Полезна закуска може да съсипе зъбите ви

Киселото мляко не е автоматично вредно за зъбите, но някои негови разновидности могат да увеличат риска от кариес. Най-важната разлика е между натуралното мляко без добавена захар и ароматизираните или плодовите продукти, в които често има допълнителни захари.

Бактериите в зъбната плака използват захарите като източник на енергия и отделят киселини. Те понижават pH в устата и постепенно отслабват емайла. Американската дентална асоциация определя кариеса като процес, който е свързан със захарите и киселините, произвеждани от бактериите.

Не всяко кисело мляко носи еднакъв риск

Киселото мляко е кисело по природа и обикновено има pH около 4. Това обаче не означава, че разрушава емайла по същия начин като безалкохолните напитки или плодовите сокове. Според Американската дентална асоциация калцият в продукта има буфериращ ефект, а някои проучвания дори свързват консумацията на мляко и кисело мляко с по-ниска честота на ерозивно износване.

„Честата консумация на кисели храни и напитки е свързана с повишен риск от ерозивно износване на зъбите“, посочва Американската дентална асоциация. В същото време организацията уточнява, че неподсладените млечни продукти могат да имат защитен ефект заради съдържанието на калций и фосфати.

Добавената захар е основният проблем

Ароматизираните и плодовите млека могат да съдържат захар, сиропи или плодови концентрати. При честа консумация, особено между основните хранения, това увеличава времето, през което бактериите в устата произвеждат киселини. Рискът зависи не само от количеството, но и от честотата на прием.

Затова денталните специалисти препоръчват да се избират натурално или гръцко кисело мляко без добавена захар. Плодове могат да се добавят към него у дома, като така количеството на подсладителите се контролира по-лесно.

Как да се намали контактът с киселините

След консумация на кисели храни и напитки устата може да се изплакне с вода. Дъвката без захар, включително с ксилитол, стимулира слюнкоотделянето и подпомага естественото неутрализиране на киселините. Тя не заменя миенето на зъбите и редовната профилактика.

Американската дентална асоциация препоръчва да не се мият зъбите веднага след прием на кисели храни или напитки, тъй като емайлът може временно да бъде омекотен. Обичайният съвет е да се изчака около 30 минути и през това време устата да се изплакне с вода.

Следователно проблемът не е в самото кисело мляко, а най-вече в добавената захар и честото похапване на подсладени продукти. Натуралното кисело мляко без захар остава различен хранителен избор от десертите и подсладените млечни изделия.

Източници: Yahoo