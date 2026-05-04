България и Китай осъществиха интервенция чрез трансконтинентално роботизирана хирургия

Медицински университет – Плевен отбеляза международен успех с първия документиран случай на трансконтинентално роботизирана хирургия между Китай и България. Това е сложен клиничен случай при пациент с карцином и рядка анатомична особеност – тазово разположен бъбрек, съобщи БНТ.
Интервенцията е извършена от доцент Мартин Караманлиев и екипа на Клиниката по онкохирургия.
В същото време ректорът на Медицински университет – Плевен проф. Добромир Димитров, по време на работно посещение в Китай, осъществява експертна подкрепа в реално време чрез платформата Proximie и 5G интернет. Технологията позволява защитена аудио-визуална връзка и интерактивни дигитални насоки по време на хирургичната интервенция.
3 хаха
...тези поне които имат с какво да си платят де...
14:37 04.05.2026
4 Ник
До коментар #1 от "честен ционист":Не ,това е виртуален Път на коприната.
14:45 04.05.2026