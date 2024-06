Украинската армия потвърди: Унищожихме два изтребителя Су-57 на руска територия (СНИМКА)

Два самолета Су-57 са били поразени на руска територия, потвърди в ефира на телемаратона представителят на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна Андрей Юсов, съобщава изданието "Украинска правда“.



"Що се отнася до поразяването на Су-57 на територията на държавата-агресор, това е почти на 600 километра от нашата граница. Не сме коментирали официално чия е операцията, но анализаторите могат да направят свои предположения. Така че, относно потвърждението на поражението, можем да кажем, че единият Су-57 е повреден значително, а другият - леко, вероятно ще бъде възстановен по-бързо. Въпреки това е факт, че за първи път бяха поразени самолети Су-57 и за първи път бяха поразени едновременно два такива "свръхнови“ руски изтребителя – гордостта на Въздушно-космическите сили на Русия, които търпят поражение“, коментира Юсов.



⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hit



It happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.



The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable… pic.twitter.com/eCe0XngUfR