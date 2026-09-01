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БАБХ спря от пазара 16,3 тона турско грозде заради пестициди

БАБХ спря от пазара 16,3 тона турско грозде заради пестициди

1 Септември, 2026 17:38 386 13

  • бабх-
  • грозде-
  • пестициди

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива

БАБХ спря от пазара 16,3 тона турско грозде заради пестициди - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, е върната на изпращача.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

БАБХ продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закс

    5 0 Отговор
    А плодовете и зеленчуците с пестициди кога ?

    17:43 01.09.2026

  • 2 Немой

    0 0 Отговор
    те да едете грозгето !

    17:44 01.09.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 4 Отговор
    Защо го спират!?Българинът е всеядно животно.
    🦍🐑🐖🐕🥳🤣👍

    17:44 01.09.2026

  • 4 Не мога да повярвам

    5 1 Отговор
    Едно спират друго минава.
    Кой каквото сие платил.
    Кой прави изследвания и упражнява контрол по нашите пазари

    17:45 01.09.2026

  • 5 То да беше само гроздето

    5 2 Отговор
    всички турски продукти са отровни и вредни за здравето

    17:46 01.09.2026

  • 6 Националиста костадин копейката

    7 1 Отговор
    един път не отиде на турската граница в защита на българския производител и потребител да спира вредните продукти от турция

    Коментиран от #12

    17:47 01.09.2026

  • 7 бай Ставри

    4 3 Отговор
    Като се свари на ракия, пестициди няма!

    17:48 01.09.2026

  • 8 Така ще е до като има продажници

    4 0 Отговор
    на българската граница

    17:48 01.09.2026

  • 9 От турция идват стоки и продукти за

    4 0 Отговор
    милиарди на година, а от България към турция за милиони, помислете колко са продажни управляващите

    17:49 01.09.2026

  • 10 Имах познат ветеринар, преди 4 години

    3 0 Отговор
    беше командирован на българо-турската граница да контролира хранителните продукти идващи от турция, не издържа и месец там на ежедневния тормоз и постоянни заплахи. Сподели, че става въпрос за интереси за милиарди, а никой няма зад гърба му, българската държава трудно може да го опази

    17:53 01.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 противник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Националиста костадин копейката":

    защо беКАВАЛ, каква му е работата на Костадинов на границата, или плямпаш така колкото да не заспиш

    18:00 01.09.2026

  • 13 Как

    1 0 Отговор
    Евролаб са го спрели,а не са усвоили компенсацията

    18:09 01.09.2026

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