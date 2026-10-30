Изненадващ ръст за германската икономика

Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо предходните три месеца, показват предварителните данни на Федералната статистическа служба Destatis, публикувани на 30 октомври. Резултатът надминава очакванията на анализаторите за увеличение от 0,1% и показва, че най-голямата европейска икономика продължава да се възстановява, макар и с по-бавни темпове.
Според германската обществена медия ARD, цитираща официалната статистика, икономическият растеж през летните месеци е изненадал експертите, които очакваха почти пълна стагнация.
Основен принос за положителния резултат имат потребителските разходи на домакинствата и държавата, които са се увеличили леко през периода юли–септември. В същото време инвестициите са намалели, а износът е загубил част от инерцията, натрупана през първата половина на годината.
На годишна база германският брутен вътрешен продукт се е увеличил с 1,3% след корекция за ценовите изменения. При отчитане и на календарните фактори растежът достига 1,2%.
Положителните данни идват на фона на продължаващи затруднения пред германската индустрия, високите енергийни разходи и несигурността в международната търговия.
Само преди седмица Германската централна банка – Бундесбанк, прогнозираше, че икономиката е стагнирала през третото тримесечие. В октомврийския си месечен доклад институцията посочи като основни причини ниското равнище на водите на река Рейн, което затруднява вътрешния воден транспорт и индустриалните доставки, както и отслабването на външното търсене.
Бундесбанк предупреди също, че високите цени на енергията ограничават покупателната способност на домакинствата, а недостатъчното натоварване на производствените мощности възпира инвестициите на предприятията.
Въпреки тези рискове централната банка очаква икономическата активност да се ускори през последното тримесечие на 2026 г. Перспективите обаче остават зависими от развитието на геополитическите конфликти, цените на енергията и международната търговия.
Предварителните данни за третото тримесечие показват, че германската икономика е избегнала очакваната стагнация, но слабите инвестиции и забавянето на износа продължават да поставят под въпрос устойчивостта на възстановяването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подай ми лупата, че
Коментиран от #4
16:12 30.10.2026
2 А, ко стана
Коментиран от #9
16:17 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сравнено с огромният спад на
До коментар #1 от "Подай ми лупата, че":Американската и руската икономики, и световният проблем с горива това е доста добър резултат
Коментиран от #8, #13
16:19 30.10.2026
5 Вие сериозно ли
16:19 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Благодаря за информацията
До коментар #4 от "Сравнено с огромният спад на":Местя го веднага
Коментиран от #10
16:22 30.10.2026
9 Стана
До коментар #2 от "А, ко стана":0,2%
Коментиран от #11
16:22 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Увеличение с 0.2,
До коментар #9 от "Стана":докато при другите има СПАД с 5 процента, е доста.
16:28 30.10.2026
12 Санкциите работят
16:29 30.10.2026
13 Растежа е
До коментар #4 от "Сравнено с огромният спад на":Заради държавните разходи плащани чрез заеми но износа куца
Коментиран от #14
16:39 30.10.2026
14 Не мога да се сетя
До коментар #13 от "Растежа е":Как се казваше компанията с чиито технологии и оборудване се добива и транспортира газ по магистралните тръбопроводи на Русия...
Как беше......
А, да.
Сименс.
Коментиран от #16
16:41 30.10.2026
15 ужасТ
16:42 30.10.2026
16 Та колко е
До коментар #14 от "Не мога да се сетя":Растежа на Сименс викаш?! Колко нови пазари е спечелил загубил? А как се казваше оная фирма която иска да затвори 4 завода в Германия...май Фолксваген и замрази заплатите за 3 години при годишна инфлация 4%...забогатяват работниците,а?
16:47 30.10.2026