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Estée Lauder инвестира в биотехнологично производство

Estée Lauder инвестира в биотехнологично производство

8 Октомври, 2026 21:07 446 3

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  • белгия-
  • биотехнологии-
  • козметика-
  • производство

Новият център в Белгия ще произвежда суровини за козметика от растения, дрожди и бактерии

Estée Lauder инвестира в биотехнологично производство - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Estée Lauder откри нов център за биотехнологично производство в Олeн, близо до производствения и дистрибуционния си кампус в Оевел, Белгия. Съоръжението е предназначено за разработване и производство на биобазирани суровини, които се използват в козметични продукти. Инвестицията е на стойност 4,7 млн. EUR.

Estée Lauder произвежда в Белгия от 1965 г., когато открива първата си международна фабрика в Оевел. Днес в местната база работят около 1200 души, а обектът изпълнява производствени, опаковъчни и логистични функции за продукти, доставяни до различни пазари по света.

Новият BioTech Hub е изграден като специализирано пространство с оборудване за ферментация и производство на биобазирани съставки. Според компанията изпитанията на производството са започнали преди официалното откриване, а търговската експлоатация е планирана за 2025 г.

Съоръжението се ръководи от Каролин Паулусен, специалист по микробиология и инженерни науки. Центърът трябва да свърже научноизследователската работа на Estée Lauder в САЩ с производствените екипи в Белгия, така че новите суровини да бъдат тествани и произвеждани в по-голям мащаб.


Белгия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 а кой прави

    1 1 Отговор
    пържоли на принтер ?

    21:12 08.10.2026

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор
    Милена, Вие сте русофилка !

    21:52 08.10.2026