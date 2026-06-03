Диетолог нарече масова закуска "най-ужасният начин за начало на деня"

Диетологът Луис Миралес заяви, че една популярна закуска е „най-ужасният начин да започнете сутринта“, защото води до сериозни здравословни проблеми, предаде OkDiario.
Миралес посочи препечена филийка с масло, придружена с колбас и чаша кафе, като най-нездравословната закуска. Диетологът призова хората да избягват такива ястия като първо хранене за деня. В противен случай, предупреди той, тялото ще консумира ултрапреработени храни и рафинирано брашно, които се считат за вредни.
Лекарят посочи бързата поява на глад, скок в нивата на инсулин и повишена тревожност като отрицателни последици от такава закуска. Освен това човек ще изпитва подуване на корема през целия ден. Редовната закуска по този начин също ще доведе до метаболитен и хормонален дисбаланс, добави Миралес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инспектор Дюдю
...варен октопод на пара и царевичен ляп?!
Коментиран от #2
09:32 03.06.2026
2 обикновено
До коментар #1 от "Инспектор Дюдю":чаша вода,кафе с цигара,тоалет и после кой каквото му се яде!
09:39 03.06.2026
3 Пич
09:42 03.06.2026
4 Един шофьор
Коментиран от #5
09:45 03.06.2026
5 Един шофьор
До коментар #4 от "Един шофьор":Препечен хляб!
09:46 03.06.2026