"Галъп": Йотова и Вълчев водят с 44,9% подкрепа

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в началото на кампанията за президентските избори с 44,9% подкрепа. На втора позиция са Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,8%, а третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%.
Данните са от национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, проведено между 26 септември и 6 октомври. Вотът за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври 2026 г.
„В началото на кампанията президентската надпревара е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент“, се посочва в анализа на изследването.
Дистанция между водещите двойки
След първите три кандидат-президентски двойки се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.
Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ разликата между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с тяхно участие най-вероятния сценарий при настоящите нагласи. От агенцията обаче уточняват, че резултатът от втория тур не може да бъде изведен механично от подкрепата на първия.
Сред факторите, които могат да повлияят на балотажа, са поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на финалистите да привлекат колебаещи се избиратели.
Кампанията може да промени разликите
52,8% от твърдо решилите да гласуват заявяват, че са направили избора си още преди началото на кампанията. Този дял очертава устойчиви електорални ядра около кандидатурите, подкрепени от по-големи политически формации.
В същото време 34,7% от избирателите посочват, че формират окончателната си позиция именно по време на кампанията. Други 9,8% решават кого да подкрепят в последните дни преди вота, а 2,7% - непосредствено в изборния ден.
Така общо 12,5% остават потенциално подвижен вот до самия край на изборния процес. При очакваната ниска активност този дял може да повлияе върху подреждането, особено при по-малките разлики между кандидатите.
Личността е водеща при избора
За 38,9% от гражданите решаващо значение има личността на кандидата. На второ място е подкрепата от политически партии - фактор, посочен от 24,4% от избирателите.
Геополитическата ориентация и позициите по основни въпроси на външната политика са определящи за 15,6%. В анализа се посочва още, че повече от половината симпатизанти на ГЕРБ и ДПС по-скоро не възнамеряват да гласуват на 25 октомври, следвайки позицията на партиите си да не участват със собствени кандидатури. Техният вот остава потенциален резерв при евентуален втори тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Народът
10:12 08.10.2026
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #18
10:13 08.10.2026
5 Със сигурност
До коментар #1 от "Нексус":Само Росен Миленов с бюлетина номер 2, може да изпрати в затвора двете мазни и крадливи парчета, Тиквата и ПееФ.
Коментиран от #14
10:13 08.10.2026
6 нано
10:13 08.10.2026
7 Робот
10:14 08.10.2026
8 Трол
10:14 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данчо
10:15 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съвет
10:19 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кокаин
Коментиран от #37
10:19 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боташ Кокаин
10:20 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Само Възраждане
Коментиран от #29
10:22 08.10.2026
22 Мафията се е активирала
След изборите, ще има импийчмант
10:23 08.10.2026
23 Няма
10:24 08.10.2026
24 Тошко
10:24 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Прогресивна България
10:29 08.10.2026
28 Парпърляк
10:31 08.10.2026
29 Най- големите
До коментар #21 от "Само Възраждане":чуждопоклонници са първо Възраждане, те откровено са за Путин, Митрофанова и Русия, следват ги прогресивна България и БСП. Това са откровени национални предатели.
Коментиран от #34, #48
10:33 08.10.2026
30 Явно ППДБ и ГЕРБ и ДПС
10:33 08.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Стойко
Коментиран от #44
10:36 08.10.2026
34 Миме
До коментар #29 от "Най- големите":А най-големите предатели сте еврасите-шпиони на ми6 и цру-то
Коментиран от #41
10:36 08.10.2026
35 Kaлпазанин
10:36 08.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факт
Коментиран от #47
10:38 08.10.2026
39 Камион
“Не народ, а мърша”!
Жалкарска история сме.
Коментиран от #56
10:39 08.10.2026
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41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Истинско обещание 🇮🇷
10:42 08.10.2026
43 Иоцова
10:43 08.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Фактура
10:45 08.10.2026
47 Да няма смисъл
До коментар #38 от "Факт":каза поредния пъзльо, няма смисъл да се стачкува, че да не ви набият зад колоните, стойте си мирно мишкувайки из мрежите, мизерията е вашият основен национален интерес към който се стремите !
Коментиран от #51
10:45 08.10.2026
48 С втората част на мнението
До коментар #29 от "Най- големите":Мога да се съглася но Възраждане никого не слушат те са националисти в добрия смисъл за разлика от другите.
10:45 08.10.2026
49 Аларих
10:46 08.10.2026
50 Не ги дишам
Коментиран от #55
10:47 08.10.2026
51 Улав
До коментар #47 от "Да няма смисъл":Не те слуша главата
10:47 08.10.2026
52 "Откачалките"
10:47 08.10.2026
53 иДиотова
ВТV, 17.09.2026
СЕВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ САМО ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ.
ЙОТОВА КСНС, 07.10.2026
ВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УРЕДЕН ПО МИРЕН ПъТ.
10:48 08.10.2026
54 мдааа
10:49 08.10.2026
55 преброй си копейките
До коментар #50 от "Не ги дишам":За да почнеш да дишаш нормално отново
10:49 08.10.2026
56 Миме
До коментар #39 от "Камион":когато бъдат набутани у Белене де що има еврас-шпиони на ми6 и цру-то като след 9-ти, и след като България се махне от есЪ натото и зоната отново ще стане нормална държава
10:49 08.10.2026
57 Всички знаят че
10:51 08.10.2026
58 А МОЧАТА?
10:51 08.10.2026
59 Емигрант
10:52 08.10.2026