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Христев: Има индикации за сговаряне в съдебната система
  Тема: Избори

Христев: Има индикации за сговаряне в съдебната система

10 Октомври, 2026 11:03 785 10

  • христо христев-
  • съдебна система-
  • румен радев-
  • президентски избори-
  • помилване

Доц. Христо Христев и Емануил Йорданов спориха за съдебната реформа, помилването и правомощията на президента

Христев: Има индикации за сговаряне в съдебната система - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Доц. Христо Христев заяви, че има индикации за сговаряне между управлението на Румен Радев и основни фактори в статуквото на съдебната система. Той направи коментара по време на предизборен дебат в bTV с участието на бившия вътрешен министър Емануил Йорданов.

„За съжаление, мисля, че има доста индикации, че по-скоро тече някакъв вид сговаряне между управлението на господин Радев и основни фактори в статуквото на съдебната система“, каза Христев.

Преподавателят по право посочи като аргумент професионалното развитие на министъра на правосъдието, което според него е свързано с период, в който Сотир Цацаров е бил ключова фигура във Висшия съдебен съвет. Христев коментира и публичните твърдения на Татяна Дончева, че Цацаров влияе върху кадровите решения в Министерството на правосъдието.

„Аз не мога да кажа дали е така, защото, за да кажа такова нещо, трябва да има факти“, уточни той. По думите му обаче професионалният път на министъра преминава през ключови позиции в администрацията на Висшия съдебен съвет и други правоохранителни институции в период, когато Цацаров заема ръководни постове.

Спор има ли реална съдебна реформа

Емануил Йорданов заяви, че е рано да се говори за разграждане на статуквото в съдебната система. „В съдебната система всичко става много бавно“, каза той и добави, че съществени промени трудно могат да се очакват без промяна в Конституцията.

Христев също изрази скептицизъм. Според него направените през май промени в Закона за съдебната власт и последвалите действия на управляващото мнозинство не представляват ефективна стъпка за преодоляване на дългогодишните проблеми.

Йорданов защити закриването на специализираните съд и прокуратура. По думите му тази промяна се е отразила добре на съдебната власт, тъй като вече няма задържания под стража, които „целят всичко друго, но не и това, което законът изисква“.

Прозрачността при помилванията

В дебата беше обсъден и случаят с помилван затворник, известен с прозвището „Петричкия Пабло Ескобар“. Христев заяви, че при управлението на Румен Радев и Илияна Йотова е настъпило влошаване на практиката за публичност при помилванията.

„Има много ясно, така да го кажа, влошаване на изградената преди това устойчива добра практика на упражняване на правомощията по помилване“, каза Христев. Той посочи като пример периода на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, когато според него е имало повече публичност за критериите, работата на комисията и мотивите по отделните случаи.

Йорданов отхвърли внушенията, че казусът доказва неправомерно поведение на Илияна Йотова. „Никой не е спечелил избори с компромати“, заяви той и определи темата като част от политическата кампания.

Христев не се съгласи с това определение. Според него въпросът не се свежда само до това дали е нарушена конкретна правна норма, а и до начина, по който се вземат решенията и доколко обществото може да проследи мотивите зад тях.

Различни позиции за президентските правомощия

Христев заяви, че кандидатът за президент Андрей Гюров се ангажира с по-открита работа на президентската институция, ясни мотиви за ключовите решения и консултации със специалисти и представители на засегнатите професионални общности.

Той защити и ограничаването на свободата на президента при избора на служебен министър-председател и състава на служебното правителство. Според Христев подобна промяна е била необходима, за да не се допуска прекомерна концентрация на власт.

Йорданов също заяви, че връщането на предишните президентски правомощия не може да бъде решено еднолично от държавния глава. Той обаче определи като сериозна грешка конституционната промяна, свързана с избора на служебен премиер.

Дебатът завърши без сближаване на позициите по въпросите за съдебната реформа, прозрачността на президентската институция и ролята на помилването в предизборната кампания.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Оня под Коня

    2 5 Отговор
    Какво си се ококорил, едва ли не колкото Кокорчо!!! Плагианстването не бе ли забранено???

    11:07 10.10.2026

  • 2 ДЕБЕЛИЯТ

    6 1 Отговор
    ПЛАЩА НАВСЯКАДЕ,ИНАЧЕ ВЛИЗА В ЗАТВОРА

    11:11 10.10.2026

  • 3 Тошко

    5 1 Отговор
    Каква индексация, интереса клати феса, това не го ли разбраха.

    11:14 10.10.2026

  • 4 батковски

    2 5 Отговор
    Снимката му ще е актуална след изборите,това са ПЕТРОХАНЦИТЕ!

    11:16 10.10.2026

  • 5 Авгиев обор

    3 0 Отговор
    Много смет се е събрала в съдебната система. Да се изчисти, си е сизифов труд!
    Един човешки живот няма да стигне - трябват общи усилия на цялото общество!

    11:38 10.10.2026

  • 6 Цвете

    4 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ ПОДХВАНАХА ТЕМАТА, ЗА ПОМИЛВАНИЯ НАРКОТРАФИКАНТ И ПЪТЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА КЪДЕ ДУХА: ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД?????? БЪЛГАРИ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. СПИСЪКЪТ С МАСОНСКАТА ЛОЖА В ПЛОВДИВ " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ,БЕШЕ ПУБЛИКУВАН СКОРО И СЪЖАЛЯВАМ ,ЧЕ НЕ ЗАПОМНИХ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В НЕГО ,НО ПОД НОМЕР 52 Е РАДЕВ, ЦАЦАРОВ И Г.ГЕРГОВ. ТЪРСЕТЕ В САЙТОВЕ И ЩЕ ОСТАНЕ НЕПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНИ.ЗАТОВА МЪКАТ И ЦЪКАТ ЗА " НОВИЯТ СТАР " ВСС И ПРОКУРОР. 🤦‍♂️🇧🇬🤦‍♂️

    11:41 10.10.2026

  • 7 Нормално !

    3 0 Отговор
    Тя Винаги е Била Купена !

    От Държавните и Мафиотските Структури !

    11:45 10.10.2026

  • 8 Христев?

    0 3 Отговор
    Достатъчно. Останалото пропуснете!

    11:47 10.10.2026

  • 9 Какво Друго ?

    1 0 Отговор
    Може Да Се Случи !

    Сред Корумпетата ?

    12:54 10.10.2026

  • 10 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Вгледайте се във физиономите им, на тях е изписано всичко и не може да се прикрие мерзостта им!!!!

    13:19 10.10.2026

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