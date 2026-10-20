Проф. Калоян Давидов е „Лекар на годината 2026“

Проф. д-р Калоян Давидов, д.м., е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз. Отличието му беше връчено от президента Илияна Йотова на тържествена церемония в Националния исторически музей в София по повод Деня на българския лекар.

Церемонията се проведе в годината, в която Българският лекарски съюз отбелязва 125 години от създаването си. Наградата „Лекар на годината“ е най-високото отличие на съсловната организация.

Професионален път в урологията

Проф. Калоян Давидов е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“ и ръководи специализирания Простата център в лечебното заведение. Той има повече от 30 години професионален опит в урологията.

През 2008 г. извършва първата в България операция на простатата с лазер. Заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции, а в работата му се използват изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност.

Проф. Давидов е първият български уролог, избран за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота „Да Винчи“. През май 2026 г. той ръководи международно практическо обучение, в рамките на което са демонстрирани четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина.

„Висока чест“

При получаването на отличието проф. Давидов заяви: „За мен е изключителна привилегия и висока чест да получа този приз от съсловната организация.“

Наред с голямата награда Българският лекарски съюз връчи отличия и в категориите за млади медици, принос към съсловната организация, иновативна медицина и дългогодишна дейност в медицината.

Източници: btvnovinite.bg, 24zdrave.bg