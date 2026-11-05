Как да избягаме от ада на „Какво ще кажат хората“

Понякога едно изречение е достатъчно, за да спре човек пред врата, телефонен разговор или собственото си желание: „Какво ще кажат хората?“ То звучи като предупреждение, но често действа като присъда. Вместо да пита какво искаме, умът започва да изчислява кой ще ни види, как ще ни оцени и дали една грешка няма да остане завинаги в паметта на всички.

Грижата за мнението на другите сама по себе си не е проблем. Тя е част от човешкия живот и от нуждата да принадлежим към група. Границата се преминава, когато страхът от оценка започне да определя къде ще отидем, какво ще кажем, кого ще срещнем или каква възможност ще пропуснем.

Кога чуждото мнение се превръща в тревожност

Националният институт по психично здраве на САЩ описва социалната тревожност като силен страх от ситуации, в които човек може да бъде наблюдаван, оценяван или съден. Тя може да се прояви при публично говорене, среща с непознати, интервю за работа, хранене пред други хора или обикновен разговор. За разлика от моментното притеснение, проблемът е продължителен и започва да пречи на ежедневието. При диагностична оценка се взема предвид дали симптомите са налице поне шест месеца и дали нарушават работата, обучението или отношенията.

По данни на института 7,1% от пълнолетните американци са имали социална тревожност през последната година, а 12,1% я изпитват в някакъв момент от живота си. Тези числа не означават, че всеки човек, който се притеснява от критика, има разстройство. Те показват защо страхът от оценяване не бива да се свежда до „липса на увереност“ или до личен недостатък.

Метаанализ, публикуван през 2026 г., обобщава 143 изследвания с общо 80 285 участници. Резултатите показват умерена и устойчива връзка между страха от негативна оценка и социалната тревожност. Авторите обаче отбелязват значителна разнородност между изследванията, преобладаване на юношески и студентски извадки и факта, че голяма част от данните са събрани в един момент. Това означава, че връзката е добре видима, но не доказва коя от двете явления причинява другото.

Пътят навън не минава през пълното безразличие

Целта не е човек да спре да се интересува от всички. По-здравословният въпрос е: чие мнение има право да участва в решението ми? Мнението на близък човек, колега или специалист може да бъде полезна обратна връзка. То обаче не е автоматично доказателство, че сме сгрешили, провалили сме се или трябва да се откажем.

Практичен първи ход е да се разделят фактът и прогнозата. „Той не ми отговори“ е факт. „Сигурно ме смята за глупав“ е тълкуване. Между двете често се промъква страхът, който се представя за сигурност. Следващият въпрос е каква е цената на избягването: то може да донесе кратко спокойствие, но постепенно да научи ума, че ситуацията е опасна и трябва да бъде заобикаляна. Националната здравна служба на Великобритания препоръчва трудните ситуации да се разделят на по-малки стъпки и вниманието да се насочва към реалния разговор, а не към най-лошото предположение.

Важно е и да се приеме, че неодобрението няма как да бъде премахнато от живота. Всеки избор, който има значение, може да не бъде разбран от някого. Свободата започва не когато всички одобрят решението ни, а когато чуждото несъгласие престане да бъде единственият критерий.

Изследване с 691 студенти свързва самосъстраданието с по-малко притеснение от оценяване и по-активно участие в общуването. То обаче е корелационно и не доказва, че самосъстраданието само по себе си причинява промяната. По-нови изследвания показват и че хората със социална тревожност могат да се страхуват не само от отрицателна, но и от положителна оценка, защото вниманието към тях също се преживява като заплаха.

„Тревожността не бива да контролира живота ви“, посочва Националният институт по психично здраве на САЩ.

Ако страхът от чуждото мнение води до постоянни откази, изолация, безсъние или невъзможност за нормално участие в работа и отношения, въпросът вече не е само философски. Тогава е разумно да се потърси психолог или психиатър. От „Какво ще кажат хората“ няма магическо бягство. Има постепенно връщане към по-точния въпрос: „Какво е важно за мен и каква малка стъпка мога да направя днес, дори някой да не я одобри?“

Източници: nimh.nih.gov, link.springer.com, nhs.uk