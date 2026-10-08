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"Галъп": Йотова и Вълчев водят с 44,9% подкрепа
  Тема: Избори

"Галъп": Йотова и Вълчев водят с 44,9% подкрепа

8 Октомври, 2026 10:08 1 690 59

  • президентски избори-
  • избирателни нагласи-
  • галъп интернешънъл болкан-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Двойката получава 44,9% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,8%

"Галъп": Йотова и Вълчев водят с 44,9% подкрепа - 1
Графика: Галъп
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в началото на кампанията за президентските избори с 44,9% подкрепа. На втора позиция са Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,8%, а третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%.

Данните са от национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, проведено между 26 септември и 6 октомври. Вотът за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври 2026 г.

„В началото на кампанията президентската надпревара е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент“, се посочва в анализа на изследването.

Дистанция между водещите двойки

След първите три кандидат-президентски двойки се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.

Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ разликата между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с тяхно участие най-вероятния сценарий при настоящите нагласи. От агенцията обаче уточняват, че резултатът от втория тур не може да бъде изведен механично от подкрепата на първия.

Сред факторите, които могат да повлияят на балотажа, са поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на финалистите да привлекат колебаещи се избиратели.

Кампанията може да промени разликите

52,8% от твърдо решилите да гласуват заявяват, че са направили избора си още преди началото на кампанията. Този дял очертава устойчиви електорални ядра около кандидатурите, подкрепени от по-големи политически формации.

В същото време 34,7% от избирателите посочват, че формират окончателната си позиция именно по време на кампанията. Други 9,8% решават кого да подкрепят в последните дни преди вота, а 2,7% - непосредствено в изборния ден.

Така общо 12,5% остават потенциално подвижен вот до самия край на изборния процес. При очакваната ниска активност този дял може да повлияе върху подреждането, особено при по-малките разлики между кандидатите.

Личността е водеща при избора

За 38,9% от гражданите решаващо значение има личността на кандидата. На второ място е подкрепата от политически партии - фактор, посочен от 24,4% от избирателите.

Геополитическата ориентация и позициите по основни въпроси на външната политика са определящи за 15,6%. В анализа се посочва още, че повече от половината симпатизанти на ГЕРБ и ДПС по-скоро не възнамеряват да гласуват на 25 октомври, следвайки позицията на партиите си да не участват със собствени кандидатури. Техният вот остава потенциален резерв при евентуален втори тур.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Народът

    17 2 Отговор
    си заслужава управниците..

    10:12 08.10.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    23 5 Отговор
    Мазохистичен народ

    Коментиран от #18

    10:13 08.10.2026

  • 5 Със сигурност

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Нексус":

    Само Росен Миленов с бюлетина номер 2, може да изпрати в затвора двете мазни и крадливи парчета, Тиквата и ПееФ.

    Коментиран от #14

    10:13 08.10.2026

  • 6 нано

    28 11 Отговор
    Ако Гюро и Канди нямаха толкова силна реклама по всички сороски медии дори нямаше да са 2 -и в момента!!

    10:13 08.10.2026

  • 7 Робот

    6 10 Отговор
    Който гласува и плаща данъци и вода е тъпунгер който дърпа държавата към тотален разпад..

    10:14 08.10.2026

  • 8 Трол

    4 6 Отговор
    Ще бъдат най-интересните и интригуващи президентски избори в историята.

    10:14 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данчо

    4 7 Отговор
    Бих гласувал за Светослава Ингилизова за президентски избори

    10:15 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съвет

    19 2 Отговор
    Нямам никакво доверие на социологическите агенции съветвам и другите да направят същото!

    10:19 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кокаин

    21 3 Отговор
    Платените социолози са много яки!

    Коментиран от #37

    10:19 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боташ Кокаин

    11 5 Отговор
    Едва ли българите са толкова тъпи?!?!

    10:20 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само Възраждане

    11 9 Отговор
    Са родолюбци, останалите са чуждопоклонници.

    Коментиран от #29

    10:22 08.10.2026

  • 22 Мафията се е активирала

    9 6 Отговор
    Ще подкрепи Йотова за особени заслуги към наркотрафикантите!
    След изборите, ще има импийчмант

    10:23 08.10.2026

  • 23 Няма

    10 6 Отговор
    Да пуснат Възраждане на балотаж. Това е целта . Гюров е избран от Йотова един път за служебен премиер втори път за служебен кандидат за президент но е възможно изобщо да не допуснат да има втори тур и може би това целят социологическите агенции които винаги са за статуквото.

    10:24 08.10.2026

  • 24 Тошко

    10 3 Отговор
    Машините сте ги нагласили за толкова проценти. И продължавам да се чудя за какво ни е това президентство, малка държава сме, само дето пари харчим за неработеща институция.

    10:24 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Прогресивна България

    5 10 Отговор
    Чрез Йотова, Генерал Румен Радев се бетонира като владетел на България за радост на 99,9 % от българите и за ужас на малкото още избиратели на ПП-ДБ и ГЕРБ

    10:29 08.10.2026

  • 28 Парпърляк

    5 8 Отговор
    Йотова само напред и нагоре!

    10:31 08.10.2026

  • 29 Най- големите

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Само Възраждане":

    чуждопоклонници са първо Възраждане, те откровено са за Путин, Митрофанова и Русия, следват ги прогресивна България и БСП. Това са откровени национални предатели.

    Коментиран от #34, #48

    10:33 08.10.2026

  • 30 Явно ППДБ и ГЕРБ и ДПС

    7 2 Отговор
    Които не издигнаха кандидати подкрепят Гюров а ПБ и БСП подкрепят Йотова за разлика от тях Възраждане имат своя кандидатура и си връщат процентите.

    10:33 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стойко

    4 8 Отговор
    😂 поредния ритник от народа в дзурлите на петроханските ппдб-ли и цялото им жълтопаветно стадо!

    Коментиран от #44

    10:36 08.10.2026

  • 34 Миме

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Най- големите":

    А най-големите предатели сте еврасите-шпиони на ми6 и цру-то

    Коментиран от #41

    10:36 08.10.2026

  • 35 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Галъп и сие ли е равина

    10:36 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    1 1 Отговор
    Всичко е нагласено и няма смисъл да се ядосвате

    Коментиран от #47

    10:38 08.10.2026

  • 39 Камион

    4 0 Отговор
    Цитирам:
    “Не народ, а мърша”!
    Жалкарска история сме.

    Коментиран от #56

    10:39 08.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Истинско обещание 🇮🇷

    3 0 Отговор
    Мачка те ,краде те ,от ДС е от БКП е ,цялата олигархия е зад него и с него ,замразява пенсии заплати майчински,смазва те ,взима от бедните и дава на богатите и ,,,,,,,,всички бедни и смазани от него пак отиват да гласуват за него и неговата Йотова??? Ей тва не мога да го разбера наистина не мога

    10:42 08.10.2026

  • 43 Иоцова

    4 0 Отговор
    Още малко машини като минат ремонта и ще прескочим 50-така

    10:43 08.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Фактура

    1 1 Отговор
    Всички са нагласени и няма нужда да се ядосвате

    10:45 08.10.2026

  • 47 Да няма смисъл

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    каза поредния пъзльо, няма смисъл да се стачкува, че да не ви набият зад колоните, стойте си мирно мишкувайки из мрежите, мизерията е вашият основен национален интерес към който се стремите !

    Коментиран от #51

    10:45 08.10.2026

  • 48 С втората част на мнението

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Най- големите":

    Мога да се съглася но Възраждане никого не слушат те са националисти в добрия смисъл за разлика от другите.

    10:45 08.10.2026

  • 49 Аларих

    4 0 Отговор
    Много жалко... Нагласена работа

    10:46 08.10.2026

  • 50 Не ги дишам

    1 3 Отговор
    Всякакви кусУри мога да изтърпя с отвращение , но... ЛГБТ пеДроханци не мога да ги дишам. Задушават ме.

    Коментиран от #55

    10:47 08.10.2026

  • 51 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Да няма смисъл":

    Не те слуша главата

    10:47 08.10.2026

  • 52 "Откачалките"

    3 0 Отговор
    И те са доста висок процент от нашето общество.

    10:47 08.10.2026

  • 53 иДиотова

    2 0 Отговор
    ЙОтоВа
    ВТV, 17.09.2026
    СЕВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ САМО ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ.

    ЙОТОВА КСНС, 07.10.2026
    ВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УРЕДЕН ПО МИРЕН ПъТ.

    10:48 08.10.2026

  • 54 мдааа

    2 0 Отговор
    Облъчването на народонаселението продължава...Но пък всеки ден нещо се случва, което да разклати доверието към местната мадам Ескобар. Управляващите допринасят също, без да искат, с неадекватните си реакции и изказванията, което прави опитите за надеждни и подпорни социологически проучвания на платените агенции жалки от самосебе си.

    10:49 08.10.2026

  • 55 преброй си копейките

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Не ги дишам":

    За да почнеш да дишаш нормално отново

    10:49 08.10.2026

  • 56 Миме

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Камион":

    когато бъдат набутани у Белене де що има еврас-шпиони на ми6 и цру-то като след 9-ти, и след като България се махне от есЪ натото и зоната отново ще стане нормална държава

    10:49 08.10.2026

  • 57 Всички знаят че

    1 2 Отговор
    Костадин Костадинов ще е президент на България

    10:51 08.10.2026

  • 58 А МОЧАТА?

    0 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    10:51 08.10.2026

  • 59 Емигрант

    0 0 Отговор
    "ФАКТИ.БГ." Е АНТИБЪЛГАРСКА МЕДИЯ И ОПГ ! СЕМ ТРЯБВА ДА СЕ САМОСЕЗИРА И ДА ЛИКВИДИРА ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО ЯВНО СУВЕРЕНЪТ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СТОРИ ТОВА ЗАЩОТО Е ПОДОБИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ !

    10:52 08.10.2026

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