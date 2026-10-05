Срив на потребителското доверие помрачава коледното пазаруване

Потребителското доверие в Германия се е влошило рязко преди началото на коледното пазаруване. Индексът на GfK и Нюрнбергския институт за пазарни решения е спаднал до минус 30,6 пункта за октомври спрямо ревизираните минус 26,8 пункта през септември. Намалението от 3,8 пункта е по-голямо от очакваното от анализаторите, анкетирани от аг. Reuters.

Това е най-ниската стойност на показателя от април 2026 г. и втората най-слаба за годината след май. Проучването е проведено сред около 2000 потребители между 3 и 14 септември, а индексът се използва като ориентир за поведението на домакинствата през следващия месец.

Енергийните цени свиват покупателната способност

Най-сериозно са се влошили очакванията за доходите. Подиндексът е загубил 16,7 пункта и е достигнал минус 15,0 пункта. Готовността за по-големи покупки също е намаляла до минус 10,8 пункта, докато склонността към спестяване се е увеличила с 6 пункта до 21,5 пункта.

Това е най-високото равнище на спестовните нагласи от световната финансова криза през 2008 г. Според Ролф Бюркл, ръководител на изследването на потребителското доверие в Нюрнбергския институт за пазарни решения, „мнозинството от домакинствата очаква високите цени на енергията да намалят покупателната им способност“.

На този фон икономическите очаквания са се подобрили с 0,5 пункта до минус 3,4 пункта. Според данните това е пето поредно месечно повишение на показателя, но то не е достатъчно, за да компенсира спада в доходовите очаквания и по-голямата склонност към спестяване.

Търговците влизат предпазливо в най-важния сезон

Данните за потребителските нагласи идват на фона на слаб сигнал от реалното потребление. Реалният оборот на търговията на дребно в Германия е намалял с 3,4 процента през юли спрямо предходния месец, като спадът е бил по-силен при нехранителните стоки. Германското федерално министерство на икономиката отчита, че потребителските и търговските индикатори остават потиснати и нестабилни.

Индексът на Германската асоциация на търговците за потребителското доверие се е подобрил през септември, но остава под равнището от началото на годината и под стойността от предходната година. Това означава, че възстановяването на нагласите все още не се превръща в по-силна готовност за покупки.

Институтът ifo също определя обстановката в търговията на дребно като много слаба. Бизнес климатът в сектора е останал на ниско равнище през август, а търговците продължават да оценяват перспективите за следващите месеци предпазливо.

Комбинацията от по-високи енергийни разходи, отслабнали доходови очаквания и рекордна склонност към спестяване поставя под натиск коледното пазаруване. Данните не изключват отделни силни периоди около промоционалните кампании, но показват, че домакинствата вероятно ще подхождат по-внимателно към по-големите покупки.