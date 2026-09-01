БАБХ спря от пазара 16,3 тона турско грозде заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, е върната на изпращача.
При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.
Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.
БАБХ продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Закс
17:43 01.09.2026
2 Немой
17:44 01.09.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
🦍🐑🐖🐕🥳🤣👍
17:44 01.09.2026
4 Не мога да повярвам
Кой каквото сие платил.
Кой прави изследвания и упражнява контрол по нашите пазари
17:45 01.09.2026
5 То да беше само гроздето
17:46 01.09.2026
6 Националиста костадин копейката
Коментиран от #12
17:47 01.09.2026
7 бай Ставри
17:48 01.09.2026
8 Така ще е до като има продажници
17:48 01.09.2026
9 От турция идват стоки и продукти за
17:49 01.09.2026
10 Имах познат ветеринар, преди 4 години
17:53 01.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 противник
До коментар #6 от "Националиста костадин копейката":защо беКАВАЛ, каква му е работата на Костадинов на границата, или плямпаш така колкото да не заспиш
18:00 01.09.2026
13 Как
18:09 01.09.2026