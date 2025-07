Съпругът на Кристен Бел я показа чисто гола (СНИМКА)

Повечето съпрузи биха избрали букет или романтична вечеря, за да отбележат успеха на партньорката си. Но Дакс Шепърд никога не е бил сред „повечето“. В своя неподражаем и ексцентричен стил актьорът и подкаст водещ реши да отбележи голямото професионално постижение на съпругата си Кристен Бел с публикация, която привлече вниманието на цял Холивуд.

Поводът? Бел получи първата си номинация за награда „Еми“ за най-добра главна женска роля в комедиен сериал за ролята на Джоан в хитовата продукция на Netflix Nobody Wants This. Вместо цветя или традиционен тост, Шепърд качи в Instagram снимка, на която Кристен позира в йога поза „надолу гледащо куче“ – напълно гола, с изключение на чифт сини чорапи до коляното. Най-интимните части са, разбира се, дискретно цензурирани с червен правоъгълник.

Под снимката, публикувана на 15 юли, 49-годишният Шепърд добави шеговито, но сърдечно послание:

„Хората може и да не знаят всичко, което се случва зад кулисите, за да се постигне изпълнение, номинирано за „Еми“, като това на Кристен. Това може и да е било част от подготовката ѝ, може и да не е — но усещането беше правилно. ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!“

Постът бързо се превърна в хит в социалните мрежи, като знаменитости и фенове изпълниха коментарите с ентусиазирани реакции. Сред тях бяха и колежки като Нина Добрев и Гуинет Полтроу, които оцениха както чувството за хумор, така и нетрадиционния начин на празнуване.

Самата Бел реагира на номинацията далеч по-обрано – с поредица от снимки в Instagram, на които тя и създателката на сериала Ерин Фостър реагират с отворени усти по време на Zoom разговор. „Когато разбрах, че съм номинирана за „Еми“… и когато разбрах, че и @erinfoster също е!“, написа актрисата.