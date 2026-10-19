Проверяват повторна употреба на инструменти в „Пирогов“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва повторна проверка по сигнал за многократно използвани хирургически изделия за еднократна употреба в отделението по оперативна гинекология на „Пирогов“. Случаят засяга хирургически коагулатори тип „Caiman“ и трокари, за които се твърди, че са били използвани при повече от една пациентка.

Сигналът е подаден от лекар, работил в отделението и впоследствие напуснал болницата. По данни, цитирани от медийни публикации, изделията са били стерилизирани и използвани повторно. Началникът на отделението д-р Людмил Джунков е обяснил практиката със социални причини и е посочил, че някои инструменти са били използвани по два-три пъти, когато апаратът е отчитал, че са технически изправни.

Твърденията все още не са заменени от окончателни констатации на контролните органи. Не е публично установено колко пациентки са били оперирани с повторно използвани изделия, за какъв период е ставало това и дали има доказани инфекции или други усложнения.

Какво проверяват институциите

В парламентарен въпрос депутатът Катя Панева е поискала от Министерството на здравеопазването да посочи кога институциите са били уведомени, какви проверки са извършени и защо се е наложила повторна инспекция. Тя настоява да бъде изяснен и броят на потенциално засегнатите пациентки, както и дали има основания те да бъдат уведомени и медицински проследявани.

„Пациентите имат право на пълна фактическа картина и конкретни действия“, посочва Катя Панева.

Поставен е и финансов въпрос. В публикуваните материали се посочват фактури за суми около 1345 лева и се проверява дали пациентки са заплащали нови консумативи, които по-късно са били използвани повторно. Важно е да се установи как са били описвани изделията и дали са били налични данни за проследяване на конкретния консуматив.

Какъв е рискът за пациентите

Адвокатът по медицинско право Мария Шаркова заяви пред БНР, че повторната употреба на медицински изделия за еднократна употреба може да създаде риск от инфекции, свързани с медицинското обслужване. По думите ѝ изделие, което не е предназначено за многократна употреба, може да бъде повредено при стерилизация и да не работи по предвидения начин.

Действащият медицински стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции разграничава изделията за многократна употреба от тези за еднократна употреба. В него са предвидени процедури за обработка и стерилизация на първите и обезвреждане на вторите.

Следващите ключови стъпки са приключването на повторната проверка, установяването на конкретния период и броя на засегнатите пациентки, както и отговорът на Министерството на здравеопазването по парламентарния въпрос. Едва след това може да се прецени има ли нарушения, финансови последици и необходимост от уведомяване или медицинско проследяване на пациентки.

Източници: bnrnews.bg, actualno.com, stolica.bg