ЕИБ: Енергийният преход свива покупателната способност на 74%

Енергийният преход е спешно необходим за 69% от българите, но 74% заявяват, че поскъпването на газа, горивата, отоплението и електроенергията е намалило значително покупателната им способност през последните 12 месеца. Това показва осмото климатично изследване на Европейската инвестиционна банка, проведено от Ipsos bva сред 23 000 души в 27-те държави от Европейския съюз.

В България са анкетирани 1000 души на възраст над 16 години. Делът на хората, отчели значително свиване на покупателната си способност, е по-висок от средния за ЕС - 60%. За 23% от българските участници ефектът е бил „много значителен“, при 20% средно за Съюза.

Цените са водещото очакване

Попитани какво трябва да донесе енергийният преход, 77% посочват стабилни или по-ниски цени. На второ място е намаляването на зависимостта от вносен нефт и природен газ - 74%, а 66% очакват преходът да забави изменението на климата.

ЕИБ отчита промяна спрямо 2022 г. Тогава забавянето на климатичните промени е било най-често посочваната полза от отказа от изкопаеми горива в България. В новото изследване ценовата стабилност е водещият отговор у нас и в още седем държави от ЕС.

Половината са намалили разходите за храна или здраве

„Българските домакинства усетиха енергийния натиск по-силно от повечето други, а посланието им е ясно: енергийният преход трябва да осигури по-достъпна енергия и по-голяма независимост“, заяви вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора.

50% от анкетираните българи са съкратили ежедневните си разходи за храна или здраве. Други 26% са ограничили отоплението, а 20% са задлъжнели, потърсили са финансова помощ или са отложили плащането на енергийни сметки.

По-високите цени са променили и използването на автомобил при 56% от участниците. 26% са ограничили пътуванията за основни потребности, 24% са се отказали от почивка, пътуване през почивните дни или посещение при близки, 16% шофират по-бавно, за да пестят гориво, а 19% са заменили личния автомобил с обществен транспорт, споделено пътуване или велосипед.

При забавяне на енергийния преход 75% очакват дългосрочно поскъпване на енергията и разходите за живот. 73% прогнозират увеличаване на зависимостта от вносен нефт и природен газ.

Подкрепа за европейско финансиране

87% от българите искат нисковъглеродната енергия да бъде приоритет. Слънчевата енергия е посочена от 45%, ядрената - от 42%, а вятърната - от 23%.

46% предпочитат изграждането на конкурентоспособна европейска индустрия за чисти технологии, дори това да отнеме повече време. 41% подкрепят по-бързото внедряване на технологии от внос.

80% искат България да си сътрудничи по-тясно с останалите държави от ЕС за постигане на енергийна независимост. 65% подкрепят обединяването на европейски ресурси за инвестиции, докато 24% предпочитат всяка държава да финансира прехода самостоятелно.

През 2025 г. Групата на ЕИБ е осигурила 128 млн. евро за устойчива енергия и природни ресурси в България. В сумата е включено финансиране от 40 млн. евро за Eldrive Holding, свързано с изграждането на зарядна инфраструктура, включително 1530 нови зарядни станции в страната.