Очаква се с 30% по-слаба реколта от грозде

По-горчиво вино ще пият винопроизводителите в Югозападна България тази година, защото добивите им от грозде ще са с около 30% по-слаби от миналогодишните, съобщава бТВ. За това има две сериозни причини. Първата е сушата, а втората – високите температури.
„Последните 7–8 години се наблюдава трайно изместване на гроздобера в по-ранен период заради жегите, които продължават с месеци. Това засяга не само нас, а и много колеги в цяла България“, коментира Иван Гиздавков, винопроизводител от Сандански.
По думите му, въпреки напояването, лозята страдат от горещините. Това не би трябвало сериозно да влоши качеството на виното, тъй като технологиите в производството са напреднали, но процесът става по-сложен и по-скъп.
„Когато гроздовият сок е по-малко количество, рандемонтът намалява и цената на виното неизбежно се повишава“, обясни Гиздавков.
Винопроизводителят призова държавата да обърне повече внимание на лозарите и овощарите, които според него често са поставени в сянката на зърнопроизводителите при разпределението на субсидиите.
Въпреки трудностите, надеждата остава и тази година да има качествено вино от региона – макар и с по-висока цена, диктувана от капризите на климата.
1 Питане
Ах, виното...
Ще поскъпнееее, е е е ееее....
/мелодията, помните ли я ? /
08:55 31.08.2025
2 Глупости!
08:59 31.08.2025
3 Това означава
09:02 31.08.2025
4 Да ги обещетим
09:05 31.08.2025
5 Никоя
09:13 31.08.2025
6 Хасковски каунь
А производителя никога не е доволен и се чуди как да надуе цената Тук винените сортове ги вдигнаха с 30-40%. От 1,4лв директно на 2
09:24 31.08.2025
7 78291
09:25 31.08.2025
8 Ццц
09:37 31.08.2025
9 Който търси намира ....
Общо правителството е заделило 81 милиона лари за лозарство и винопроизводство през 2025 г., като по-голямата част от този бюджет ще бъде насочен към субсидии за гроздобера.
Коментиран от #15
09:38 31.08.2025
10 Хаха
09:40 31.08.2025
11 Трудно ли е да се разбере, че
Коментиран от #13
09:42 31.08.2025
12 Шопо
09:45 31.08.2025
13 Джибрето
До коментар #11 от "Трудно ли е да се разбере, че":Гроздарите купуват от Румъния грозте Молдовка и го продават най-евтино, а ма после виното има гаден вкус.
Коментиран от #14
09:46 31.08.2025
14 Ето статията
До коментар #13 от "Джибрето":Който търси грозде или шара
09:50 31.08.2025
15 Грузия
До коментар #9 от "Който търси намира ....":произвежда невероятни вина , даже се смята за майка на виното , над осем хиляди години традиция !
09:52 31.08.2025
16 истината
А препаратите скочиха 10 пъти за това време.
За цената на труда да не говорим .
Всеки който отглежда грозде за продан е или абдал или не познава парите . Няма никаква сметка в това . След няколко години грозде ще внасяте от чужбина . Както домати ,ябълки ,боб ,картофи ит.н.
09:58 31.08.2025