Как да тренираме здравословно през летните горещини?

Лятото е сезонът, в който много хора прекарват повече време навън и увеличават физическата си активност. Високите температури обаче поставят организма под допълнително натоварване и могат да превърнат полезната тренировка в риск за здравето, ако не се спазват основни правила за безопасност.

Специалисти от Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), Американската кардиологична асоциация и клиниката „Майо“ предупреждават, че горещото време увеличава риска от обезводняване, топлинно изтощение и дори топлинен удар. Това важи не само за професионалните спортисти, но и за хората, които спортуват любителски или просто правят по-дълги разходки.

Една от най-честите грешки е тренировката в най-горещите часове на деня. Експертите препоръчват физическата активност да се извършва рано сутрин или след залез слънце, когато температурите са по-ниски и натоварването върху сърдечно-съдовата система е по-малко. В периода между 11:00 и 16:00 часа рискът от прегряване е най-висок.

Хидратацията е другият ключов фактор. Много хора чакат да ожаднеят, преди да пият вода, но това често е късен сигнал. Според специалистите течности трябва да се приемат преди, по време на и след тренировката. При по-продължителни натоварвания или обилно изпотяване може да са полезни напитки с електролити, които възстановяват загубените чрез потта натрий и калий.

Важно е и адаптирането на интензивността към условията. При високи температури не е разумно да се преследват лични рекорди. Организмът отделя значителна част от ресурсите си за охлаждане, което означава, че обичайното натоварване може да се усеща значително по-тежко. Спортните медици препоръчват постепенно увеличаване на темпото и по-чести почивки, особено в началото на летния сезон, когато тялото все още не е привикнало към жегата.

Подходящото облекло също има значение. Леките, светли и дишащи материи улесняват изпаряването на потта и подпомагат естественото охлаждане на организма. Памучните и модерните спортни материи, които отвеждат влагата от кожата, са за предпочитане пред тежките и плътни дрехи. Шапката и слънцезащитният крем не бива да се пренебрегват при продължителни тренировки на открито.

Особено внимание трябва да обръщат хората със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, диабет или наднормено тегло. Горещината кара сърцето да работи по-интензивно, за да охлажда тялото, което може да доведе до ускорен пулс и спад на кръвното налягане. При наличие на хронични заболявания е разумно тренировъчният режим през лятото да бъде обсъден с лекар.

Специалистите съветват да се следят внимателно сигналите на организма. Световъртеж, главоболие, гадене, мускулни крампи, необичайна слабост или ускорен пулс могат да бъдат ранни признаци на топлинно изтощение. При подобни симптоми тренировката трябва незабавно да се прекрати, а човекът да се премести на сянка или в прохладно помещение и да приеме течности.

Сред най-подходящите форми на движение през летните месеци са плуването, ходенето, колоезденето в ранните сутрешни часове, упражненията във фитнес зали с климатизация и тренировките в сенчести паркове. Те позволяват поддържане на добра физическа форма без излишен риск от прегряване.

Лекарите подчертават, че жегата не е причина да се отказваме от движението. Напротив – редовната физическа активност остава едно от най-добрите средства за поддържане на добро здраве. Необходимо е само тренировките да бъдат съобразени с климатичните условия, така че спортът да носи полза, а не да се превръща в заплаха за организма.