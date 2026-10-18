Защо неделята носи тъга и тревожност

Неделя вечер, последният филм за уикенда е свършил, алармата е настроена, а мислите вече са в понеделник. За някои хора точно тогава идват необяснимата печал, напрежението и усещането, че почивката е приключила твърде бързо. Психолозите наричат това преживяване „Sunday Blues“ или „Sunday Scaries“ – неделна тъга и тревожност преди началото на работната седмица.

Това не е отделно медицинско състояние, а неформално описание на прехода между свободното време и служебните изисквания. Психологът Kia-Rai Прюит от клиниката „Кливланд“ го определя като „изпреварваща тревожност“ – тревога за нещо, което още не се е случило. „За много хора работната седмица е напрегната, а през уикенда не успяват напълно да се отпуснат, преди отново да дойде време за работа“, казва тя.

Тъгата гледа назад, тревожността – напред

Проучване, публикувано през 2026 г., разглежда преживяването в шест фокус групи с 26 служители в Нидерландия. Участниците описват не само печал, а цял набор от реакции – тревожност, стрес, умора, натрапливо премисляне на предстоящите задачи, отлагане и желание за отдръпване от другите. Изследователите подчертават, че неделната тъга има две посоки: към края на уикенда и към идващата работна седмица.

Това обяснява защо усещането често изглежда „без причина“. Човек може едновременно да съжалява, че не е използвал почивните дни така, както е искал, и да очаква трудни срещи, срокове или неприятен разговор в понеделник. При някои участници дори настройването на алармата или получаването на служебен имейл в неделя вечер е било достатъчно да върне работните мисли.

Когато уикендът не успява да възстанови силите

Почивните дни не винаги са почивка. Домакински задачи, грижи за деца, пътуване, социални ангажименти и работа по служебни въпроси могат да запълнят целия уикенд. Така в неделя човек не усеща, че е възстановил силите си, а че просто е сменил един списък със задачи с друг.

Изследванията върху възстановяването от работен стрес разграничават няколко важни преживявания: психическо откъсване от работата, отпускане, усещане за контрол и занимания, които носят удовлетворение. В проучване с 233 служители тези процеси през уикенда са свързани с по-добро запазване на енергията и оптимизма до понеделник, както и с по-висока ангажираност към работата и по-ниско прегаряне.

Най-често неделната тъга се засилва при голямо натоварване, несигурност в работата, конфликтни отношения или липса на ясна граница между служебното и личното време. Обратното също е вярно: по-голямата автономия, подкрепящите колеги и усещането, че работата има смисъл, могат да направят прехода към понеделник по-малко тежък.

Кога това вече не е просто неделен спад

При много хора чувството е краткотрайно и отслабва след началото на седмицата. Самото наличие на тъга в неделя не означава депресия или тревожно разстройство. Националният институт по психично здраве на САЩ посочва, че тревожността се превръща в проблем, когато не отшумява и започва да пречи на ежедневните дейности, работата, съня или отношенията с близките.

Затова повтарящи се панически усещания, сериозно безсъние, постоянна безнадеждност или тревожност, която се разпростира и върху останалите дни, не бива да се обясняват само с „лошо настроение в неделя“. В такива случаи неделният спад може да е знак за по-широк проблем – хроничен работен стрес, прегаряне, тревожно състояние или депресивни симптоми – и изисква разговор с квалифициран специалист.

Източници: my.clevelandclinic.org, nimh.nih.gov