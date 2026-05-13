Аминокиселина в чесъна забавя стареенето на мускулите

13 Май, 2026 17:31 1 200 3

С напредването на възрастта мускулите губят своя тонус, но чесънът може да предотврати това

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Може ли съединение, извлечено от обикновен хранителен продукт като чесъна, да подпомогне здравето на мускулите с напредването на възрастта? Ново изследване на японски специалисти сочи, че това е възможно, пише Юрикалърт.

Авторите му, сред които специалисти от Института за изследване на здравословното стареене (IRPA), са открили, че едно от съединения в отлежалия екстракт от чесън - аминокиселината S1PC, подобрява мускулния тонус и забавя стареенето на мускулите при възрастни мишки.

Последващите експерименти с това съединение ще помогнат за създаването на терапии, които подобряват физическото състояние на възрастните хора, смятат японските учени, цитирани от БТА.

В изследването, публикувано в сп. Cell Metabolism, авторите описват неизвестна досега характеристика на съдържаща сяра аминокиселина S-1-пропенил-L-цистеин (S1PC). Оказва се, че тя активира ензима LKB1, който е един от регулаторите на клетъчния метаболизъм, и променя взаимодействията между мозъка и органите по начин, забавящ стареенето на мускулите при възрастни индивиди.

"Очакваме, че това съединение може да забавя стареенето и по други начини, които все още предстои да проучим", каза директорът на IRPA Шиничиро Имаи, цитиран от пресслужбата на института.

Изследователят припомня, че мускулите на хората и другите бозайници постепенно отслабват с напредването на възрастта, което води до намаляване на подвижността при възрастните индивиди, както и до повишен риск от различни травми, счупвания и други здравословни проблеми. Това подтиква учените да търсят начини за подмладяване на мускулите, поддържане на тонуса им и забавяне на стареенето както чрез създаване на нови лекарства, така и чрез изучаване на вече съществуващи препарати.

Авторите на настоящото изследване са били заинтригувани как молекулите в отлежалия екстракт от чесън влияят върху процеса на стареене на мускулите. Този екстракт се използва широко в народната медицина в много региони на Евразия още от древността, а през последните години е разглеждан и като едно от природните средства за борба с хипертонията и като стимулатор на имунитета.

Проведените от Имаи и колегите му експерименти с възрастни мишки са показали, че съдържащата се в екстракта аминокиселина S1PC оказва благоприятно влияние и върху мускулния тонус. Съединението въздейства чрез сложна верига от взаимодействия, която включва клетки на черния дроб, мозъка и мастната тъкан, както и няколко ензима и сигнални молекули. Всички те карат мускулите да произвеждат повече молекули на коензима NAD+, който играе важна роля в реакциите с участието на кислород.

Тези промени в метаболизма са повлияли благоприятно на състоянието на мускулите на възрастни гризачи, като са ги карали да се свиват с 16 процента по-силно при някои видове натоварвания в сравнение с мускулите на индивиди от контролната група, които не са получавали аминокиселината.

Учените предполагат, че съединението S1PC може да влияе по подобен благоприятен начин на работата и на други органи в тялото, което те планират да проверят в най-близко време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Събина яко набива чесън

    5 1 Отговор
    ама при нея действа само в растежа на третата нянкa - шкембето

    17:35 13.05.2026

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Таратор и узо цяло лято, ще младеем

    20:36 13.05.2026

  • 3 Жула чесън от сабале

    2 0 Отговор
    Ям по една глава чесън на ден.
    Хич не ми дреме дали смърди или не.

    22:47 13.05.2026