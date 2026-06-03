Диетолог нарече масова закуска "най-ужасният начин за начало на деня"

Диетологът Луис Миралес заяви, че една популярна закуска е „най-ужасният начин да започнете сутринта“, защото води до сериозни здравословни проблеми, предаде OkDiario.

Миралес посочи препечена филийка с масло, придружена с колбас и чаша кафе, като най-нездравословната закуска. Диетологът призова хората да избягват такива ястия като първо хранене за деня. В противен случай, предупреди той, тялото ще консумира ултрапреработени храни и рафинирано брашно, които се считат за вредни.

Лекарят посочи бързата поява на глад, скок в нивата на инсулин и повишена тревожност като отрицателни последици от такава закуска. Освен това човек ще изпитва подуване на корема през целия ден. Редовната закуска по този начин също ще доведе до метаболитен и хормонален дисбаланс, добави Миралес.