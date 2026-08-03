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Интернет превърна всички ни в „експерти“ по психология. Защо това е опасно?

Интернет превърна всички ни в „експерти“ по психология. Защо това е опасно?

3 Август, 2026 15:44 596 12

  • интернет-
  • психология-
  • опасно-
  • диагноза-
  • психично здраве

Особено опасно е поставянето на диагнози на хора, които никога не са били преглеждани от специалист

Интернет превърна всички ни в „експерти“ по психология. Защо това е опасно? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Токсичен“, „нарцисист“, „психопат“, „газлайтър“ и „емоционално недостъпен“ – думи, които до неотдавна се използваха предимно от специалисти, днес присъстват масово в социалните мрежи и ежедневните разговори. Достатъчни са няколко кратки видеа или публикации, за да започне човек да поставя диагнози на партньора, родителите, колегите и дори на самия себе си.

Достъпът до информация за психичното здраве безспорно има положителна страна. Все повече хора разпознават тревожността, депресивните състояния, насилието и нездравословните отношения. Намалява и стигмата около посещението при психолог или психиатър. Проблемът започва, когато популярното съдържание се приема като заместител на професионалната оценка.

Психологическите понятия често се представят в интернет чрез кратки списъци: „пет признака, че живеете с нарцисист“ или „седем сигнала, че имате травма от детството“. Подобни формати са лесни за възприемане, но опростяват сложни човешки преживявания. Един симптом може да се среща при различни състояния, да бъде временна реакция на стрес или изобщо да не означава психично разстройство.

Особено опасно е поставянето на диагнози на хора, които никога не са били преглеждани от специалист. Лошото поведение не прави автоматично някого „психопат“, самоувереността не е непременно нарцисизъм, а спорът между партньори не винаги е форма на психологическа манипулация. Когато клиничните термини се използват като обиди, те губят истинското си значение и допълнително стигматизират хората с реални диагнози.

Самодиагностицирането също крие рискове. Човек може да се припознае в общо описание и да приеме, че страда от определено разстройство, без да отчете други възможни причини за състоянието си. Така може да отложи търсенето на помощ, да започне неподходящо самолечение или да изгради самоличността си около диагноза, която никога не е била потвърдена.

Алгоритмите на социалните мрежи допълнително засилват проблема. След като потребителят изгледа няколко видеа по дадена тема, платформите започват да му предлагат още сходно съдържание. Постепенно човек може да остане с впечатлението, че всички негови трудности се обясняват с една конкретна травма, диагноза или тип личност.

Популярната психология често разделя хората на жертви и насилници, „емпати“ и „нарцисисти“, здрави и токсични. Реалните отношения обаче са по-сложни. Подобни етикети могат да прекъснат диалога, да разрушат близки връзки и да насърчат категорични решения, взети въз основа на непълна информация.

Това не означава, че психологическото съдържание в интернет е безполезно. То може да помогне на човек да назове преживяванията си, да открие предупредителни сигнали и да потърси подкрепа. Важно е обаче публикациите и видеата да бъдат приемани като отправна точка, а не като окончателна диагноза.

Надеждната психологическа оценка изисква професионална квалификация, личен разговор, контекст и време. Истинската експертиза не се побира в 30-секундно видео, а психичното здраве не може да бъде сведено до тест, списък или модерен етикет. Интернет може да ни направи по-информирани, но не и автоматично компетентни да диагностицираме себе си и хората около нас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шаа

    3 0 Отговор
    не по-малко вредни за журналистите, които безконтролно копират зравни и всякакви други съвети и ги публикуват, без да носят никаква отговорност

    Коментиран от #9

    15:47 03.08.2026

  • 2 Трол

    1 0 Отговор
    Превърна ни също така в криминалисти, доктори, инженери, военни, футболни анализатори, геополитици и революционери.

    15:49 03.08.2026

  • 3 Определение за здрав човек в медицината

    2 0 Отговор
    Няма
    Единственото останало правило от времето е
    Здрав дух в здраво тяло

    15:51 03.08.2026

  • 4 така е венче

    4 1 Отговор
    Интернет превърна всички ни в „експерти“ по мързел
    никой му се не работи на къра и чисти и бачка ръчен труд
    затва гледаме на бюрце и лаптоп
    затва чорбаджиите вкарват гастарбайтри от азия

    15:52 03.08.2026

  • 5 Българите са специалисти

    2 1 Отговор
    Видели топове и решили и те черешово топче да правят

    15:52 03.08.2026

  • 6 Кака плаца така праца

    3 0 Отговор
    Каквато заплатата такава работата

    15:54 03.08.2026

  • 7 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Всички ергенки виждат "ред флагове" и си търсят "женските енергии" сред "токсични" ергени и те така😅 Ако търсите диагноза посетете бгмама🤣

    15:55 03.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Сега с появата на интернет,
    освен мама и тати, вече всички могат да разберат Ай Кю- то на даден индивид❗

    15:58 03.08.2026

  • 9 Знам вече

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "шаа":

    Тази мода,описана в тази статия е на поне 10 години и ти си напълно прав в мнението си.Социалните мрежи са пълни с глупаци и шепа измамници,които печелят пари от първите.

    15:59 03.08.2026

  • 10 Фондация Чушкопек

    2 0 Отговор
    Нека припомня на тази медия,че наскоро български психиатър с име др.Веселин Герев беше интервюиран на дата 24 юли 2026 година и направи интервю с компетентно мнение за това,че Асен Симеонов,който е отвлякъл 11 годишното дете на приятелката си е психопат.Този човек,който се води специалист всъщност говори абсолютни измислици и без да е правил психологическо изследване на въпросният похитител,когото откриха.Това е професионализмът на българските лекари,които са с купени дипломи.

    16:07 03.08.2026

  • 11 Вова

    0 0 Отговор
    Не, просто отвори очите на хората за типове хора, които НЯМАТ място в животите им.
    Само една жертва на нарцисист, може да знае за какво говоря!
    Тези типове хора трябва да се учат в училище.
    Много по-важно е от сума безсмислици, които сме учили.

    16:33 03.08.2026

  • 12 Психологическа Епидемия

    0 0 Отговор
    Сценарият на всяка псиоп епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, например намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с мРНК на Ковид19.
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.

    17:32 03.08.2026