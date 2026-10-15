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Панева пита за повторна употреба на изделия в „Пирогов“

Панева пита за повторна употреба на изделия в „Пирогов“

15 Октомври, 2026 14:20 420 0

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  • гинекология

Депутатът настоява да се изясни колко пациентки може да са засегнати и защо е назначена повторна проверка

Панева пита за повторна употреба на изделия в „Пирогов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Демократична България“ и заместник-председател на парламентарната Комисия по здравеопазването Катя Панева отправи парламентарен въпрос до министъра на здравеопазването Катя Ивкова заради публично изнесени твърдения за възможна многократна употреба на медицински изделия, предназначени за еднократна употреба, в Отделението по оперативна гинекология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Става дума за хирургически коагулатори тип „Caiman“ и трокари, за които е изнесена информация, че може да са били използвани повторно при различни пациентки. Твърденията не са представени като установено нарушение, а подлежат на изясняване от компетентните институции.

Има предходен сигнал до „Медицински надзор“

По случая е имало предходен сигнал до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а в момента се извършва повторна проверка. В парламентарния си въпрос Панева иска Министерството на здравеопазването да уточни кога институциите са били уведомени и какви действия са предприели.

Тя настоява да бъде посочено за какъв период са извършвани проверките, кои медицински изделия са били включени в обхвата им и колко пациентки потенциално могат да бъдат засегнати от твърденията.

Поставен е въпросът за уведомяване на пациентките

Панева пита и защо се е наложила повторна проверка от ИАМН. Сред поставените въпроси е има ли необходимост евентуално засегнатите жени да бъдат уведомени и да бъдат проследени медицински.

„Когато става дума за болница с национално значение, контролът трябва да бъде безусловен, а отговорността - ясна. Пациентите имат право на пълна фактическа картина и конкретни действия“, посочва Катя Панева.

Към момента в поставените въпроси не се съдържат окончателни данни за броя на пациентките, периода на евентуалната повторна употреба или резултатите от настоящата проверка. Отговорът на здравния министър трябва да изясни какви са констатациите на институциите и какви последващи мерки са необходими.


София / България
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