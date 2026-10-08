"Галъп": Йотова и Вълчев водят с 44,9% подкрепа

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в началото на кампанията за президентските избори с 44,9% подкрепа. На втора позиция са Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,8%, а третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%.

Данните са от национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, проведено между 26 септември и 6 октомври. Вотът за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври 2026 г.

„В началото на кампанията президентската надпревара е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент“, се посочва в анализа на изследването.

Дистанция между водещите двойки

След първите три кандидат-президентски двойки се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.

Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ разликата между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с тяхно участие най-вероятния сценарий при настоящите нагласи. От агенцията обаче уточняват, че резултатът от втория тур не може да бъде изведен механично от подкрепата на първия.

Сред факторите, които могат да повлияят на балотажа, са поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на финалистите да привлекат колебаещи се избиратели.

Кампанията може да промени разликите

52,8% от твърдо решилите да гласуват заявяват, че са направили избора си още преди началото на кампанията. Този дял очертава устойчиви електорални ядра около кандидатурите, подкрепени от по-големи политически формации.

В същото време 34,7% от избирателите посочват, че формират окончателната си позиция именно по време на кампанията. Други 9,8% решават кого да подкрепят в последните дни преди вота, а 2,7% - непосредствено в изборния ден.

Така общо 12,5% остават потенциално подвижен вот до самия край на изборния процес. При очакваната ниска активност този дял може да повлияе върху подреждането, особено при по-малките разлики между кандидатите.

Личността е водеща при избора

За 38,9% от гражданите решаващо значение има личността на кандидата. На второ място е подкрепата от политически партии - фактор, посочен от 24,4% от избирателите.

Геополитическата ориентация и позициите по основни въпроси на външната политика са определящи за 15,6%. В анализа се посочва още, че повече от половината симпатизанти на ГЕРБ и ДПС по-скоро не възнамеряват да гласуват на 25 октомври, следвайки позицията на партиите си да не участват със собствени кандидатури. Техният вот остава потенциален резерв при евентуален втори тур.