Времето днес, прогноза за събота, 14 февруари: Предимно слънчево, от запад облачността постепенно ще се увеличава

14 Февруари, 2026 03:00 424

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 11° и 16°, в София – около 11°

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта валежите ще спират, облачността от запад ще се разкъса и ще намалее. Сутринта минималните температури ще са положителни - от 0° до 5°, а максималните - между 11° и 16°, в София – около 11°.

Ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността постепенно ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд.

Ще вали и в неделя, като по-значителни ще са количествата на места в южните и източните части от страната. Температурите ще се повишат с около градус, но по-късно през деня ще започне ново застудяване.

През новата седмица застудяването ще продължи, ще има и валежи, като дъждът постепенно ще преминава в сняг - в понеделник в северната половина, а до вторник - и в цялата страна. Ще се образува и снежна покривка, а температурите ще са почти без денонощен ход - близки до нулата.

Нова промяна на времето се очаква от сряда, когато валежите ще спрат, ще има много слънчеви часове и ще започне затопляне.


България
