Очаква се с 30% по-слаба реколта от грозде

31 Август, 2025 08:49 848 16

  • реколта-
  • високи температури-
  • грозде

Причината е горещото и сухо време

Снимка: БГНЕС
По-горчиво вино ще пият винопроизводителите в Югозападна България тази година, защото добивите им от грозде ще са с около 30% по-слаби от миналогодишните, съобщава бТВ. За това има две сериозни причини. Първата е сушата, а втората – високите температури.

„Последните 7–8 години се наблюдава трайно изместване на гроздобера в по-ранен период заради жегите, които продължават с месеци. Това засяга не само нас, а и много колеги в цяла България“, коментира Иван Гиздавков, винопроизводител от Сандански.

По думите му, въпреки напояването, лозята страдат от горещините. Това не би трябвало сериозно да влоши качеството на виното, тъй като технологиите в производството са напреднали, но процесът става по-сложен и по-скъп.

„Когато гроздовият сок е по-малко количество, рандемонтът намалява и цената на виното неизбежно се повишава“, обясни Гиздавков.

Винопроизводителят призова държавата да обърне повече внимание на лозарите и овощарите, които според него често са поставени в сянката на зърнопроизводителите при разпределението на субсидиите.

Въпреки трудностите, надеждата остава и тази година да има качествено вино от региона – макар и с по-висока цена, диктувана от капризите на климата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    8 2 Отговор
    Ех, виното...
    Ах, виното...
    Ще поскъпнееее, е е е ееее....

    /мелодията, помните ли я ? /

    08:55 31.08.2025

  • 2 Глупости!

    18 1 Отговор
    Тази година има много грозде и заради сушата и градуса му на захарност е висока.Искат в момента по 2.50лв. на килограм за закупуване примерно за варене на ракия или направата на вино с ранните сортове , които започват да се берат.Статията е за това да се вдигне още изкуствено цената му , защото вече няма и кой да купува , населението е много далече вече от това да пие ракия и вино направено в домашни условия.Всички са модерни пие се узо , водка , уиски , а жените се лигавят с чаша розе по цяла нощ , младото поколение обаче се унищожава като се трови основно и най вече с енергийни напитки като не познава водата като основен източник на това с нея да си уталиш жаждата.

    08:59 31.08.2025

  • 3 Това означава

    4 2 Отговор
    само едно: рикията шъ поскъпне...

    09:02 31.08.2025

  • 4 Да ги обещетим

    5 1 Отговор
    Да им налеем пари, вече е мода

    09:05 31.08.2025

  • 5 Никоя

    7 1 Отговор
    година реколтата не е една и съща ! А колкото "вино" се произвежда , толкова грозде няма !

    09:13 31.08.2025

  • 6 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    При ме гроздето е с отлично качество и количество. От десетки години не е било така. Заради сушата нямаше болести. Ще си направя вино и ракия.
    А производителя никога не е доволен и се чуди как да надуе цената Тук винените сортове ги вдигнаха с 30-40%. От 1,4лв директно на 2

    09:24 31.08.2025

  • 7 78291

    6 0 Отговор
    Всички работят на загуба , всички искат помощи и накрая ги виждаш с нов имот нова кола,все не са добре

    09:25 31.08.2025

  • 8 Ццц

    9 0 Отговор
    Това го разправяйте на градските овце които не са виждали лоза. В реалността е точно обратно - толкова добра реколта от грозде не сме имали от години.

    09:37 31.08.2025

  • 9 Който търси намира ....

    3 0 Отговор
    Че: Грузинското правителство ще отпусне до 50 милиона лари през 2025 г. за изкупуване и преработка на около 40 000–50 000 тона излишно грозде като част от програмата си за подкрепа на гроздобера. Държавната агенция за обществени поръчки наскоро разкри, че това е част от по-големите усилия за стабилизиране на пазара на грозде и подкрепа на местните производители на вино. Държавната компания за управление на реколтата ще реализира програмата в партньорство с до 25 винарни в осем области на Кахети. Компанията планира да използва наети съоръжения за управление на събирането и преработката на грозде. В резултат на това тя е поискала освобождаване от стандартното изискване за гаранции за авансово плащане. Услугите по преработка и дестилация на грозде ще се извършват в 20-25 фабрики в региона, като агенцията заявява, че няма алтернативни доставчици на местно ниво.
    Общо правителството е заделило 81 милиона лари за лозарство и винопроизводство през 2025 г., като по-голямата част от този бюджет ще бъде насочен към субсидии за гроздобера.

    Коментиран от #15

    09:38 31.08.2025

  • 10 Хаха

    2 0 Отговор
    Тази гадина има много повече грозге от лани.

    09:40 31.08.2025

  • 11 Трудно ли е да се разбере, че

    3 0 Отговор
    50 милиона грузински лари струват в момента в Грузия 40 000–50 000 тона излишно грозде .... и то 10 пъти по качествено от българското.

    Коментиран от #13

    09:42 31.08.2025

  • 12 Шопо

    0 0 Отговор
    "Ахмак лозе копа, юнак вино пие."

    09:45 31.08.2025

  • 13 Джибрето

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трудно ли е да се разбере, че":

    Гроздарите купуват от Румъния грозте Молдовка и го продават най-евтино, а ма после виното има гаден вкус.

    Коментиран от #14

    09:46 31.08.2025

  • 14 Ето статията

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джибрето":

    Който търси грозде или шара

    09:50 31.08.2025

  • 15 Грузия

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Който търси намира ....":

    произвежда невероятни вина , даже се смята за майка на виното , над осем хиляди години традиция !

    09:52 31.08.2025

  • 16 истината

    1 1 Отговор
    1998 ,1999,2000 година цената на гроздето беше 1 лев . който не вярва може сам да си направи справка . До миналата година - 25 години по късно - цената пак беше 1 лев .
    А препаратите скочиха 10 пъти за това време.
    За цената на труда да не говорим .

    Всеки който отглежда грозде за продан е или абдал или не познава парите . Няма никаква сметка в това . След няколко години грозде ще внасяте от чужбина . Както домати ,ябълки ,боб ,картофи ит.н.

    09:58 31.08.2025

