Времето днес, прогноза за неделя, 15 февруари: Значителна облачност в цялата страна, проливни валежи на югоизток

Облачността над страната ще е значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици.

Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°, а максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°, по Черноморието 12°-17°. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен, в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист.

В планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра – валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад.

В понеделник в много райони валежите временно ще спрат, но към края на деня отново ще вали. Със застудяването дъждът ще премине в сняг – освен в крайните южни райони от страната.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка, а температурите ще са почти без денонощен ход – близки до нулата.

В сряда валежите ще спрат и облачността в много райони ще намалява до предимно слънчево. Ще остане ветровито.

В четвъртък ще е предимно слънчево и дневните температурите ще се повишат значително.