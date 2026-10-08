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ЕС обсъжда данък върху свръхпечалбите заради скъпата енергия

ЕС обсъжда данък върху свръхпечалбите заради скъпата енергия

8 Октомври, 2026 12:15 487 2

  • енергийни цени-
  • еврозона-
  • испания-
  • данък върху свръхпечалбите-
  • инфлация

Испания настоява за защита на домакинствата и бизнеса, докато Брюксел предупреждава за ограничения пред бюджетните разходи

ЕС обсъжда данък върху свръхпечалбите заради скъпата енергия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Финансовите министри от еврозоната обсъждат в Люксембург последиците от поскъпването на енергоносителите за бюджетите, домакинствата и бизнеса. Сред разглежданите идеи е европейски данък върху свръхпечалбите на енергийните компании, предложен от няколко държави, сред които Испания.

Предложението цели да осигури допълнителни приходи за подпомагане на потребителите и компаниите, без пряко увеличаване на държавния дълг. Въпросът предстои да бъде обсъден официално и на заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС.

Инфлацията отново е водена от енергията

Евростат отчита годишна инфлация от 3,8% в еврозоната през септември 2026 г., спрямо 3,2% през август. Енергийният компонент достига 18,8% на годишна база и е най-високият сред основните групи в потребителската кошница.

Цените на едро на електроенергията в Европейския съюз са нараснали с 22,8% между февруари и август. В публикацията се посочва и ръст от 88,4% на цената на газа, свързан с геополитическата нестабилност около Ормузкия проток. Тези данни са представени като информация от браншовата асоциация Eurelectric.

Испания иска едновременно помощ и инвестиции

Испанската позиция съчетава краткосрочни и дългосрочни мерки. Мадрид подкрепя инвестиции в електрификацията, възобновяемите енергийни източници и мрежовата инфраструктура, за да се намали зависимостта от външни ценови шокове.

Успоредно с това испанското правителство настоява за незабавна защита на уязвимите потребители и предприятия от високите разходи за енергия. Данъкът върху свръхпечалбите е представен като възможен начин тази подкрепа да бъде финансирана, без да се нарушават правилата за бюджетна дисциплина.

Брюксел предупреждава за ограничено бюджетно пространство

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис е подчертал, че държавите с висока задлъжнялост трябва да следват „предпазлив курс“ в бюджетната политика. Европейската комисия настоява за спазване на договорените траектории за намаляване на дълга и за внимателно използване на разрешената гъвкавост при енергийните разходи.

Италия и Гърция са поискали допълнително разширяване на тази гъвкавост. Според високопоставени европейски представители честите промени в правилата могат да подкопаят доверието във фискалната рамка на ЕС.

Официалният дневен ред на Еврогрупата включва обсъждане на въздействието на енергийните пазари върху икономиката на еврозоната. В него е включена и процедурата за избор на наследник на Изабел Шнабел, която ще напусне Изпълнителния съвет на ЕЦБ на 3 януари 2027 г.

Испанското правителство вече е заявило подкрепа за кандидатурата на бившия управител на Банката на Испания Пабло Ернандес де Кос за председател на Европейската централна банка.


Испания
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  • 1 А защо

    2 0 Отговор
    Само от печалбите на енергийната сфера? Защо не бутат печалбите на кредиторите и банкерите? Нима процентът на хората теглещи кредити за да си платят сметките е малък? Държавата да махне лихвите от този процент кредити, като искат да помагат на хората!

    12:44 08.10.2026

  • 2 Перо

    2 0 Отговор
    Каква е мярката за печалба за да има определение за свръх печалба? Големи “икономисти” са селтиците около Радев! Поредната простотия! По-добре е да променят закона от данък 10% към прогресивен данък, както е в 99% от държавите! Станишев въведе тази простотия в интерес на олигарсите!

    13:26 08.10.2026