AI бумът изстреля поръчките на ABB на върха

Бумът на инвестициите в изкуствен интелект продължава да стимулира бизнеса на швейцарската индустриална група ABB. Компанията отчете силно търсене на оборудване за центрове за данни през третото тримесечие на 2026 г., докато приходите и оперативната ѝ печалба нараснаха с двуцифрен темп.

Поръчките на ABB за продукти, предназначени за центрове за данни, са отбелязали трицифрен процентен ръст през периода юли–септември. Така компанията продължава тенденцията от второто тримесечие, подкрепена от огромните инвестиции на технологичните компании в инфраструктура за изкуствен интелект.

ABB е сред индустриалните компании, които пряко печелят от разрастването на AI инфраструктурата. Групата произвежда системи за електрификация и автоматизация, включително оборудване за разпределение на електроенергия и охлаждане – две от критично важните системи за работата на големите центрове за данни. По данни на компанията нейни технологии се използват в около един от всеки четири центъра за данни в света.

Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITA) на ABB е нараснала с 24% до 2,03 млрд. долара през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Резултатът е малко над средната прогноза на анализаторите за 2 млрд. USD.

Приходите са се увеличили с 14% до 9,70 млрд. долара, оставайки съвсем малко под очакваните от пазара 9,74 млрд. USD.

Общият обем на поръчките показва още по-силен растеж - с 40% до 12,06 млрд. USD. Оперативният EBITA марж достига 20,8%, спрямо 19,2% година по-рано. Паричният поток от оперативна дейност се увеличава с 5% до 1,86 млрд. долара.

Резултатите показват как инвестиционната вълна около генеративния изкуствен интелект се разпространява далеч отвъд производителите на чипове и софтуерните компании. Новите центрове за данни изискват огромни количества електроенергия, системи за разпределението ѝ и все по-мощно охлаждане, което създава допълнителен пазар за индустриални групи като ABB, Siemens и Schneider Electric.

Международният валутен фонд също посочи наскоро, че огромните инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни подпомагат глобалния икономически растеж въпреки геополитическата и енергийната несигурност. Фондът обаче предупреди, че евентуално преосмисляне на очакваните ползи от AI може да доведе до охлаждане на инвестиционната активност.

За момента данните на ABB не показват подобно забавяне. Напротив – продължаващият трицифрен ръст на поръчките за центрове за данни показва, че изграждането на физическата инфраструктура зад изкуствения интелект остава един от най-бързо развиващите се сегменти на глобалния технологичен инвестиционен цикъл.