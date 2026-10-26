Сингапур изостава в производството

Ръстът на промишленото производство в Сингапур се забави рязко през септември, след като силният спад във фармацевтичния сектор не успя да бъде компенсиран от продължаващото търсене на електроника и оборудване, свързани с развитието на изкуствения интелект.

Производството във фабриките се е увеличило с 3,4% на годишна база през септември, показват публикуваните на 26 октомври данни на Сингапурския съвет за икономическо развитие (EDB). Месец по-рано увеличението беше значително по-силно – 15,4%. Резултатът се оказа и под очакванията на икономистите, анкетирани от Bloomberg, които прогнозираха ръст от 7,1%.

Без биомедицинското производство сингапурската индустрия показва значително по-добра картина – производството е нараснало с 9% на годишна база. Данните показват, че един от най-волатилните отрасли отново оказва сериозно влияние върху общия индустриален индекс.

Фармацевтичният сектор се сви с близо 66%

Най-сериозният спад е отчетен в биомедицинското производство, което се е свило с 32,8% спрямо септември миналата година.

Основната причина е фармацевтичната индустрия, където производството се е понижило с 65,9%. Според данните на EDB спадът се дължи на различния продуктов микс от активни фармацевтични съставки.

Производството на медицинска техника също се е понижило – с 1,7%, заради по-слабото експортно търсене.

AI продължава да подкрепя електрониката

На другия полюс остава електронната индустрия. Производството в сектора е нараснало с 5,7%, подкрепено от устойчивото търсене, свързано с развитието на инфраструктура за изкуствен интелект.

Темпът обаче също се забавя значително – през август електрониката отчете ръст от 28,3%.

Най-силно увеличение през септември е регистрирано при информационните и комуникационните технологии и потребителската електроника – 29%, докато производството на компютърна периферия и системи за съхранение на данни е нараснало с 21,3%.

При полупроводниците картината е по-умерена. Производството се е увеличило само с 1,9%, след ръст от 25,9% през август.

Машините за производство на чипове дърпат индустрията нагоре

Най-силно представилият се голям индустриален сектор през септември е прецизното инженерство, където производството е скочило с 31%.

Основният двигател е сегментът на машините и системите, нараснал с 34,8% благодарение на по-високото производство на оборудване за полупроводниковата индустрия.

Това е още един индикатор за ефекта от глобалните инвестиции в центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект върху сингапурската икономика.

Транспортното инженерство също отчита силен резултат – ръст от 10,6%. Производството в авиационния сегмент се е увеличило с 16,3% благодарение на по-голямото производство на самолетни компоненти и устойчивото търсене на услуги за поддръжка, ремонт и основен ремонт на самолети.

Същевременно морското и офшорното инженерство се е свило с 6,3% заради по-ниската активност в корабостроителниците и по-слабото производство на оборудване за нефтени и газови находища.

Химическата промишленост също се свива

Производството в химическия сектор е намаляло с 4,6%. При нефтохимическите продукти спадът достига 24,3%, като производството остава ограничено от по-слабото търсене и проблемите с доставките на суровини.

За разлика от него общото промишлено производство отчита увеличение от 4%, а при храните, напитките и тютюневите изделия ръстът достига 11%.

Въпреки рязкото септемврийско забавяне анализаторите остават сравнително оптимистични за секторите, свързани с изкуствения интелект. Данните за третото тримесечие показват увеличение на промишленото производство с около 8,5% на годишна база, което е над предварително заложения в правителствените оценки темп от 7,5%.

Рисковете обаче се увеличават. Сред тях са по-високите производствени и енергийни разходи, нарушенията във веригите за доставки и възможното отслабване на инвестиционния бум в AI инфраструктурата. Това означава, че силното търсене на високотехнологично оборудване може да продължи да подкрепя сингапурската индустрия, но растежът вероятно ще остане неравномерен между отделните сектори.