Фимоза и съвременно лазерно лечение - интервю с д-р Георги Георгиев, д.м.

Попитахме уролога д-р Георгиев от Хил клиник за всичко, което касае мъжете с фимоза и за модерните минимално инвазивни методи. Ето какво и сподели специалистът.

Д-р Георгиев, какво представлява фимозата?

Фимозата е стеснение на препуциалния пръстен, което не позволява пълна ретракция на препуциума зад главичката на пениса. В урологичната практика разграничаваме физиологична форма в детска възраст и патологична фимоза при възрастни, която най-често е резултат от хронично възпаление, микротравми или склерозиращи дерматологични процеси.

Важно е да се подчертае, че в клиничната практика пациентите рядко идват с ясна диагноза. Много мъже не познават медицинския термин „фимоза“, но описват много точно функционалния проблем – усещане за „стегната“ или „трудно подвижна“ кожичка, болка или напрежение при ерекция, затруднена интимна хигиена, невъзможност за осъществяване на задоволителен полов акт или повтарящи се възпаления.

Точно това клинично наблюдение е ключово за урологичната диагностика: не названието, а симптомният профил насочва към правилното разпознаване на състоянието.

Кои са най-честите симптоми?

Пациентите най-често съобщават за затруднена или невъзможна ретракция, както и за болка при ерекция. Притеснява ги фактът, че имат дискомфорт при полов контакт. Други мъже идват за помощ поради рецидивиращи, мъчителни възпаления (баланит/баланопостит), дължащи се на трайно нарушена локална хигиена.

Опасно ли е самолечението?

Самолечението е един от основните фактори за поява на усложнения. Форсираното разтягане може да доведе до микроразкъсвания, последваща фиброза и влошаване на стеснението. Неправилната употреба на локални препарати също може да промени кожната структура и да усложни клиничната картина. С оглед на стотиците пациенти, които са ме потърсили отчаяни и с влошено състояние след самолечение, не го препоръчвам.

Кога се налага хирургично лечение?

Тази необходимост се определя от уролога след преглед. Когато има изразена фиброза, рецидивиращи възпаления или функционално нарушение, се препоръчва оперативна корекция. В Хил клиник винаги прилагаме циркумцизия с лазер, която ефективно елиминира анатомичната причина за проблема.

Какво представлява лазерната циркумцизия?

Лазерната циркумцизия е минимално инвазивна техника, при която се използва лазерна енергия за прецизна дисекция и едновременно коагулиране на малките съдове. Това води до по-малка тъканна травма, контролирано кървене и по-бърз възстановителен процес.

В урологичната практика на Хил клиник този метод е утвърден като рутинна процедура, базирана на повече от 15 години клиничен опит и хиляди успешно извършени интервенции. Натрупаната практика позволява стандартизиране на оперативния подход, прецизен подбор на пациенти и предвидими функционални резултати.

За пациента този обем клиничен опит е важен, защото в минимално инвазивната урология резултатите зависят не само от технологията, но и от хирургичната експертиза. Ние се гордеем с натрупаната практика и последователността в прилагането на стандартизиран, ефективен и съвременен протокол на лечение.

Как протича възстановяването?

В повечето случаи пациентите възобновяват ежедневната си активност в рамките на няколко дни. Пълната регенерация на тъканите настъпва постепенно, като времето зависи от индивидуалните особености и спазването на следоперативните препоръки.

Кога пациентът трябва да потърси уролог?

При невъзможност за ретракция на препуциума, болка при ерекция или повтарящи се възпаления е необходима урологична консултация. Ранната диагностика позволява по-адекватно и безпроблемно лечение.