Времето днес, прогноза за вторник, 17 февруари: Снежна покривка натрупва в Северна и Западна България

17 Февруари, 2026 03:00 562 2

Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°

Времето днес, прогноза за вторник, 17 февруари: Снежна покривка натрупва в Северна и Западна България - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Под влияние на дълбок средиземноморски циклон, времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд, в северозападните райони и по високите полета в Западна България и от сняг.

Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°. През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Дъжд ще вали в Странджа и Сакар. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа силен вятър от южната четвърт, който привечер ще започне да се ориентира от север-северозапад и да се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

В сряда сутринта в източните и планинските райони все още ще има валежи, с продължаващото застудяване дъждът навсякъде ще премине в сняг. До обяд валежите ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще бъде ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между минус 1° и 4°, в крайните югозападни райони до 9°-10°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг и с него ще се затопли. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.


