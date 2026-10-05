Новини
България »
Гроздето във Виноградец остава по лозите заради ниски изкупни цени

Гроздето във Виноградец остава по лозите заради ниски изкупни цени

5 Октомври, 2026 07:20 613 11

  • грозде-
  • виноградец-
  • изкупна цена

Тук трябва да се намеси държавата, смятат производители

Гроздето във Виноградец остава по лозите заради ниски изкупни цени - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Богата реколта от българско грозде няма да бъде прибрана от лозовите масиви. Производители от региона на Септември отказват да го берат, защото разходите са големи, а цената на продукцията ниска. Вносното грозде допълнително обезценява труда им. От бранша настояват за намеса на държавата, защото сектора търпи сериозни щети в една от най-добрите му години, съобщи БНТ.

В малкото село Виноградец лозето и гроздето са наследство и поминък за всички жители. Тази година реколтата е богата, но и трудна. За два дни Йордан и Гинка не са продали нищо от набраните стотици килограми от сорта ркацители.

Йордан Дойчев: „Виж колко е чисто, ако съм продал ще има поне едно смачкано зърно. Сега му търсим 55 евро цента, а миналата година го продавахме 1.40 - 1.60 лева.“

Пет декара от насажденията с български димят, които семейството отглежда също са готови за бране, но са обречени да останат на полето. Други сортове също.

Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Тук очаквам 10 тона, долу имам и памид небран към 2 тона – някъде към 12 тона очаквам. Няма да го бера, защото няма на кой да го дам.“

Голяма част от гроздето тази година ще остане по лозята. Заради ниска изкупна цена и липса на търсене. Във Виноградец подозират, че скока в цените на горивата и внесени винени сортове прикрити като десертно грозде убиват родното лозарство и винарство.

Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Внос на бяло грозде от Македония и от Гърция. Оказва много голямо влияние, ето нашата продукция българската стои.“

Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Тук трябва да се намеси държавата – не бива да се внасят продукти, които се произвеждат тук в България, да се внасят от чужбина, за да се подбие пазара.“

Кметът на Виноградец не помни такъв парадокс – грозде с високо качество и голямо количество да остане на полето. Въпреки че, има и берачи готови да работят за 35-40 евро на ден. И се тревожи за хората от селото.

Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Всеки се надява да дойде есента, да отиде да си набере гроздето, да го продаде, за да може да си купи дървата и въглищата за зимата, да може да си плати данъци, сметки - да си помогне.“

Ако до края на кампанията по гроздобера картината не се промени много хора от Виноградец обмислят догодина да се откажат от поминъка. А от това селото ще изгуби не само известност, но и голяма част от името си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кума Лиса

    2 0 Отговор
    Гроздето остава кисело.

    07:22 05.10.2026

  • 2 аритметика, 3 клас

    0 1 Отговор
    Инфлация! Какво да се прави!?!

    Коментиран от #11

    07:25 05.10.2026

  • 3 Да се

    0 1 Отговор
    спре вноса на уиски, за да ви пием шльокавицата

    Коментиран от #9

    07:26 05.10.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Би трябвало плод зеленчуците да са засипани с грозде. Продават само някакви скъпи десертни сортове по 3.50. Действа мафия.

    Коментиран от #6

    07:26 05.10.2026

  • 5 Шопо

    1 0 Отговор
    Аз си купих Мускат от Виноградец на 1,1 евро.

    07:27 05.10.2026

  • 6 аритметика, 3 клас

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Каква мафия бе?!? От пролетта цените са спаднали поне с 15%!

    07:28 05.10.2026

  • 7 Кое е по- важно за Правителството???

    3 0 Отговор
    Да глобяват за литър чужда ракия , или да се прибере реколтата от грозде,
    с тези болни изказвания , невзрачния Гълъб Донев жертва реколта 2026 година !
    Вместо вино и ракия , ще имаме грозде ( милиони тонове) изгнило на лозите!
    Такъв "икономически хаос и Цар Крум ... НЕ Е ПРИЛАГАЛ!!!
    Срамота и позор за Управляващия Премиер, Президент и раята им!

    07:32 05.10.2026

  • 8 Да пускат обяви

    1 0 Отговор
    Има пияндурници дето сами ще си го наберат ако цената ги устройва

    07:38 05.10.2026

  • 9 Грейпбренди

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се":

    За коняци не си ли чувал?

    07:41 05.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВМЕСТО НА ЗЪРНАРИТЕ
    СУБСИДИИТЕ ТРЯБВА ДА ОТИВАТ И КЪМ ЛОЗАРИТЕ
    ....
    В ИТАЛИЯ , ИСПАНИЯ , ФРАНЦИЯ ВСИЧКО Е КООПЕРРАТИВИ. - ОТ ЛОЗАТА ДО БУТИЛКАТА И МАГАЗИНА

    07:41 05.10.2026

  • 11 ООО ДЮНЕРДЖИЯ...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":

    Знаймва че ядете галоши за основно и налъми за десерт ВАС ТАКВИЗ РАБОТИ ЯБЪЛКИ ГРОЗДЕ ПРАСКОВИ....

    07:57 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове