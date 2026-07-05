Черешите в Кюстендилско останаха по дърветата

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени, които според производителите не покриват дори разходите по прибирането на плодовете. Земеделците предупреждават, че ако подобна ситуация се повтори още няколко години, много градини ще бъдат изоставени, съобщава Нова тв.
По думите на стопаните цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би донесло допълнителни загуби. Затова много производители са предпочели да оставят плодовете по дърветата вместо да ги берат на загуба.
Допълнителен проблем тази година е липсата на традиционните прекупвачи, които обикновено изкупуват продукцията на по-високи цени и я предлагат на пазарите в страната. Според производителите именно това е причината голяма част от качествената кюстендилска череша да не достигне до потребителите и да бъде насочена основно към преработка.
От бранша смятат, че една от причините за кризата е дългата верига между производителя и крайния клиент. По техни данни черешите често преминават през няколко посредници, което води до значително поскъпване на продукта в магазините, докато фермерите получават минимална част от крайната цена.
В опит да намерят решение земеделски организации разработват онлайн платформа, която да свързва директно производители, търговци и транспортни фирми. Целта е да се намали ролята на посредниците и по-голяма част от приходите да остава при стопаните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6, #8, #10, #18, #28
08:53 05.07.2026
2 Q стенджа
08:55 05.07.2026
3 Васил
08:55 05.07.2026
4 Шумен
08:56 05.07.2026
5 Черешар
08:57 05.07.2026
6 Мис кюстендилска слива
До коментар #1 от "Овчар":Дронове за бране на череши, никой няма да ти направи. Виж за пасене на овце, може. Примерно в МВР вече имат дронове и камери за доене и стригане на добитъка.
Коментиран от #25
08:57 05.07.2026
7 Така ще е
08:58 05.07.2026
8 За Алчноста !
До коментар #1 от "Овчар":Спирачки !
Няма !
08:59 05.07.2026
9 пръц
Коментиран от #13
08:59 05.07.2026
10 Сорос
До коментар #1 от "Овчар":Популацията на уфцете трябва да се регулира. Затова трябва ррдовно да се стрижат, доят и да стават на курбан.
08:59 05.07.2026
11 Нека
08:59 05.07.2026
12 гост
09:01 05.07.2026
13 нека позная
До коментар #9 от "пръц":прекупвачите от добрата олигархия на Муньо
Коментиран от #17, #19
09:02 05.07.2026
14 Бай Ставри
09:02 05.07.2026
15 Лост
Коментиран от #26
09:03 05.07.2026
16 КакъФ е?
Коментиран от #32
09:04 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Недю
До коментар #1 от "Овчар":Да бе,да.Ще измислят.То да не е праскови или бадеми.След като не им върви бизнеса на частниците да ги изкоренят и да сеят ряпа.Не разбирам каква е тази загриженост към черешите.Аз не съм хапвал череша от години и не ми липсват.Жив съм.Никога не бих платил цена за череши на цената на черен хайвер или филе "Елена".Никога!А най-дразнещото е,че искат помощ от държавата?!Частник търси единствено помощ от банки.Това е световна практика.
09:05 05.07.2026
19 пръц
До коментар #13 от "нека позная":Онзи прекупвачите нямат цвят те са с всеки който е на власт.
Коментиран от #24
09:06 05.07.2026
20 Абе
09:06 05.07.2026
21 Така е то в Клуба на Богатите, какво
09:08 05.07.2026
22 Бай Тошо
09:11 05.07.2026
23 Грехота
И си беше купон!
Сега алкохол, наркотици, коли, проституция, сводничество, пркупуване- е с това се занимават младите!
От Рая, отидохме в Ада!
Благодаря ти демокрацио!
09:14 05.07.2026
24 Именно, де
До коментар #19 от "пръц":сега са с Муньо
09:14 05.07.2026
25 Семко
До коментар #6 от "Мис кюстендилска слива":Украйна произвежда най-добрите дронове за овце. Изтествани са по руските овчи стада, които пасат там. Работят отлично. Месо пработката в Донбас достигна черезвичайни нива. Путин подготвя още милион овце, искал от Радев и българска порода.
Коментиран от #34
09:15 05.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 в банкя черешите са 17 лева
Коментиран от #37
09:16 05.07.2026
28 Робот
До коментар #1 от "Овчар":В нашето село на магазина има обява.Моля който иска да яде череши да заповяда в градината и да яде на корем , вход 2 евро..! Човека вади сериозен надник всеки ден..!
09:18 05.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Простотията ще ни затрие
09:19 05.07.2026
31 Митко емигрантчето
09:19 05.07.2026
32 оня с коня
До коментар #16 от "КакъФ е?":А защо трябва да ходя в Кюстендилско за Череши, хабя Гориво че и да си ги Платя,след като тия дървета ги имам на Вилата само на 5км от Табелата на Окръжния ми град?
09:20 05.07.2026
33 Гост
Коментиран от #36
09:23 05.07.2026
34 Зелена хайверия
До коментар #25 от "Семко":Е, вече няма да произвеждат, щото им гръмнаха завода.
09:23 05.07.2026
35 алчен ганчо
09:29 05.07.2026
36 Щото идеята
До коментар #33 от "Гост":Беше че няма да има череши, щото са измръзнали и да е висока цената. Сега изведнъж има череши
09:31 05.07.2026
37 Сакхте при леврото!
До коментар #27 от "в банкя черешите са 17 лева":Гледам н нашето квартално пазарче дребни вишни кат сачми сакат 15 лева, струват 7.5 левро килото. Нема да купа на тая цена никогиш.
09:32 05.07.2026