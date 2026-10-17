Д-р Николова: Недостигът на противогрипни ваксини се задълбочава

Недостигът на противогрипни ваксини в България поставя общопрактикуващите лекари пред морална дилема – на кого да поставят наличните дози и на кого да откажат. За проблема предупреди д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, пред bTV.

„Аз поставям ваксини, не ги доставям. За доставката отговарят други хора. Лекарите ще бъдат поставени пред морално-етичната дилема на кого трябва да откажат поставянето на ваксина“, заяви Николова.

Програмата за деца покрива 17%

По думите ѝ досега пациентите, за които не са осигурени ваксини по националните програми, са могли да бъдат насочени към аптеките. Сега обаче и там количествата не достигат.

Националната програма за профилактика на грипа при деца се прилага за първи път в България и предвижда ваксини за 17% от децата в обхванатата възрастова група. „Ако имам 100 деца, които попадат в тази група, ще получа 17 ваксини“, обясни лекарят. Процентът включва назални и инжекционни ваксини, като част от назалните вече са доставени и се поставят в лекарски кабинети.

Николова посочи, че някои нейни колеги са заявили по 500 ваксини за децата в практиките си. Най-тежко е положението за децата и възрастните, които не попадат в националните програми и трябва сами да закупят препарата.

Личните истории зад недостига

„Те имат право да бъдат защитени. Въпросът е, че нямаме количества, с които да го направим“, каза д-р Гергана Николова.

Лекарката разказа за пациент, който се ваксинира срещу грип от 10 години, преживял е инфаркт и инсулт и има пейсмейкър. По думите ѝ за него имунизацията е особено важна.

Тя даде и пример с две деца от практиката си, за които не е имало достатъчно ваксини. „Вчера братчето каза: „Сложете я на сестра ми, аз съм по-корав“. Представете си докъде стигаме“, разказа Николова.

Сред засегнатите е и семейство от Копривщица с две деца, едното от които не попада в националната програма. Лекарката заяви, че не знае дали ще може да осигури ваксини и за двете деца.

Предупреждение за ваксините, купени от чужбина

Заради недостига в България част от хората търсят противогрипни ваксини в Гърция. Д-р Николова предупреди, че при покупка от друга държава трябва да се спазят условията за транспорт и съхранение, за да не бъде нарушена студената верига.

Ваксината трябва да се пренася в специална хладилна чанта с подходящи охлаждащи елементи. По думите на лекарката препарат, оставен за четири часа в автомобил при температура от 23 градуса, може да загуби смисъла от последващото му поставяне.

В Гърция за сезона се очакват 3,64 милиона противогрипни ваксини, а около 30% от тях вече са разпределени в аптеките. Данните са на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Източници: btvnovinite.bg, ertnews.gr