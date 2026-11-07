Най-полезната закуска след 60 години според експерти

С напредването на възрастта хранителните потребности на организма се променят, а изборът на подходяща закуска придобива все по-голямо значение. След 60-годишна възраст тялото се нуждае от достатъчно белтъчини за поддържане на мускулната маса, калций за здравината на костите и фибри за нормалното функциониране на храносмилателната система. Добрата новина е, че пълноценната сутрешна храна не изисква сложни рецепти или скъпи продукти, пише германското издание Bunte.

Една от най-подходящите комбинации за хората над 60 години включва овесени ядки, натурално кисело мляко и пресни плодове. Тези храни се допълват взаимно и осигуряват разнообразни хранителни вещества, необходими за поддържане на доброто здраве.

Овесените ядки са източник на сложни въглехидрати, които осигуряват енергия, както и на фибри, подпомагащи храносмилането и чувството за ситост. Особено ценен е бета-глюканът – вид разтворими фибри, които при достатъчен прием могат да допринесат за понижаване на холестерола в кръвта.

Киселото мляко доставя белтъчини и калций, необходими съответно за мускулите и костите. Добра алтернатива е скирът – млечен продукт с високо съдържание на протеини. Специалистите обръщат внимание, че с възрастта поддържането на мускулната маса става по-трудно, поради което редовният прием на достатъчно белтъчини е особено важен.

Добавянето на пресни плодове, например боровинки, малини, ябълки или банани, обогатява закуската с витамини, минерали и растителни съединения с полезни свойства. Разнообразието е важно, тъй като различните плодове осигуряват различни хранителни вещества.

За още по-балансирано хранене към сместа могат да се прибавят малко орехи, бадеми или смляно ленено семе. Те съдържат ненаситени мастни киселини и допълнителни фибри, които допринасят за пълноценното хранене.

Според Германското дружество по хранене с напредването на възрастта енергийните потребности обикновено намаляват, но необходимостта от витамини и минерали остава висока. Затова е важно възрастните хора да избират храни с висока хранителна стойност, вместо да разчитат основно на продукти с много захар и малко полезни вещества.

Специалистите напомнят и за значението на добрата хидратация. Чаша вода или неподсладен чай сутрин допълва балансираната закуска и подпомага приема на достатъчно течности през деня.

Макар да няма универсална закуска, подходяща за всички, комбинацията от овесени ядки, кисело мляко, плодове и ядки е лесен и достъпен начин за осигуряване на важни хранителни вещества. При хора със специфични заболявания или хранителни ограничения изборът на продукти и количествата трябва да бъдат съобразени с индивидуалните потребности.