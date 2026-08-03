Интернет превърна всички ни в „експерти“ по психология. Защо това е опасно?

„Токсичен“, „нарцисист“, „психопат“, „газлайтър“ и „емоционално недостъпен“ – думи, които до неотдавна се използваха предимно от специалисти, днес присъстват масово в социалните мрежи и ежедневните разговори. Достатъчни са няколко кратки видеа или публикации, за да започне човек да поставя диагнози на партньора, родителите, колегите и дори на самия себе си.

Достъпът до информация за психичното здраве безспорно има положителна страна. Все повече хора разпознават тревожността, депресивните състояния, насилието и нездравословните отношения. Намалява и стигмата около посещението при психолог или психиатър. Проблемът започва, когато популярното съдържание се приема като заместител на професионалната оценка.

Психологическите понятия често се представят в интернет чрез кратки списъци: „пет признака, че живеете с нарцисист“ или „седем сигнала, че имате травма от детството“. Подобни формати са лесни за възприемане, но опростяват сложни човешки преживявания. Един симптом може да се среща при различни състояния, да бъде временна реакция на стрес или изобщо да не означава психично разстройство.

Особено опасно е поставянето на диагнози на хора, които никога не са били преглеждани от специалист. Лошото поведение не прави автоматично някого „психопат“, самоувереността не е непременно нарцисизъм, а спорът между партньори не винаги е форма на психологическа манипулация. Когато клиничните термини се използват като обиди, те губят истинското си значение и допълнително стигматизират хората с реални диагнози.

Самодиагностицирането също крие рискове. Човек може да се припознае в общо описание и да приеме, че страда от определено разстройство, без да отчете други възможни причини за състоянието си. Така може да отложи търсенето на помощ, да започне неподходящо самолечение или да изгради самоличността си около диагноза, която никога не е била потвърдена.

Алгоритмите на социалните мрежи допълнително засилват проблема. След като потребителят изгледа няколко видеа по дадена тема, платформите започват да му предлагат още сходно съдържание. Постепенно човек може да остане с впечатлението, че всички негови трудности се обясняват с една конкретна травма, диагноза или тип личност.

Популярната психология често разделя хората на жертви и насилници, „емпати“ и „нарцисисти“, здрави и токсични. Реалните отношения обаче са по-сложни. Подобни етикети могат да прекъснат диалога, да разрушат близки връзки и да насърчат категорични решения, взети въз основа на непълна информация.

Това не означава, че психологическото съдържание в интернет е безполезно. То може да помогне на човек да назове преживяванията си, да открие предупредителни сигнали и да потърси подкрепа. Важно е обаче публикациите и видеата да бъдат приемани като отправна точка, а не като окончателна диагноза.

Надеждната психологическа оценка изисква професионална квалификация, личен разговор, контекст и време. Истинската експертиза не се побира в 30-секундно видео, а психичното здраве не може да бъде сведено до тест, списък или модерен етикет. Интернет може да ни направи по-информирани, но не и автоматично компетентни да диагностицираме себе си и хората около нас.