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Черешите в Кюстендилско останаха по дърветата

Черешите в Кюстендилско останаха по дърветата

5 Юли, 2026 08:51 1 552 37

  • череши-
  • изкупна цена-
  • берачи-
  • кюстендилско

Цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би донесло допълнителни загуби

Черешите в Кюстендилско останаха по дърветата - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени, които според производителите не покриват дори разходите по прибирането на плодовете. Земеделците предупреждават, че ако подобна ситуация се повтори още няколко години, много градини ще бъдат изоставени, съобщава Нова тв.

По думите на стопаните цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би донесло допълнителни загуби. Затова много производители са предпочели да оставят плодовете по дърветата вместо да ги берат на загуба.

Допълнителен проблем тази година е липсата на традиционните прекупвачи, които обикновено изкупуват продукцията на по-високи цени и я предлагат на пазарите в страната. Според производителите именно това е причината голяма част от качествената кюстендилска череша да не достигне до потребителите и да бъде насочена основно към преработка.

От бранша смятат, че една от причините за кризата е дългата верига между производителя и крайния клиент. По техни данни черешите често преминават през няколко посредници, което води до значително поскъпване на продукта в магазините, докато фермерите получават минимална част от крайната цена.

В опит да намерят решение земеделски организации разработват онлайн платформа, която да свързва директно производители, търговци и транспортни фирми. Целта е да се намали ролята на посредниците и по-голяма част от приходите да остава при стопаните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    32 3 Отговор
    Объркат свят..! Вместо учените да разработят технология за бързо прибиране на реколтата те правят бойни дронове..Пълна пародия на човешката сган..

    Коментиран от #6, #8, #10, #18, #28

    08:53 05.07.2026

  • 2 Q стенджа

    20 2 Отговор
    Така е либерално, екологично и евроатлантическо, да има птичките и буболечките какво да ядат.

    08:55 05.07.2026

  • 3 Васил

    14 4 Отговор
    Това се казва алчност!

    08:55 05.07.2026

  • 4 Шумен

    24 4 Отговор
    Браво борим се чудесно за родното производство на приказки

    08:56 05.07.2026

  • 5 Черешар

    14 8 Отговор
    Да не се притесняват. Когато презреят, ще паднат, няма да са там постоянно! Това е от алчност, искат като миналата година, когато килото на пазара беше 14 лева. Този път номерът не мина!

    08:57 05.07.2026

  • 6 Мис кюстендилска слива

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Дронове за бране на череши, никой няма да ти направи. Виж за пасене на овце, може. Примерно в МВР вече имат дронове и камери за доене и стригане на добитъка.

    Коментиран от #25

    08:57 05.07.2026

  • 7 Така ще е

    24 3 Отговор
    Всяка следваща година ще става по-зле. Ще ядем кайсии,праскови, домати, краставици, ябълки, череши от чужди държави. Всичко съсипахме, всичко. Даваме вода на Гърция да си поливат реколтите, и после да им я купуваме.

    08:58 05.07.2026

  • 8 За Алчноста !

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Спирачки !

    Няма !

    08:59 05.07.2026

  • 9 пръц

    22 2 Отговор
    Изкупните цени ниски,а продажните по магазините непосилни за хората познайте кой печели от разликата.

    Коментиран от #13

    08:59 05.07.2026

  • 10 Сорос

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Популацията на уфцете трябва да се регулира. Затова трябва ррдовно да се стрижат, доят и да стават на курбан.

    08:59 05.07.2026

  • 11 Нека

    21 3 Отговор
    А защо като отидеш в Кюстендил, на полето и ти продават черешите по- скъпо от Кауфланд?

    08:59 05.07.2026

  • 12 гост

    16 1 Отговор
    Вземете опит от Испания...чудесна система в полза на потребителя,няма прекупвачи и изкуствено завишаване на цените...мислено и направено както трябва.,само че у нас на някой тази система ще пречи..

    09:01 05.07.2026

  • 13 нека позная

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "пръц":

    прекупвачите от добрата олигархия на Муньо

    Коментиран от #17, #19

    09:02 05.07.2026

  • 14 Бай Ставри

    9 2 Отговор
    Има много желаещи да берат череши от ЦСЗ!

    09:02 05.07.2026

  • 15 Лост

    24 1 Отговор
    Ами пускат обява: Наберете си череши срещу едно евро на килограм.По-лошо ли ще е отколкото сега?

    Коментиран от #26

    09:03 05.07.2026

  • 16 КакъФ е?

    20 0 Отговор
    Ми какъФ е проблема да предложат хората да дойдат да си ги наберат от дърветата и да си ги платят на място по нормални цени?

    Коментиран от #32

    09:04 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Недю

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Да бе,да.Ще измислят.То да не е праскови или бадеми.След като не им върви бизнеса на частниците да ги изкоренят и да сеят ряпа.Не разбирам каква е тази загриженост към черешите.Аз не съм хапвал череша от години и не ми липсват.Жив съм.Никога не бих платил цена за череши на цената на черен хайвер или филе "Елена".Никога!А най-дразнещото е,че искат помощ от държавата?!Частник търси единствено помощ от банки.Това е световна практика.

    09:05 05.07.2026

  • 19 пръц

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "нека позная":

    Онзи прекупвачите нямат цвят те са с всеки който е на власт.

    Коментиран от #24

    09:06 05.07.2026

  • 20 Абе

    8 3 Отговор
    има машина за бране на плодове - череши, сливи и други?!

    09:06 05.07.2026

  • 21 Така е то в Клуба на Богатите, какво

    10 2 Отговор
    разбирате вие.

    09:08 05.07.2026

  • 22 Бай Тошо

    5 6 Отговор
    При Бай Тошо русофилите сега щяха да са на бригада пияни по черешите, вместо на климатик пред компа да тролат. Дано да идва Путин по-бързо да ги мобилизира.

    09:11 05.07.2026

  • 23 Грехота

    8 1 Отговор
    То време на соца, всичко се прибираше, защото имаше средношеолки, студентски , войнишки бригади! Имше ред!
    И си беше купон!
    Сега алкохол, наркотици, коли, проституция, сводничество, пркупуване- е с това се занимават младите!
    От Рая, отидохме в Ада!
    Благодаря ти демокрацио!

    09:14 05.07.2026

  • 24 Именно, де

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "пръц":

    сега са с Муньо

    09:14 05.07.2026

  • 25 Семко

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мис кюстендилска слива":

    Украйна произвежда най-добрите дронове за овце. Изтествани са по руските овчи стада, които пасат там. Работят отлично. Месо пработката в Донбас достигна черезвичайни нива. Путин подготвя още милион овце, искал от Радев и българска порода.

    Коментиран от #34

    09:15 05.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 в банкя черешите са 17 лева

    3 1 Отговор
    не е грешка 17 лева и то в магазините ! - има опашки и не ми се занимава !

    Коментиран от #37

    09:16 05.07.2026

  • 28 Робот

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    В нашето село на магазина има обява.Моля който иска да яде череши да заповяда в градината и да яде на корем , вход 2 евро..! Човека вади сериозен надник всеки ден..!

    09:18 05.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Простотията ще ни затрие

    4 0 Отговор
    Алчността е следствие на простотията.

    09:19 05.07.2026

  • 31 Митко емигрантчето

    1 0 Отговор
    В немския Лидл черешите са 3 евро килото. Проблем няма.

    09:19 05.07.2026

  • 32 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "КакъФ е?":

    А защо трябва да ходя в Кюстендилско за Череши, хабя Гориво че и да си ги Платя,след като тия дървета ги имам на Вилата само на 5км от Табелата на Окръжния ми град?

    09:20 05.07.2026

  • 33 Гост

    4 1 Отговор
    Първо измръзнаха и нямаше. Сега пък има, ама няма кой да бере. А пък държавата - т.е. аз и други като мен, да даваме от нашите пари на частници. Що?

    Коментиран от #36

    09:23 05.07.2026

  • 34 Зелена хайверия

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Семко":

    Е, вече няма да произвеждат, щото им гръмнаха завода.

    09:23 05.07.2026

  • 35 алчен ганчо

    1 0 Отговор
    накрая ще фалира всичко заради безумните цени хората просто ще спрат да купуват както спряха да ходят на черноморието...

    09:29 05.07.2026

  • 36 Щото идеята

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Беше че няма да има череши, щото са измръзнали и да е висока цената. Сега изведнъж има череши

    09:31 05.07.2026

  • 37 Сакхте при леврото!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "в банкя черешите са 17 лева":

    Гледам н нашето квартално пазарче дребни вишни кат сачми сакат 15 лева, струват 7.5 левро килото. Нема да купа на тая цена никогиш.

    09:32 05.07.2026

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