„Медикус Алфа“: Заповедта за болницата не е влязла в сила

Ръководството на „Медикус Алфа“ заяви, че заповедта на Министерството на здравеопазването за отнемане на разрешението за болнична дейност не е получена официално и според лечебното заведение не е влязла в сила. Оттам съобщават, че болницата продължава да работи, а медико-денталният център и извънболничната помощ не са засегнати.

„Заповедта относно болничната дейност не е получена официално и съответно не е влязла в сила“, заявяват от „Медикус Алфа“. От ръководството допълват, че решението може да бъде обжалвано и че лечебното заведение ще си върне разрешението по законов ред.

Разминаване между позициите на МЗ и болницата

Министерството на здравеопазването обяви на 29 септември, че отнема разрешението за лечебна дейност на специализираната хирургична болница в Пловдив. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, при които са установени медицински дейности извън обхвата на издаденото разрешение.

Според МЗ става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Ведомството посочва, че дейността трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. Тя може да бъде обжалвана пред Административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

От „Медикус Алфа“ обаче твърдят, че заповедта все още не им е връчена официално. Според ръководството до този момент болничната дейност продължава при спазване на медицинските стандарти.

Извънболничната помощ продължава

Медико-денталният център „Медикус Алфа“ е самостоятелно лечебно заведение и не е засегнат от заповедта, заявяват от ръководството. По обичайния график се извършват амбулаторни прегледи и консултации, ЯМР и скенер диагностика, лабораторни изследвания, гастро- и колоноскопии, цистоскопии и стоматологична помощ.

От лечебното заведение определят решението на МЗ като незаконосъобразно и заявяват, че са потърпевши от „лични пристрастия и политически игри“. Това е позиция на ръководството, която не е потвърдена от Министерството на здравеопазването.

Проверки след смъртта на дете

Случаят се развива на фона на разследването за смъртта на 6-годишно дете през април 2025 г. То е починало след стоматологична процедура под пълна упойка в лечебното заведение.

По делото са обвиняеми двама анестезиолози и стоматолог. На тримата е повдигнато обвинение за немарливо изпълнение на медицинска дейност. Обвиненията не представляват установена вина.

Следващата стъпка за „Медикус Алфа“ е обжалването на заповедта пред Административния съд в Пловдив, ако документът бъде официално съобщен на лечебното заведение.

Източници: Фокус