Предложение: Заплата за зъболекари и фармацевти да е към 2200 евро

Основната заплата на лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите без специалност може да достигне около 2200 евро, ако парламентът приеме предложението за обвързването ѝ със 150% от средната брутна работна заплата. Законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения е включен за първо гласуване в пленарната програма на Народното събрание.

Предложението се отнася до специалисти, които работят в лечебни заведения с договори с Националната здравноосигурителна каса или получават средства от държавния бюджет. Праговете са замислени като минимални основни възнаграждения, а не като гарантиран размер на крайната сума, която всеки служител ще получава след данъци, добавки и допълнителни плащания.

Сметката води до 2166 евро

Националният статистически институт отчита средна брутна месечна работна заплата от 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г. При прилагане на заложените 150% резултатът е 2166 евро, което обяснява посочвания ориентир от около 2200 евро.

В обсъжданите текстове е предвиден и праг от 140% за медицинските сестри, акушерките и други категории медицински специалисти. При същата средна заплата това би означавало около 2022 евро основно месечно възнаграждение. Конкретната стойност може да се промени при използване на различна статистическа база, ако законът обвърже изчислението с определен период от данните на НСИ.

Предложението среща съпротива

Законопроектът е внесен от Ивайло Шотев и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Парламентарната комисия по здравеопазване не го подкрепи на първо гласуване през юли, но това не спря разглеждането му в пленарната зала. Крайното решение ще зависи от гласуването на депутатите и евентуалните промени между двете четения.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов предупреди, че при предишния модел няма достатъчно гаранции средствата за минималните заплати на фармацевтите да бъдат разходвани именно за възнагражденията на персонала в болниците. „Няма и определени санкции за болници, които не изпълняват изискванията за заплащане на определените заплати“, заяви Маринов.

Има предвидено финансиране, но механизмът остава спорен

В бюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидени 260 млн. евро трансфер от централния бюджет за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения. Въпросът как средствата ще достигнат до конкретните служители обаче остава част от спора между депутатите, работодателските организации и съсловните структури.

Затова към момента около 2200 евро е разчет по законопроект, а не влязла в сила минимална заплата. За да стане задължителна, мярката трябва да бъде одобрена от Народното събрание на първо и второ четене и да бъде обнародвана.

Източници: bnrnews.bg, nsi.bg, bta.bg