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Проф. Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“

20 Октомври, 2026 03:20, обновена 20 Октомври, 2026 03:23 608 2

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  • български лекарски съюз-
  • урология-
  • роботизирана хирургия

Урологът получи Златния приз на Българския лекарски съюз от президента Илияна Йотова на церемония в Националния исторически музей

Проф. Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проф. д-р Калоян Давидов, д.м., е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз. Отличието му беше връчено от президента Илияна Йотова на тържествена церемония в Националния исторически музей в София по повод Деня на българския лекар.

Церемонията се проведе в годината, в която Българският лекарски съюз отбелязва 125 години от създаването си. Наградата „Лекар на годината“ е най-високото отличие на съсловната организация.

Професионален път в урологията

Проф. Калоян Давидов е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“ и ръководи специализирания Простата център в лечебното заведение. Той има повече от 30 години професионален опит в урологията.

През 2008 г. извършва първата в България операция на простатата с лазер. Заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции, а в работата му се използват изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност.

Проф. Давидов е първият български уролог, избран за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота „Да Винчи“. През май 2026 г. той ръководи международно практическо обучение, в рамките на което са демонстрирани четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина.

„Висока чест“

При получаването на отличието проф. Давидов заяви: „За мен е изключителна привилегия и висока чест да получа този приз от съсловната организация.“

Наред с голямата награда Българският лекарски съюз връчи отличия и в категориите за млади медици, принос към съсловната организация, иновативна медицина и дългогодишна дейност в медицината.

Източници: btvnovinite.bg, 24zdrave.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    прилича ми на сирийския президент?

    04:09 20.10.2026

  • 2 Радомир

    2 0 Отговор
    Що не питахте пациентите,тези кои оцеляха,пьяница , безотговорно държание с болните,лъже че оперира с Да Винчи с четири ръце ,а ползва две.Урология при него сестрите това ниво на мърлявщина и свинско държание с болните.
    Продължавате да награждаване е такива ,а кой знае има и добри лекари но тях не може да видим

    06:17 20.10.2026