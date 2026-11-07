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Най-полезната закуска след 60 години според експерти

Най-полезната закуска след 60 години според експерти

7 Ноември, 2026 10:07 1 234 5

  • закуска-
  • здравословно-
  • овесени ядки-
  • кости-
  • мускули

Комбинацията от овесени ядки, кисело мляко и плодове осигурява важни хранителни вещества, които подпомагат мускулите, костите и храносмилането

Най-полезната закуска след 60 години според експерти - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С напредването на възрастта хранителните потребности на организма се променят, а изборът на подходяща закуска придобива все по-голямо значение. След 60-годишна възраст тялото се нуждае от достатъчно белтъчини за поддържане на мускулната маса, калций за здравината на костите и фибри за нормалното функциониране на храносмилателната система. Добрата новина е, че пълноценната сутрешна храна не изисква сложни рецепти или скъпи продукти, пише германското издание Bunte.

Една от най-подходящите комбинации за хората над 60 години включва овесени ядки, натурално кисело мляко и пресни плодове. Тези храни се допълват взаимно и осигуряват разнообразни хранителни вещества, необходими за поддържане на доброто здраве.

Овесените ядки са източник на сложни въглехидрати, които осигуряват енергия, както и на фибри, подпомагащи храносмилането и чувството за ситост. Особено ценен е бета-глюканът – вид разтворими фибри, които при достатъчен прием могат да допринесат за понижаване на холестерола в кръвта.

Киселото мляко доставя белтъчини и калций, необходими съответно за мускулите и костите. Добра алтернатива е скирът – млечен продукт с високо съдържание на протеини. Специалистите обръщат внимание, че с възрастта поддържането на мускулната маса става по-трудно, поради което редовният прием на достатъчно белтъчини е особено важен.

Добавянето на пресни плодове, например боровинки, малини, ябълки или банани, обогатява закуската с витамини, минерали и растителни съединения с полезни свойства. Разнообразието е важно, тъй като различните плодове осигуряват различни хранителни вещества.

За още по-балансирано хранене към сместа могат да се прибавят малко орехи, бадеми или смляно ленено семе. Те съдържат ненаситени мастни киселини и допълнителни фибри, които допринасят за пълноценното хранене.

Според Германското дружество по хранене с напредването на възрастта енергийните потребности обикновено намаляват, но необходимостта от витамини и минерали остава висока. Затова е важно възрастните хора да избират храни с висока хранителна стойност, вместо да разчитат основно на продукти с много захар и малко полезни вещества.

Специалистите напомнят и за значението на добрата хидратация. Чаша вода или неподсладен чай сутрин допълва балансираната закуска и подпомага приема на достатъчно течности през деня.

Макар да няма универсална закуска, подходяща за всички, комбинацията от овесени ядки, кисело мляко, плодове и ядки е лесен и достъпен начин за осигуряване на важни хранителни вещества. При хора със специфични заболявания или хранителни ограничения изборът на продукти и количествата трябва да бъдат съобразени с индивидуалните потребности.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маце...

    11 1 Отговор
    Кой точно ги пасе тези работи бе?

    Коментиран от #3

    10:09 07.11.2026

  • 2 Коста

    11 3 Отговор
    200 бърбън с шам фастък е закуска на боговете.

    10:12 07.11.2026

  • 3 Пълен набор

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Маце...":

    Тези, които вярват на подобни писания. Банан, пълен с какво ли не, пръскан за издържливост при транспорта и после за бързо "узряване" ще да е велик източник на Менделеевата таблица за организма.

    10:23 07.11.2026

  • 4 Дядо Груе /90+/

    5 3 Отговор
    Аз съм на винце, сланинка, лучец и препечени филийки.

    Коментиран от #5

    10:32 07.11.2026

  • 5 афферим!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дядо Груе /90+/":

    кат имаш зъбки

    10:37 07.11.2026