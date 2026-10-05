Гроздето във Виноградец остава по лозите заради ниски изкупни цени

Богата реколта от българско грозде няма да бъде прибрана от лозовите масиви. Производители от региона на Септември отказват да го берат, защото разходите са големи, а цената на продукцията ниска. Вносното грозде допълнително обезценява труда им. От бранша настояват за намеса на държавата, защото сектора търпи сериозни щети в една от най-добрите му години, съобщи БНТ.
В малкото село Виноградец лозето и гроздето са наследство и поминък за всички жители. Тази година реколтата е богата, но и трудна. За два дни Йордан и Гинка не са продали нищо от набраните стотици килограми от сорта ркацители.
Йордан Дойчев: „Виж колко е чисто, ако съм продал ще има поне едно смачкано зърно. Сега му търсим 55 евро цента, а миналата година го продавахме 1.40 - 1.60 лева.“
Пет декара от насажденията с български димят, които семейството отглежда също са готови за бране, но са обречени да останат на полето. Други сортове също.
Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Тук очаквам 10 тона, долу имам и памид небран към 2 тона – някъде към 12 тона очаквам. Няма да го бера, защото няма на кой да го дам.“
Голяма част от гроздето тази година ще остане по лозята. Заради ниска изкупна цена и липса на търсене. Във Виноградец подозират, че скока в цените на горивата и внесени винени сортове прикрити като десертно грозде убиват родното лозарство и винарство.
Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Внос на бяло грозде от Македония и от Гърция. Оказва много голямо влияние, ето нашата продукция българската стои.“
Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Тук трябва да се намеси държавата – не бива да се внасят продукти, които се произвеждат тук в България, да се внасят от чужбина, за да се подбие пазара.“
Кметът на Виноградец не помни такъв парадокс – грозде с високо качество и голямо количество да остане на полето. Въпреки че, има и берачи готови да работят за 35-40 евро на ден. И се тревожи за хората от селото.
Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Всеки се надява да дойде есента, да отиде да си набере гроздето, да го продаде, за да може да си купи дървата и въглищата за зимата, да може да си плати данъци, сметки - да си помогне.“
Ако до края на кампанията по гроздобера картината не се промени много хора от Виноградец обмислят догодина да се откажат от поминъка. А от това селото ще изгуби не само известност, но и голяма част от името си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кума Лиса
07:22 05.10.2026
2 аритметика, 3 клас
Коментиран от #11
07:25 05.10.2026
3 Да се
Коментиран от #9
07:26 05.10.2026
4 Дзак
Коментиран от #6
07:26 05.10.2026
5 Шопо
07:27 05.10.2026
6 аритметика, 3 клас
До коментар #4 от "Дзак":Каква мафия бе?!? От пролетта цените са спаднали поне с 15%!
07:28 05.10.2026
7 Кое е по- важно за Правителството???
с тези болни изказвания , невзрачния Гълъб Донев жертва реколта 2026 година !
Вместо вино и ракия , ще имаме грозде ( милиони тонове) изгнило на лозите!
Такъв "икономически хаос и Цар Крум ... НЕ Е ПРИЛАГАЛ!!!
Срамота и позор за Управляващия Премиер, Президент и раята им!
07:32 05.10.2026
8 Да пускат обяви
07:38 05.10.2026
9 Грейпбренди
До коментар #3 от "Да се":За коняци не си ли чувал?
07:41 05.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СУБСИДИИТЕ ТРЯБВА ДА ОТИВАТ И КЪМ ЛОЗАРИТЕ
....
В ИТАЛИЯ , ИСПАНИЯ , ФРАНЦИЯ ВСИЧКО Е КООПЕРРАТИВИ. - ОТ ЛОЗАТА ДО БУТИЛКАТА И МАГАЗИНА
07:41 05.10.2026
11 ООО ДЮНЕРДЖИЯ...
До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":Знаймва че ядете галоши за основно и налъми за десерт ВАС ТАКВИЗ РАБОТИ ЯБЪЛКИ ГРОЗДЕ ПРАСКОВИ....
07:57 05.10.2026