България и Китай осъществиха интервенция чрез трансконтинентално роботизирана хирургия

4 Май, 2026 14:23 671 4

  • мартин караманлиев-
  • роботизирана хирургия-
  • му плевен

Технологията позволява защитена аудио-визуална връзка и интерактивни дигитални насоки по време на хирургичната интервенция

Снимка: МУ Плевен
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Медицински университет – Плевен отбеляза международен успех с първия документиран случай на трансконтинентално роботизирана хирургия между Китай и България. Това е сложен клиничен случай при пациент с карцином и рядка анатомична особеност – тазово разположен бъбрек, съобщи БНТ.

Интервенцията е извършена от доцент Мартин Караманлиев и екипа на Клиниката по онкохирургия.

В същото време ректорът на Медицински университет – Плевен проф. Добромир Димитров, по време на работно посещение в Китай, осъществява експертна подкрепа в реално време чрез платформата Proximie и 5G интернет. Технологията позволява защитена аудио-визуална връзка и интерактивни дигитални насоки по време на хирургичната интервенция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Дано не са ги черпили с някоя чорба от прилепи китайските домакини тия от Медицинския полувисш Плевен, че па като нищо Плевен станал първенец по смъртни случаи от Ковид на глава от населението в цял свят.

    Коментиран от #4

    14:26 04.05.2026

  • 2 Наблюдател

    0 1 Отговор
    За целта са нужни рубли и юани.

    14:33 04.05.2026

  • 3 хаха

    1 0 Отговор
    Браво! Поне сега чайниците ще могат да ви оперират!
    ...тези поне които имат с какво да си платят де...

    14:37 04.05.2026

  • 4 Ник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не ,това е виртуален Път на коприната.

    14:45 04.05.2026