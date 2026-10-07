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Предложение: Заплата за зъболекари и фармацевти да е към 2200 евро
  Тема: Икономика

Предложение: Заплата за зъболекари и фармацевти да е към 2200 евро

7 Октомври, 2026 11:04 1 010 30

  • зъболекари-
  • фармацевти-
  • медицински специалисти-
  • народно събрание-
  • заплати

Предложението е основното възнаграждение на специалистите без специалност да достигне 150% от средната брутна заплата. Законопроектът все още не е приет

Предложение: Заплата за зъболекари и фармацевти да е към 2200 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Основната заплата на лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите без специалност може да достигне около 2200 евро, ако парламентът приеме предложението за обвързването ѝ със 150% от средната брутна работна заплата. Законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения е включен за първо гласуване в пленарната програма на Народното събрание.

Предложението се отнася до специалисти, които работят в лечебни заведения с договори с Националната здравноосигурителна каса или получават средства от държавния бюджет. Праговете са замислени като минимални основни възнаграждения, а не като гарантиран размер на крайната сума, която всеки служител ще получава след данъци, добавки и допълнителни плащания.

Сметката води до 2166 евро

Националният статистически институт отчита средна брутна месечна работна заплата от 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г. При прилагане на заложените 150% резултатът е 2166 евро, което обяснява посочвания ориентир от около 2200 евро.

В обсъжданите текстове е предвиден и праг от 140% за медицинските сестри, акушерките и други категории медицински специалисти. При същата средна заплата това би означавало около 2022 евро основно месечно възнаграждение. Конкретната стойност може да се промени при използване на различна статистическа база, ако законът обвърже изчислението с определен период от данните на НСИ.

Предложението среща съпротива

Законопроектът е внесен от Ивайло Шотев и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Парламентарната комисия по здравеопазване не го подкрепи на първо гласуване през юли, но това не спря разглеждането му в пленарната зала. Крайното решение ще зависи от гласуването на депутатите и евентуалните промени между двете четения.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов предупреди, че при предишния модел няма достатъчно гаранции средствата за минималните заплати на фармацевтите да бъдат разходвани именно за възнагражденията на персонала в болниците. „Няма и определени санкции за болници, които не изпълняват изискванията за заплащане на определените заплати“, заяви Маринов.

Има предвидено финансиране, но механизмът остава спорен

В бюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидени 260 млн. евро трансфер от централния бюджет за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения. Въпросът как средствата ще достигнат до конкретните служители обаче остава част от спора между депутатите, работодателските организации и съсловните структури.

Затова към момента около 2200 евро е разчет по законопроект, а не влязла в сила минимална заплата. За да стане задължителна, мярката трябва да бъде одобрена от Народното събрание на първо и второ четене и да бъде обнародвана.

Източници: bnrnews.bg, nsi.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    30 2 Отговор
    Каква заплата за зъболекари? Къде това? Те са частници и вадят много повече от 2200 евра на месец.

    Коментиран от #2

    11:06 07.10.2026

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Другарят има впредви, когато частниците почнат да затварят.

    11:07 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 12...34

    10 0 Отговор
    За производителите на лекарства също ли се отнася,за работниците

    11:10 07.10.2026

  • 5 Те тия да не са обеззъбени

    11 0 Отговор
    Не ходят ли по доктори
    Толкова ли са здрави или се самолекуват?
    А доктори с няколко специалности кретат при управители без ценз само на 30 процента
    Къде е правото, къде кривото
    Управителите си взеха двумесечен курс по мениджмънт от измисления четвърти факултет който ги навъди набързо за шефове.

    11:12 07.10.2026

  • 6 Ццц

    17 1 Отговор
    Вие направете пенсиите на беззъбите баби по 2200 евра и ще видите как заплатите на зъболекарите ще си се вдигнат от самосебе си! 🤣 От бедност в България опадалите зъби са два пъти повече от поникналите! Кой ще изкарва парите?

    11:15 07.10.2026

  • 7 Прогресивни съветски шарлатани !

    13 7 Отговор
    Видя се, че за нищо не ставате ! С ексхумирани съветски другарЕ нищо друго освен поредната "Виденова", "Луканова", Радева зима не ни очаква.
    Дайте бюджета на Асен Василев да ви го направи и не се занимавайте с работи, от които нищо не разбирате !

    Коментиран от #10

    11:15 07.10.2026

  • 8 Кой ще ти работи за 2500 евро...

    15 0 Отговор
    като такива заплати в ЕО в повечето държави са около 5-6000 евро???
    Не се подигравайте с храта, насила ги изселвате и после искате да ГИ ВЪРНЕТЕ ???!!!
    Има много министерски заплати за орязване , и директори на дирекций за махане!
    Погледнете бордовете на държавните предприятия какъв алчен ресурс поглъщат???
    Полицията явно не се влияе от "Супер интелекта" , там половината са директно за съкрашение!

    Коментиран от #12

    11:18 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Циник

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Колега, и след 100 години сигурно пак съветските другари ще са ти виновни. На българския демократ все някой му е виновен: турци, комунисти, международното положение, марсианци. Проблемът е не кои точно некадърници ще ни управляват, а в това че системата е калпаво направена и пробита отвсякъде в продължение на 35 години управление от необразовани послушници. И Адам Смит да дойде, все тая. БГ бюджетът е все едно да пълниш пробита кофа с напръстник: колкото и да се мъчиш, тя все празна. Единственият начин е да се разглоби системата до основи ама без революция или голяма война няма как да стане, уви. Хрантутници те не пускат кокала току-така.

    Коментиран от #17

    11:23 07.10.2026

  • 11 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Зъболекар вади тия кинти за един ден,даже се мръщи.

    11:23 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В тая спекула и нестабилност

    5 0 Отговор
    Каквито и заплати и пенсии да вдигате , точите бюджета и правите инфлация.

    11:27 07.10.2026

  • 14 Троян

    5 0 Отговор
    Най добре ще е да е да направят заплатите на ченгетата като на лекарите. Ще се вдигне цигарен дим пред парламента все едно е избухнал Везувий.

    Коментиран от #20

    11:27 07.10.2026

  • 15 Кочо простия чизмар

    4 1 Отговор
    Ай стига сте се нагаждали според спекулациите от улицата. Много им са. А плюс добавките да стаж, специалност и ала бала- двойно??! Ама вие за лева ли говорите, или за евро?! То като обикаляме магазини, по морето и насам натам, имам усещането, че съотношението 1 евро= 2 лева е точно обратното, 1 лев = 2 евра. Вие това евро за нищо го нямате бе??! После как ще намалите външния дълг, за което крещяхте в предзборните митинги по площади и насам натам преди 1 година??!

    Коментиран от #19

    11:30 07.10.2026

  • 16 Циник

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Заминавай в Европа":

    Абе факт е, че никой в Европа не е умрял за нас, но също е факт, че държавата ни е пълна с калинки с огромни заплати, които и нищо не плащат към бюджета. Оттам трябва да се пипне преди да гледаме в канчетата на европейците. Ама няма кой да го направи, защото всички са на хранилката. Виж как и новата власт веднага се хвърли на амбразурата да защитава заплатите на полицаите. Уви, връщане май няма. Ние сме това, на което навремето викаха "провалила се държава" ама си мислехме, че се случва само в Африка. Ама ето на, и у нас се случи. Добре, че е Евросъюза да дава още по някой лев, тоест евро, и войната в Украйна да продадем някой снаряд. Ама и на това му се вижда края, а след това не ми се мисли.

    11:33 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аман от червени кхмери

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Троян":

    14 Троян
    00ОТГОВОР
    Най добре ще е да е да направят заплатите на ченгетата като на лекарите. Ще се вдигне цигарен дим пред парламента все едно е избухнал Везувий.
    -;-
    Милиционерите пиха вода и пушиха, и си направиха заплатите- ние ще и м плащаме некадърността.

    11:39 07.10.2026

  • 21 Моля

    5 0 Отговор
    За пореден път тези политически измамници показват крайна некадърност, защо така? Вие виждали ли сте им цените на зъболекарите и на определени лекари-източвачи на НЗОК? Снимките по фейсбука, на екскурзии, на джипове и имоти, виждале ли сте им ги? Питайте съседите, но ще ви се наложи да знаете и други езици, като гръцки, английски, арабски. Алчност, нечовешка алчност!

    11:40 07.10.2026

  • 22 Ехааа,

    3 0 Отговор
    То настигаме западна Европа!Само че кой ще ги изкара тези пари?Фалита на държавата е сигурен.

    11:44 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А Каква Е Цената ?

    1 0 Отговор
    На Отказа Да се предостави Медицинска помощ !

    От Възпитаниците На МЗ ?

    11:57 07.10.2026

  • 25 Пациент

    0 0 Отговор
    Те се мръщат на тези пари.....

    11:58 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Разпада !

    1 0 Отговор
    Продължава !

    12:06 07.10.2026

  • 28 не народ а...

    0 0 Отговор
    охоооо, те зъболекарите ако чакаха на вас, отдавна са минали тези граници, от малък град съм, скорло се наложи да си правя една пломба, снимка, някакво уж лечение, пломба, три или четери посещения и накрая малко над 400 евро. преди еврото и до сто лева не се е стигало за пломба, да им е честито на всички които докараха народа до тук.

    12:08 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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