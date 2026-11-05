Поръчките за ремонт на кораби спаднаха с до 60%

Запитванията за ремонт на кораби в българските кораборемонтни заводи са спаднали с 40 до 60% през октомври спрямо същия месец на 2025 г. Производственото натоварване е намаляло с 20 до 60%, а са отменени договори за ремонт на девет плавателни съда на обща стойност над 4,2 млн. евро, съобщава Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт.

Браншът свързва спада с военните действия и влошената среда за корабоплаване в Черно море. Като допълнителен сигнал се посочват данни от системи за сателитно наблюдение, според които трафикът през Босфора през октомври е намалял с близо 50% спрямо октомври 2025 г.

Във Варна почти няма нови заявки

В „Терем-Флотски арсенал“ във Варна обемът на работата започва да намалява още в края на миналата година. От началото на септември предприятието не е получавало нови запитвания, а потвърдените поръчки за 2027 г. са наполовина по-малко.

„Миналата година имаме около 55 кораба, а тази до момента сме с 28-30 кораба“, заяви управителят на дружеството инж. Данаил Славов. По думите му два договора за кораби на стойност над 1 млн. евро са отказани, а други поръчки могат да бъдат пренасочени към Турция.

Подобна тенденция се наблюдава и в останалите кораборемонтни предприятия във Варна. Изпълнителният директор на МТГ „Делфин“ Светлин Стоянов заяви, че корабособствениците все по-често избягват да изпращат плавателните си съдове за ремонт в Черно море заради рисковете по маршрута.

Под риск са хиляди работни места

Намаляването на поръчките вече се отразява на заетостта. Според Данаил Славов в четирите кораборемонтни завода във Варна са ангажирани около 5000 души, а общо в сектора има приблизително 10 000 непряко заети. Управителят на „Терем-Флотски арсенал“ съобщи, че в предприятието вече са започнали съкращения.

Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт настоява България да предложи пред Европейската комисия специален компенсаторен механизъм за морската индустрия. Идеята е да бъдат подкрепени предприятията, които могат да докажат икономически загуби, причинени от военния риск.

На 20 октомври премиерът Румен Радев заяви, че няма спад на търговския корабен трафик към Варна и Бургас спрямо същия период на предходната година. Това се отнася до броя на корабите, обслужващи българските пристанища, докато данните на кораборемонтния бранш са за спад на запитванията и ремонтните поръчки.

От асоциацията предупреждават, че без бързи мерки последиците могат да засегнат не само кораборемонта, но и пристанищата, корабостроенето, логистиката и свързаните доставчици.

Източници: bntnews.bg, maritime.bg