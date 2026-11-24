Дженсън Хуанг е увеличил състоянието си с близо 34 млрд. долара, след като бордът на Nvidia го възстанови като президент, главен изпълнителен директор и член на директорите. Forbes оценява богатството му на около 143,8 млрд. долара, което го поставя на 13-о място сред най-богатите хора в света.

Сумата се е повишила с приблизително 33,7 млрд. долара за един ден. Оценката на Forbes е свързана основно с дела на Хуанг в Nvidia, който е около 3,5-3,6% от компанията, включително чрез семейни тръстове. При рязко движение на акциите нагоре това се отразява пряко върху изчисляваното му нетно състояние.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с около 31%

Книжата на производителя на чипове затвориха борсовата сесия на 23 ноември на цена от 164,39 долара, което представлява ръст от 30,96% спрямо предходното затваряне. Поскъпването добави над 900 млрд. долара към пазарната стойност на Nvidia и възстанови част от загубите, натрупани след оставката на Хуанг.

Различните оценки за богатството му се разминават според часа на изчислението и движението на акциите. Forbes е посочил и по-висока оценка от 146,9 млрд. долара в рамките на борсовата сесия на 23 ноември. Това означава, че посочената сума не е фиксирана стойност, а моментна оценка, която се променя заедно с пазарната цена на Nvidia.

Бордът промени решението си за по-малко от две седмици

Хуанг подаде оставка на 12 ноември, след като компанията обяви, че е станало известно за лично поведение, несъвместимо с нейния кодекс и вътрешните стандарти. Първоначално председателят на борда заяви, че Nvidia не възнамерява да го възстановява като главен изпълнителен директор.

На 23 ноември бордът гласува единодушно за връщането му на поста. Nvidia съобщи, че е получил информация от високопоставени представители на американското правителство и е преценил, че завръщането на Хуанг не създава риск за националната сигурност. Решението последва публични призиви за неговото връщане и силна реакция на инвеститорите.

„За мен е чест да се върна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, заяви Хуанг.

Според Reuters реакцията на пазара показва колко силно инвеститорите свързват бъдещето на Nvidia с основателя ѝ, който превърна компанията от производител на графични чипове в ключов доставчик на процесори за изкуствения интелект. Завръщането му временно успокои разпродажбите в сектора, но не премахва въпросите около корпоративното управление и продължаващите проверки, свързани с компанията и нейния ръководител.

Източници: forbes.com, investing.com, apnews.com