Та да имаш за съветник такъв човек, победил в борбата за власт и държащ останалите в ръцете си , съвсем не е за пренебрегване. Прочети книгата "Роксолана". Там това е много добре и подробно описано.

    Коментиран от #18

    08:29 07.10.2023

  • 17 Шабан

    6 40 Отговор

    До коментар #11 от "МАЙКА":

    Това че, на тебе така ти се иска да бъде, не означава, че така е било! А и никой не говори за война( пличкали са се две дървени корита намазани със смола), никой не знае какви са били условията тогава, освен ако не си летял с машина на времето и да засвидетелстваш, фактите!!!

    08:30 07.10.2023

  • 18 глупости

    33 17 Отговор

    До коментар #16 от "Не е точно така":

    То и сегашния ни президент е заобиколен от десетки съветници, ама нещо не се получава, народа все беден и гладен......извода е не е до съветници, ако на последния етаж няма никой

    11:54 07.10.2023

  • 19 Иванов

    30 22 Отговор
    Да бяха акостирали на балканите да освободят поробените си братя даже са и Али и шанс да го направят и след поражението срещу Виена сега рашъните нямаше да се бият в гърдите

    14:32 07.10.2023

  • 20 Стефан

    62 1 Отговор
    Амунициите са хамути и каиши за разни теглещи животни. Патроните, снарядите са муниции.

    Коментиран от #30

    16:25 10.10.2023

  • 21 Е иии

    61 54 Отговор
    Победели ги, за да си запазят търговийката по средиземноморските пътища и острови. Русия е единствената държава, която повежда с гръм и трясък османците. Освобождава Балканите. Войната е струвала много пари и животи за Русия, но след 5 века писма до западните страни, само Русия е помогнала на Балканите и днес имаме държави, където част от българите, могат да плюят по Русия.

    Коментиран от #29, #35, #41, #47

    04:35 07.10.2024

  • 22 Папа Пий Додъно

    13 13 Отговор
    Денерис Таргариан пък е използвала три дракона срещу превъзхождащата флотилия, което си е смазващо "технологично превъзходство",

    05:04 07.10.2024

  • 23 А османците…

    36 17 Отговор
    османците и до ден днешен си остават пак османци. Подли, алчни и двулични. Държат ги в нато за плашило и защото искат път за Черно море, но…
    никой не знае какво крие утрешния ден. Всичко се мени и променя и никой не знае докога ще е цар.

    Коментиран от #45

    05:08 07.10.2024

  • 24 Гост

    18 14 Отговор
    Дон Хуан е победил еничарите, къде е била Радия тогава ?

    05:46 07.10.2024

  • 25 така казано

    53 40 Отговор
    Като погледнем испанците като поробители,цяла Южна Америка говорят испански и са си забравили собствените си религии и традиции. Ние и традициите сме си запазили и религията. Ако османците са били главорези и са сменяли насилствено вярата,ние със сигурност още първите години щяхме да сме мюсюлмани и да говорим турски. За 500 години всичко е запазено,вяра, традиции, език.

    Коментиран от #26

    05:56 07.10.2024

  • 26 Дон Хуан

    34 18 Отговор

    До коментар #25 от "така казано":

    Виж помаците какво са запазили.

    Коментиран от #27, #43

    06:26 07.10.2024

  • 27 така казано

    33 42 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Хуан":

    Само помаците за 500 години успели да им сменят вярата ли,а тебе,мене са оставили, понеже сме се крили пет века в подземия. В историята пише, когато османците идват на Балкините,че османците срещат общност мюсюлмани живееща в сегашна Южна България и Северна Гърция. Хубаво е човек да чете История на България издадена преди съветската окупация на страната ни

    Коментиран от #37, #48

    06:34 07.10.2024

  • 28 Срамно

    49 4 Отговор

    До коментар #9 от "така е било":

    В казармата командира ми на полка беше на 35г. Майор Василев от Петрич. Сега 35 годишните сопола си немогат да обършат.

    Коментиран от #46

    07:23 07.10.2024

  • 29 Коко Н

    31 8 Отговор

    До коментар #21 от "Е иии":

    Русия побеждава,обаче още е жива мечтата ѝ за излаз на топло Южно море.Радват се на глобалното затопляне,за да развият северния Арктически път.Даже и Китай влиза в тая игра.
    Отделно се заиграват а Иран и Сирия.

    07:28 07.10.2024

  • 30 Той

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Стефан":

    Да ама не ..

    Коментиран от #40

    08:00 07.10.2024

  • 31 Провинциалист от провинция Тракия

    23 8 Отговор
    "12 000 роби християни..." - а, какви роби? Да не са били присъстващи?

    08:18 07.10.2024

  • 32 Кажете сбогом на ДВГ

    7 9 Отговор
    А може още да хвърляте и копия...Ганьовцииии

    08:25 07.10.2024

  • 33 Чума

    27 22 Отговор
    Лошо! Тогава имерията е видяла, че от тук нататък ще губи и взела мерки да потурчи християните! Тогава започва масовото потурчване в Родопите! Като хитри управници, те се съсредоточили към потурчване на най белите и синеоки християни! Така в краха на комунизма Тодор Живков видя, че с просперитет не може да има бъдеще и се опита да възстанови историческия родолюбив процес, но го нападнахте!

    10:10 07.10.2024

  • 34 Йокин

    12 4 Отговор
    Г-да коментиращи,знаещи,можещи.Да бяхте отишли в НС,парламента,да ни оправите.Да не сме на днешното дередже!!!

    11:02 07.10.2024

  • 35 Лазо

    28 14 Отговор

    До коментар #21 от "Е иии":

    Верно ли Русия ще хвърля пари и ресурси за войни, за освобождава балканските народи?
    Може би на тебе Русия ти дава пари, ей така без да работиш, само за да пишеш манипулации?
    Целта на Русия е икономическа и геополитическа. икономическата е излаз на море - за да улесни търговията, а геополитическата - да контролира ключовата геополитическа зона - проливите.

    12:52 07.10.2024

  • 36 сали

    15 8 Отговор
    Населението на Европа е над 100 милиона,а това на Османската империя е до 29 милиона.Недейте да пишете глупости редакторите.Не ви го даже четох простотиите

    14:06 07.10.2024

  • 37 00001

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "така казано":

    Има общност на Балканите наричана Туркомани те са местни,но не се споменава дане са християни , използвани са като военни наемници

    14:10 07.10.2024

  • 38 00001

    9 13 Отговор

    До коментар #9 от "така е било":

    Константинопол е превзет от 50 000 Български християнски башибозук, наричан акинжи тогава, и еничарите.

    14:13 07.10.2024

  • 39 Кимба

    12 0 Отговор
    Има много съществена разлика между амуниции и муниции

    14:41 07.10.2024

  • 40 Я пак

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Той":

    Провери!

    14:47 07.10.2024

  • 41 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Е иии":

    Струвала е животи.
    Парите сме си ги платили.

    16:17 07.10.2024

  • 42 DW смърди

    9 1 Отговор
    Много интересно, похвално, ама и много гугъл транслейт бе брат.
    Опитвайте се да изглаждате фразите, които не звучат добре на български след директен превод.
    Има думи в чуждите езици, които имат 2-3 различни значения според контекста...
    "сложните лъкове"

    17:26 07.10.2024

  • 43 Помак

    12 15 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Хуан":

    Никога не сме били християни, пък исляма сме приели доброволно и то от арабите през средните векове

    Коментиран от #44

    17:38 07.10.2024

  • 44 Кара Ибрахим

    19 8 Отговор

    До коментар #43 от "Помак":

    От арабите сте приели на баба си хвърчилото.Гледай Време разделно и пак се изхождай по въпроса.

    19:00 07.10.2024

  • 45 Абе то де факто

    10 6 Отговор

    До коментар #23 от "А османците…":

    и ние сме наследници на османците...Колкото и да не ни се ще...

    19:48 07.10.2024

  • 46 Сега има

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Срамно":

    35 годишни мултимилионери, ама ти от къде да знаеш...

    19:50 07.10.2024

  • 47 Жълтопаветен канибал

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Е иии":

    Ето защо всички български русофоби са жaлки османофили!

    02:30 08.10.2024

  • 48 Жълтопаветен канибал

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "така казано":

    Евроатлантас османофил, класика! Е за това говоря.

    02:34 08.10.2024

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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