БАБХ спря от пазара 16,3 тона турско грозде заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, е върната на изпращача.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на поредната несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, насочен към гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

БАБХ продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.