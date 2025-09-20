Новини
Времето днес, прогноза за събота, 20 септември: Слънчево, температурите се повишават

20 Септември, 2025 03:00 504 0

Дневните ще са между 25° и 30°, в София - около 26°

Времето днес, прогноза за събота, 20 септември: Слънчево, температурите се повишават - 1
Снимка: БНТ
Сутринта на места в Източна България ще има ниска облачност, предаде БНТ.

Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София - около 8°, но в отделни котловини и низини ще паднат до около 6°.

Дневните продължават да се повишават и ще са от 25° до 30°, в София - около 26°.

През деня ще преобладава слънчево време. Главно в Източна България облачността временно ще се увеличава. Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен вятър от североизток. И на морския бряг ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 23° и 25°, колкото е и температурата на водата. Вълнението на морето ще остане умерено.

Същата ситуация се очаква и в планините - ще бъде слънчево, с по-значителни увеличения на облачността около и след обяд главно в масивите от източната половина на страната.

Остава обаче доста ветровито - Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня все пак леко ще отслабне.

До следващата сряда ще е слънчево. С изключение на сутрешните часове - в Източна България до около обяд ще бъде със значителна ниска облачност. В неделя в крайните югоизточни райони има вероятност да превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Слабо ще се затопли и в понеделник и във вторник минималните температури ще са предимно между 11° и 16°, а максималните - между 26° и 31°. В сряда от запад на изток ще се увеличи средната и висока облачност, все още без валежи, за разлика от четвъртък.

Източник: bntnews.bg


България
