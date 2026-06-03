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Диетолог нарече масова закуска "най-ужасният начин за начало на деня"

Диетолог нарече масова закуска "най-ужасният начин за начало на деня"

3 Юни, 2026 09:29 729 5

  • закуска-
  • вредна-
  • препечена филийка-
  • колбас-
  • луис миралес-
  • диетолог

Не закусвайте с препечена филийка с масло, придружена с колбас и чаша кафе

Диетолог нарече масова закуска "най-ужасният начин за начало на деня" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диетологът Луис Миралес заяви, че една популярна закуска е „най-ужасният начин да започнете сутринта“, защото води до сериозни здравословни проблеми, предаде OkDiario.

Миралес посочи препечена филийка с масло, придружена с колбас и чаша кафе, като най-нездравословната закуска. Диетологът призова хората да избягват такива ястия като първо хранене за деня. В противен случай, предупреди той, тялото ще консумира ултрапреработени храни и рафинирано брашно, които се считат за вредни.

Лекарят посочи бързата поява на глад, скок в нивата на инсулин и повишена тревожност като отрицателни последици от такава закуска. Освен това човек ще изпитва подуване на корема през целия ден. Редовната закуска по този начин също ще доведе до метаболитен и хормонален дисбаланс, добави Миралес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инспектор Дюдю

    4 0 Отговор
    Луис Миралес кво препоръчва?!
    ...варен октопод на пара и царевичен ляп?!

    Коментиран от #2

    09:32 03.06.2026

  • 2 обикновено

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Инспектор Дюдю":

    чаша вода,кафе с цигара,тоалет и после кой каквото му се яде!

    09:39 03.06.2026

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Ако този на снимката е диетолога, никога няма да спазвам неговите препоръки, защото това което яде го е превърнало в привърженик протеинови смутита!!!

    09:42 03.06.2026

  • 4 Един шофьор

    1 0 Отговор
    Аз пък обичам шкембе чорба с оцет и чесън , пресечен хляб и бира студентка първи курс.

    Коментиран от #5

    09:45 03.06.2026

  • 5 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един шофьор":

    Препечен хляб!

    09:46 03.06.2026