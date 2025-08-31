Очаква се с 30% по-слаба реколта от грозде

По-горчиво вино ще пият винопроизводителите в Югозападна България тази година, защото добивите им от грозде ще са с около 30% по-слаби от миналогодишните, съобщава бТВ. За това има две сериозни причини. Първата е сушата, а втората – високите температури.

„Последните 7–8 години се наблюдава трайно изместване на гроздобера в по-ранен период заради жегите, които продължават с месеци. Това засяга не само нас, а и много колеги в цяла България“, коментира Иван Гиздавков, винопроизводител от Сандански.

По думите му, въпреки напояването, лозята страдат от горещините. Това не би трябвало сериозно да влоши качеството на виното, тъй като технологиите в производството са напреднали, но процесът става по-сложен и по-скъп.

„Когато гроздовият сок е по-малко количество, рандемонтът намалява и цената на виното неизбежно се повишава“, обясни Гиздавков.

Винопроизводителят призова държавата да обърне повече внимание на лозарите и овощарите, които според него често са поставени в сянката на зърнопроизводителите при разпределението на субсидиите.

Въпреки трудностите, надеждата остава и тази година да има качествено вино от региона – макар и с по-висока цена, диктувана от капризите на климата.