Изненадващ ръст за германската икономика

Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо предходните три месеца, показват предварителните данни на Федералната статистическа служба Destatis, публикувани на 30 октомври. Резултатът надминава очакванията на анализаторите за увеличение от 0,1% и показва, че най-голямата европейска икономика продължава да се възстановява, макар и с по-бавни темпове.

Според германската обществена медия ARD, цитираща официалната статистика, икономическият растеж през летните месеци е изненадал експертите, които очакваха почти пълна стагнация.

Основен принос за положителния резултат имат потребителските разходи на домакинствата и държавата, които са се увеличили леко през периода юли–септември. В същото време инвестициите са намалели, а износът е загубил част от инерцията, натрупана през първата половина на годината.

На годишна база германският брутен вътрешен продукт се е увеличил с 1,3% след корекция за ценовите изменения. При отчитане и на календарните фактори растежът достига 1,2%.

Положителните данни идват на фона на продължаващи затруднения пред германската индустрия, високите енергийни разходи и несигурността в международната търговия.

Само преди седмица Германската централна банка – Бундесбанк, прогнозираше, че икономиката е стагнирала през третото тримесечие. В октомврийския си месечен доклад институцията посочи като основни причини ниското равнище на водите на река Рейн, което затруднява вътрешния воден транспорт и индустриалните доставки, както и отслабването на външното търсене.

Бундесбанк предупреди също, че високите цени на енергията ограничават покупателната способност на домакинствата, а недостатъчното натоварване на производствените мощности възпира инвестициите на предприятията.

Въпреки тези рискове централната банка очаква икономическата активност да се ускори през последното тримесечие на 2026 г. Перспективите обаче остават зависими от развитието на геополитическите конфликти, цените на енергията и международната търговия.

Предварителните данни за третото тримесечие показват, че германската икономика е избегнала очакваната стагнация, но слабите инвестиции и забавянето на износа продължават да поставят под въпрос устойчивостта на възстановяването.