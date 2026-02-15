Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 16 февруари: Разкъсана облачност, дъжд на югоизток

15 Февруари, 2026 21:48

Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието - от 6 до 10

Времето днес, прогноза за понеделник, 16 февруари: Разкъсана облачност, дъжд на югоизток - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Облачността ще е разкъсана, следобед над източната половина от страната предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд.

Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието - от 6 до 10.

Във вторник температурите значително ще се понижат, ще има и повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но на места в равнините ще е мъгливо. Дневните температури ще се повишат значително. В петък още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна, а със застудяването почти навсякъде ще преминават в сняг. Очакват се значителни валежи, образуване на снежна покривка, а по планинските проходи ще има и виелици.


