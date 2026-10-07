Предложение: Заплата за зъболекари и фармацевти да е към 2200 евро

Основната заплата на лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите без специалност може да достигне около 2200 евро, ако парламентът приеме предложението за обвързването ѝ със 150% от средната брутна работна заплата. Законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения е включен за първо гласуване в пленарната програма на Народното събрание.
Предложението се отнася до специалисти, които работят в лечебни заведения с договори с Националната здравноосигурителна каса или получават средства от държавния бюджет. Праговете са замислени като минимални основни възнаграждения, а не като гарантиран размер на крайната сума, която всеки служител ще получава след данъци, добавки и допълнителни плащания.
Сметката води до 2166 евро
Националният статистически институт отчита средна брутна месечна работна заплата от 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г. При прилагане на заложените 150% резултатът е 2166 евро, което обяснява посочвания ориентир от около 2200 евро.
В обсъжданите текстове е предвиден и праг от 140% за медицинските сестри, акушерките и други категории медицински специалисти. При същата средна заплата това би означавало около 2022 евро основно месечно възнаграждение. Конкретната стойност може да се промени при използване на различна статистическа база, ако законът обвърже изчислението с определен период от данните на НСИ.
Предложението среща съпротива
Законопроектът е внесен от Ивайло Шотев и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Парламентарната комисия по здравеопазване не го подкрепи на първо гласуване през юли, но това не спря разглеждането му в пленарната зала. Крайното решение ще зависи от гласуването на депутатите и евентуалните промени между двете четения.
Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов предупреди, че при предишния модел няма достатъчно гаранции средствата за минималните заплати на фармацевтите да бъдат разходвани именно за възнагражденията на персонала в болниците. „Няма и определени санкции за болници, които не изпълняват изискванията за заплащане на определените заплати“, заяви Маринов.
Има предвидено финансиране, но механизмът остава спорен
В бюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидени 260 млн. евро трансфер от централния бюджет за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения. Въпросът как средствата ще достигнат до конкретните служители обаче остава част от спора между депутатите, работодателските организации и съсловните структури.
Затова към момента около 2200 евро е разчет по законопроект, а не влязла в сила минимална заплата. За да стане задължителна, мярката трябва да бъде одобрена от Народното събрание на първо и второ четене и да бъде обнародвана.
Източници: bnrnews.bg, nsi.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #2
11:06 07.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "хъхъ":Другарят има впредви, когато частниците почнат да затварят.
11:07 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 12...34
11:10 07.10.2026
5 Те тия да не са обеззъбени
Толкова ли са здрави или се самолекуват?
А доктори с няколко специалности кретат при управители без ценз само на 30 процента
Къде е правото, къде кривото
Управителите си взеха двумесечен курс по мениджмънт от измисления четвърти факултет който ги навъди набързо за шефове.
11:12 07.10.2026
6 Ццц
11:15 07.10.2026
7 Прогресивни съветски шарлатани !
Дайте бюджета на Асен Василев да ви го направи и не се занимавайте с работи, от които нищо не разбирате !
Коментиран от #10
11:15 07.10.2026
8 Кой ще ти работи за 2500 евро...
Не се подигравайте с храта, насила ги изселвате и после искате да ГИ ВЪРНЕТЕ ???!!!
Има много министерски заплати за орязване , и директори на дирекций за махане!
Погледнете бордовете на държавните предприятия какъв алчен ресурс поглъщат???
Полицията явно не се влияе от "Супер интелекта" , там половината са директно за съкрашение!
Коментиран от #12
11:18 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Циник
До коментар #7 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Колега, и след 100 години сигурно пак съветските другари ще са ти виновни. На българския демократ все някой му е виновен: турци, комунисти, международното положение, марсианци. Проблемът е не кои точно некадърници ще ни управляват, а в това че системата е калпаво направена и пробита отвсякъде в продължение на 35 години управление от необразовани послушници. И Адам Смит да дойде, все тая. БГ бюджетът е все едно да пълниш пробита кофа с напръстник: колкото и да се мъчиш, тя все празна. Единственият начин е да се разглоби системата до основи ама без революция или голяма война няма как да стане, уви. Хрантутници те не пускат кокала току-така.
Коментиран от #17
11:23 07.10.2026
11 Сатана Z
11:23 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В тая спекула и нестабилност
11:27 07.10.2026
14 Троян
Коментиран от #20
11:27 07.10.2026
15 Кочо простия чизмар
Коментиран от #19
11:30 07.10.2026
16 Циник
До коментар #12 от "Заминавай в Европа":Абе факт е, че никой в Европа не е умрял за нас, но също е факт, че държавата ни е пълна с калинки с огромни заплати, които и нищо не плащат към бюджета. Оттам трябва да се пипне преди да гледаме в канчетата на европейците. Ама няма кой да го направи, защото всички са на хранилката. Виж как и новата власт веднага се хвърли на амбразурата да защитава заплатите на полицаите. Уви, връщане май няма. Ние сме това, на което навремето викаха "провалила се държава" ама си мислехме, че се случва само в Африка. Ама ето на, и у нас се случи. Добре, че е Евросъюза да дава още по някой лев, тоест евро, и войната в Украйна да продадем някой снаряд. Ама и на това му се вижда края, а след това не ми се мисли.
11:33 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аман от червени кхмери
До коментар #14 от "Троян":14 Троян
00ОТГОВОР
Най добре ще е да е да направят заплатите на ченгетата като на лекарите. Ще се вдигне цигарен дим пред парламента все едно е избухнал Везувий.
-;-
Милиционерите пиха вода и пушиха, и си направиха заплатите- ние ще и м плащаме некадърността.
11:39 07.10.2026
21 Моля
11:40 07.10.2026
22 Ехааа,
11:44 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А Каква Е Цената ?
От Възпитаниците На МЗ ?
11:57 07.10.2026
25 Пациент
11:58 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Разпада !
12:06 07.10.2026
28 не народ а...
12:08 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.