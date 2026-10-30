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Изненадващ ръст за германската икономика

Изненадващ ръст за германската икономика

30 Октомври, 2026 16:07 603 16

  • германия-
  • икономика-
  • ръст

БВП на най-голямата европейска икономика се увеличи с 0,2% през третото тримесечие на 2026 година

Изненадващ ръст за германската икономика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо предходните три месеца, показват предварителните данни на Федералната статистическа служба Destatis, публикувани на 30 октомври. Резултатът надминава очакванията на анализаторите за увеличение от 0,1% и показва, че най-голямата европейска икономика продължава да се възстановява, макар и с по-бавни темпове.

Според германската обществена медия ARD, цитираща официалната статистика, икономическият растеж през летните месеци е изненадал експертите, които очакваха почти пълна стагнация.

Основен принос за положителния резултат имат потребителските разходи на домакинствата и държавата, които са се увеличили леко през периода юли–септември. В същото време инвестициите са намалели, а износът е загубил част от инерцията, натрупана през първата половина на годината.

На годишна база германският брутен вътрешен продукт се е увеличил с 1,3% след корекция за ценовите изменения. При отчитане и на календарните фактори растежът достига 1,2%.

Положителните данни идват на фона на продължаващи затруднения пред германската индустрия, високите енергийни разходи и несигурността в международната търговия.

Само преди седмица Германската централна банка – Бундесбанк, прогнозираше, че икономиката е стагнирала през третото тримесечие. В октомврийския си месечен доклад институцията посочи като основни причини ниското равнище на водите на река Рейн, което затруднява вътрешния воден транспорт и индустриалните доставки, както и отслабването на външното търсене.

Бундесбанк предупреди също, че високите цени на енергията ограничават покупателната способност на домакинствата, а недостатъчното натоварване на производствените мощности възпира инвестициите на предприятията.

Въпреки тези рискове централната банка очаква икономическата активност да се ускори през последното тримесечие на 2026 г. Перспективите обаче остават зависими от развитието на геополитическите конфликти, цените на енергията и международната търговия.

Предварителните данни за третото тримесечие показват, че германската икономика е избегнала очакваната стагнация, но слабите инвестиции и забавянето на износа продължават да поставят под въпрос устойчивостта на възстановяването.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подай ми лупата, че

    5 4 Отговор
    не мога да видя това голямо число. Май пише 0,2% хахахахахахахаххахахаха само такъв ръст и пожелавам на германийката и цялата европка

    Коментиран от #4

    16:12 30.10.2026

  • 2 А, ко стана

    2 0 Отговор
    с плана Путин-Тръмп, да съсипят европейската икономика?

    Коментиран от #9

    16:17 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сравнено с огромният спад на

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Подай ми лупата, че":

    Американската и руската икономики, и световният проблем с горива това е доста добър резултат

    Коментиран от #8, #13

    16:19 30.10.2026

  • 5 Вие сериозно ли

    6 2 Отговор
    0,2 е повод за новинарски шум....?

    16:19 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Благодаря за информацията

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сравнено с огромният спад на":

    Местя го веднага

    Коментиран от #10

    16:22 30.10.2026

  • 9 Стана

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "А, ко стана":

    0,2%

    Коментиран от #11

    16:22 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Увеличение с 0.2,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стана":

    докато при другите има СПАД с 5 процента, е доста.

    16:28 30.10.2026

  • 12 Санкциите работят

    3 2 Отговор
    Над 300 000 съкратени работещи от 2022г до сега

    16:29 30.10.2026

  • 13 Растежа е

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сравнено с огромният спад на":

    Заради държавните разходи плащани чрез заеми но износа куца

    Коментиран от #14

    16:39 30.10.2026

  • 14 Не мога да се сетя

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Растежа е":

    Как се казваше компанията с чиито технологии и оборудване се добива и транспортира газ по магистралните тръбопроводи на Русия...
    Как беше......
    А, да.
    Сименс.

    Коментиран от #16

    16:41 30.10.2026

  • 15 ужасТ

    1 0 Отговор
    Шефа каза, ма не е верно! Германия фалира и го умирга.

    16:42 30.10.2026

  • 16 Та колко е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не мога да се сетя":

    Растежа на Сименс викаш?! Колко нови пазари е спечелил загубил? А как се казваше оная фирма която иска да затвори 4 завода в Германия...май Фолксваген и замрази заплатите за 3 години при годишна инфлация 4%...забогатяват работниците,а?

    16:47 30.10.2026