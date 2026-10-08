Estée Lauder инвестира в биотехнологично производство

Estée Lauder откри нов център за биотехнологично производство в Олeн, близо до производствения и дистрибуционния си кампус в Оевел, Белгия. Съоръжението е предназначено за разработване и производство на биобазирани суровини, които се използват в козметични продукти. Инвестицията е на стойност 4,7 млн. EUR.

Estée Lauder произвежда в Белгия от 1965 г., когато открива първата си международна фабрика в Оевел. Днес в местната база работят около 1200 души, а обектът изпълнява производствени, опаковъчни и логистични функции за продукти, доставяни до различни пазари по света.

Новият BioTech Hub е изграден като специализирано пространство с оборудване за ферментация и производство на биобазирани съставки. Според компанията изпитанията на производството са започнали преди официалното откриване, а търговската експлоатация е планирана за 2025 г.

Съоръжението се ръководи от Каролин Паулусен, специалист по микробиология и инженерни науки. Центърът трябва да свърже научноизследователската работа на Estée Lauder в САЩ с производствените екипи в Белгия, така че новите суровини да бъдат тествани и произвеждани в по-голям мащаб.