Най-полезната закуска след 60 години според експерти

С напредването на възрастта хранителните потребности на организма се променят, а изборът на подходяща закуска придобива все по-голямо значение. След 60-годишна възраст тялото се нуждае от достатъчно белтъчини за поддържане на мускулната маса, калций за здравината на костите и фибри за нормалното функциониране на храносмилателната система. Добрата новина е, че пълноценната сутрешна храна не изисква сложни рецепти или скъпи продукти, пише германското издание Bunte.
Една от най-подходящите комбинации за хората над 60 години включва овесени ядки, натурално кисело мляко и пресни плодове. Тези храни се допълват взаимно и осигуряват разнообразни хранителни вещества, необходими за поддържане на доброто здраве.
Овесените ядки са източник на сложни въглехидрати, които осигуряват енергия, както и на фибри, подпомагащи храносмилането и чувството за ситост. Особено ценен е бета-глюканът – вид разтворими фибри, които при достатъчен прием могат да допринесат за понижаване на холестерола в кръвта.
Киселото мляко доставя белтъчини и калций, необходими съответно за мускулите и костите. Добра алтернатива е скирът – млечен продукт с високо съдържание на протеини. Специалистите обръщат внимание, че с възрастта поддържането на мускулната маса става по-трудно, поради което редовният прием на достатъчно белтъчини е особено важен.
Добавянето на пресни плодове, например боровинки, малини, ябълки или банани, обогатява закуската с витамини, минерали и растителни съединения с полезни свойства. Разнообразието е важно, тъй като различните плодове осигуряват различни хранителни вещества.
За още по-балансирано хранене към сместа могат да се прибавят малко орехи, бадеми или смляно ленено семе. Те съдържат ненаситени мастни киселини и допълнителни фибри, които допринасят за пълноценното хранене.
Според Германското дружество по хранене с напредването на възрастта енергийните потребности обикновено намаляват, но необходимостта от витамини и минерали остава висока. Затова е важно възрастните хора да избират храни с висока хранителна стойност, вместо да разчитат основно на продукти с много захар и малко полезни вещества.
Специалистите напомнят и за значението на добрата хидратация. Чаша вода или неподсладен чай сутрин допълва балансираната закуска и подпомага приема на достатъчно течности през деня.
Макар да няма универсална закуска, подходяща за всички, комбинацията от овесени ядки, кисело мляко, плодове и ядки е лесен и достъпен начин за осигуряване на важни хранителни вещества. При хора със специфични заболявания или хранителни ограничения изборът на продукти и количествата трябва да бъдат съобразени с индивидуалните потребности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маце...
Коментиран от #3
10:09 07.11.2026
2 Коста
10:12 07.11.2026
3 Пълен набор
До коментар #1 от "Маце...":Тези, които вярват на подобни писания. Банан, пълен с какво ли не, пръскан за издържливост при транспорта и после за бързо "узряване" ще да е велик източник на Менделеевата таблица за организма.
10:23 07.11.2026
4 Дядо Груе /90+/
Коментиран от #5
10:32 07.11.2026
5 афферим!
До коментар #4 от "Дядо Груе /90+/":кат имаш зъбки
10:37 07.11.2026