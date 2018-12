Илон Мъск: Tesla се произнася със "З"

В едно интервю за телевизионния канал CBS, основателят на компанията Илон Мъск каза: "Аз произнасям името с кратко З - Тезла". Журналистката, правеща интервюто обаче заяви, че тя ще продължи да произнася името със "С", защото така се произнася името на изобретателя Никола Тесла.

Неохотно Мъск се съгласи с водещата, но препоръча ако названието не се произнася със "З", то тогава звукът "С" да се произнася възможно най-кратко - да не се натъртва на него и да не се разтяга. Освен това Мъск говори и за алтернативното название на неговата компания. В Twitter той написа, че първоначално е искал да използва името Faraday, в чест на откривателя на електромагнитната индукция.

What's in a name? For Tesla, $75,000. Elon Musk says he had to buy his company's name—and tells Lesley Stahl how he pronounces "Tesla." https://t.co/HBa3Oztgag pic.twitter.com/RYjQeEjud6